Văn Hậu và Đình Trọng tái xuất ĐT Việt Nam trong danh sách 8 ngôi sao của CAHN HLV Kim Sang Sik triệu tập 8 cầu thủ từ CAHN cho đợt tập trung mới, đánh dấu sự trở lại đầy cảm xúc của bộ đôi Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng sau chấn thương.

Tối ngày 10/3/2026, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã chủ động hé lộ danh sách 8 ngôi sao được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên Đội tuyển Việt Nam. Động thái này diễn ra ngay trước thềm thông báo chính thức từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), cho thấy vị thế nòng cốt của đội bóng ngành Công an trong kế hoạch của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Màn tái xuất của những 'chiến binh thép'

Bên cạnh những trụ cột đương đại như Nguyễn Filip, Quang Hải hay Bùi Hoàng Việt Anh, tâm điểm của sự chú ý hoàn toàn đổ dồn vào hai cái tên: Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng. Đây là sự trở lại mang tính biểu tượng, bởi cả hai từng là những nhân tố không thể thay thế trong kỷ nguyên thành công của bóng đá Việt Nam nhưng đã phải trải qua hành trình dài vật lộn với những chấn thương dai dẳng.

Lần gần nhất người hâm mộ thấy Văn Hậu khoác áo đội tuyển đã từ tháng 9/2023, trong khi sự vắng bóng của Đình Trọng thậm chí kéo dài từ tháng 9/2022. Bằng ý chí kiên cường, bộ đôi này đã chứng minh đẳng cấp của mình tại V.League mùa này để thuyết phục hoàn toàn HLV Kim Sang Sik.

Số liệu thống kê ấn tượng và sự cạnh tranh nơi hàng thủ

Đình Trọng đã thể hiện sự bền bỉ đáng kinh ngạc với 14 lần ra sân cùng 2 pha kiến tạo từ đầu mùa. Trong khi đó, dù mới chỉ tái xuất ở 4 trận gần đây, Đoàn Văn Hậu lập tức để lại dấu ấn đậm nét với 1 bàn thắng và 1 đường chuyền dọn cỗ. Phong độ ổn định của họ là điểm tựa vững chắc giúp CAHN độc chiếm ngôi đầu bảng V.League hiện tại.

Sự trở lại của Đình Trọng rất đáng để kỳ vọng.

Sự hiện diện của hai hậu vệ dạn dày kinh nghiệm này hứa hẹn sẽ làm nóng cuộc chiến cạnh tranh vị trí nơi hàng phòng ngự đội tuyển. Trong bối cảnh nhân sự hiện tại đang có sự giao thoa mạnh mẽ giữa các tài năng trẻ U23 và dàn cầu thủ nhập tịch, bản lĩnh trận mạc của Văn Hậu và Đình Trọng sẽ mang lại sự an tâm cần thiết cho hệ thống chiến thuật của ông Kim Sang Sik.

Sự vắng mặt đáng tiếc của Nguyễn Đình Bắc

Ở chiều ngược lại, một thiếu vắng đáng chú ý trong danh sách triệu tập từ phía CAHN là tài năng trẻ Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo sinh năm 2004 đang phải thi hành án phạt cấm thi đấu hai trận từ Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) do nhận thẻ đỏ trực tiếp tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026 vừa qua.

Việc CAHN sớm công bố danh sách không chỉ thể hiện niềm tự hào của đội bóng thủ đô mà còn giúp người hâm mộ sớm có cái nhìn tổng quan về bộ khung của Đội tuyển Việt Nam cho những mục tiêu quan trọng sắp tới.