Cần biết Văn khấn bao sái bàn thờ sau khi cúng ông Công ông Táo Văn khấn bao sái bàn thờ sau khi cúng ông Công ông Táo. Trước khi lau dọn bàn thờ, gia chủ nên thắp một nén nhang để xin phép rồi đọc văn khấn bao sái bàn thờ

Vì sao nên bao sái ban thờ sau khi cúng ông Công ông Táo?

Trong phong tục truyền thống, cúng tiễn Táo Quân xong rồi mới bao sái bàn thờ là trình tự được nhiều gia đình gìn giữ. Quan niệm này xuất phát từ hai lớp ý nghĩa song hành: tín ngưỡng – nghi lễ và thực hành nếp sống cuối năm.

Bàn thờ là không gian linh thiêng. Việc lau dọn, di chuyển đồ thờ trước khi cúng dễ bị xem là làm gián đoạn nghi lễ. Bao sái sau lễ được hiểu là bước khép lại, thể hiện sự cẩn trọng và tôn kính đúng mực.

Ngày 23 tháng Chạp, Táo Quân lên chầu trời bẩm báo việc trong năm. Theo quan niệm dân gian, sau lễ tiễn là lúc “chư vị tạm vắng”, phù hợp để gia chủ rút tỉa chân nhang, làm sạch ban thờ mà vẫn giữ sự trang nghiêm.

Sau một năm, bàn thờ tích bụi, chân nhang dày. Bao sái giúp trả lại sự sáng sạch, thanh tịnh, chuẩn bị không gian thờ cúng chỉn chu cho Tết. Việc này nên hoàn tất trước ngày cuối năm âm lịch để kịp sắp đặt lễ Tết.

Nhiều gia đình cúng sớm do công việc. Dù cúng trước ngày 23 hay đúng ngày, nguyên tắc cốt lõi vẫn là: cúng xong rồi mới bao sái. Cách làm này vừa thuận thời gian, vừa đúng nếp.

Cách bao sái bàn thờ ông Công ông Táo đúng chuẩn, dễ áp dụng

Bước 1: Xin phép trước khi bao sái

Ăn mặc chỉnh tề, đặt đĩa trái cây đơn giản, thắp 1 nén hương xin phép thần linh – gia tiên.

Dưới đây là bài văn khấn bao sái bàn thờ sau khi cúng ông Công ông Táo năm 2026 theo gợi ý của chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà: Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần) Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. Con kính lạy ngài Bản Cảnh Thành Hoàng chư vị đại vương Con kính lạy Ngũ phương Ngũ thổ Long mạch linh thần. Con kính lạy Trung Ương linh thần, con kính lạy Chu Tước linh thần, con kính lạy Huyền Vũ linh thần, con kính lạy Thanh Long linh thần, con kính lạy Bạch Hổ linh thần. Con kính lạy Ngũ phúc gia thần: Phúc thần, Lộc thần, Thọ thần, Khang thần, Ninh thần. Con kính lạy ngài Thần Tài tiếp dẫn tài thần. Con kính lạy ngài Thổ Địa Phúc Đức chính thần. Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân. Con kính lạy tiền chủ, hậu chủ nơi xứ này. Con kính lạy các ngài thần linh cai quản trong khu đất này. Tín chủ con tên là:... Cư ngụ tại địa chỉ:... Hôm nay ngày... tháng... năm... tín chủ con tự xét thấy bản thân mình chưa chu toàn nên để hương án có chút bụi bẩn, lư nhang thờ phụng chân nhang đã đầy có chút chưa được thanh tịnh, xanh yên. Tín chủ xin kính cáo với cộng đồng chư vị linh thần cai quản nơi xứ này, cai quản ngôi nhà của chúng con. Hôm nay chọn được ngày lành tháng tốt, xin cho phép tín chủ con được sái tịnh và rút bớt chân nhang trong lư nhang đang thờ phụng cộng đồng chư vị linh thần, để cho bàn thờ được trang nghiêm, thanh tịnh và phòng tránh hỏa tai. Kính mong cộng đồng các chư vị chứng minh và gia hộ. Mong các chư vị linh thần tạm ẩn tạm lánh, độ cho con lau dọn, sái tịnh và rút bớt chân nhang được khang trang mỹ hảo, cho hương án được an chính vị, cho âm phần được an yên, cho gia cư được lạc thổ, cho cung tài không động, cung lộc không hao. Chúng con người trần mắt thịt, tội lỗi đầy thân, chỉ biết kính cẩn tâm thành. Nếu có gì si mê lầm lỡ, kính xin được tha thứ bỏ quá đại xá cho. Sở cầu tất ứng sở nguyện tòng tâm. Con cúi xin đa tạ. Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần).

Bước 2: Chuẩn bị đồ lau dọn riêng

Khăn mềm, chổi nhỏ, nước lau chuyên dụng. Có thể dùng nước thảo dược (đinh hương, hồi, quế…) hoặc rượu trắng. Chuẩn bị bàn sạch, trải khăn nếu buộc phải đặt tạm đồ thờ.

Bước 3: Lau dọn đúng trình tự

Lau từ trên xuống dưới, thao tác nhẹ tay với tượng, bài vị. Hạn chế tối đa xê dịch bát hương; nếu không cần thiết thì chỉ lau xung quanh.

Bước 4: Rút tỉa chân nhang, sắp xếp lại

Giữ số chân nhang vừa phải. Chân nhang rút ra đem hóa, xử lý ở nơi sạch sẽ. Thay nước, hoa tươi; đặt đồ thờ ngay ngắn, cân đối.

Bước 5: Thắp hương hoàn lễ

Thắp 3 nén hương báo cáo đã xong, mời thần linh – gia tiên an vị; khấn ngắn gọn cầu bình an, thuận lợi.

Những kiêng kỵ cần tránh khi bao sái bàn thờ

Không làm qua loa, thiếu thành tâm

Tránh xê dịch bài vị, bát hương tùy tiện; nếu buộc phải di chuyển, đặt lại đúng vị trí và khấn xin.

Không dùng chung khăn, chổi với sinh hoạt hằng ngày.

Chọn thời điểm phù hợp: ban ngày là tốt nhất. Khung giờ thường chọn: 8h–11h55 hoặc 13h–17h55. Tránh 12h–13h và buổi tối.