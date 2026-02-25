Văn Hậu lập siêu phẩm ngày trở lại, Thanh Hóa gây sốc khi dùng thủ môn đá tiền đạo Đoàn Văn Hậu ghi bàn đẳng cấp giúp CAHN lội ngược dòng, trong khi Thanh Hóa gây ngỡ ngàng với quyết định đưa thủ môn Y Êli Niê lên đá tiền đạo tại V-League.

Vòng đấu bù V-League 2026 đã chứng kiến những khoảnh khắc đầy kịch tính, từ sự trở lại đầy cảm xúc của một ngôi sao quốc gia đến quyết định thay người hy hữu trong lịch sử bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Văn Hậu lập siêu phẩm, gửi lời chào tái xuất ĐTQG

Sau thời gian dài vắng bóng vì chấn thương, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã đánh dấu sự trở lại không thể ấn tượng hơn trong màu áo CLB Công an Hà Nội (CAHN). Tận dụng tình huống tranh chấp quyết liệt từ phần sân nhà, cầu thủ sinh năm 1999 bất ngờ tung cú dứt điểm tầm xa táo bạo, góp công lớn vào chiến thắng lội ngược dòng 3-1 trước CLB Thanh Hóa.

Siêu phẩm này không chỉ khẳng định đẳng cấp vốn có của hậu vệ này mà còn là lời tuyên bố đanh thép cho sự phục hồi thể trạng hoàn toàn. Chia sẻ sau trận đấu, Văn Hậu bày tỏ niềm hạnh phúc và khẳng định khao khát mãnh liệt được sớm trở lại cống hiến cho Đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

Hy hữu: Thủ môn Thanh Hóa vào sân thi đấu ở vị trí tiền đạo

Một tình huống hiếm thấy đã xảy ra ở phút 90 trong trận đấu giữa CAHN và Thanh Hóa. Khi lực lượng mỏng và các cầu thủ trên sân đã xuống sức, Ban huấn luyện đội bóng xứ Thanh đã thực hiện quyền thay người cuối cùng đầy bất ngờ.

Thanh Hóa sử dụng thủ môn đá tiền đạo ở trận vừa qua.

Khán giả tại sân đã vô cùng ngỡ ngàng khi thấy Y Êli Niê – cựu thủ môn U19 Việt Nam – cởi bỏ găng tay, khoác áo thi đấu của cầu thủ tuyến trên để vào sân sắm vai tiền đạo. Dù khung gỗ vẫn được Trịnh Xuân Hoàng trấn giữ an toàn, nhưng sự hiện diện của một thủ môn trong vòng cấm đối phương đã tạo nên một cảnh tượng độc nhất vô nhị tại mùa giải năm nay.

Lý giải về phong độ của Nguyễn Xuân Son

Bên cạnh những điểm sáng, nỗi lo về phong độ của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son cũng trở thành tâm điểm. HLV Mauro Jeronimo của Thép Xanh Nam Định đã lên tiếng bảo vệ học trò sau khi anh trải qua trận thứ 3 liên tiếp không thể ghi bàn.

Xuân Son vẫn chưa có được phong độ tốt nhất.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho rằng đặc thù của V-League với nhiều tình huống bóng dài và số lượng lỗi phạm quá lớn (khoảng 40 lỗi trong trận gặp Thể Công Viettel) đã hạn chế đáng kể khả năng hoạt động của Xuân Son. Thời gian bóng lăn trên sân ít cũng là yếu tố khiến tiền đạo này chưa thể tìm lại bản năng sát thủ tốt nhất.

Những chuyển động đáng chú ý khác