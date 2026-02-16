Cần biết Văn khấn mồng 1 Tết Bính Ngọ 2026 theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam Tổng hợp văn khấn mồng 1 Tết Bính Ngọ 2026 chuẩn theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam (NXB Văn hóa - Thông tin).

Mồng 1 Tết là thời khắc thiêng liêng nhất trong năm, đánh dấu ngày đầu tiên của năm mới Bính Ngọ 2026 (nhằm thứ Ba, ngày 17/2/2026 dương lịch).

Đây là dịp con cháu thể hiện lòng thành kính với ông bà tổ tiên, tạ ơn các vị Thần linh đã phù hộ trong năm cũ, đồng thời cầu mong một năm mới an khang thịnh vượng.

Theo phong tục cổ truyền, người Việt quan niệm "Đầu xuôi đuôi lọt" — mọi việc diễn ra trong ngày mồng 1 đều ảnh hưởng đến vận khí cả năm. Vì vậy, việc chuẩn bị bài văn khấn chuẩn xác, trang nghiêm cùng mâm lễ tươm tất là điều mỗi gia đình đều hết sức coi trọng.

Ý nghĩa lễ cúng mồng 1 Tết trong văn hóa Việt

Thờ cúng tổ tiên là tín ngưỡng bao đời nay của người Việt Nam, phản ánh đức hiếu thảo và sự gắn kết giữa các thế hệ.

Trong ba ngày Tết, mỗi ngày đều cúng tổ tiên một lần, và ngày mồng 1 là lần đầu tiên mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bài văn khấn mồng 1 Tết được ví như sợi dây kết nối tâm linh giữa cõi âm và dương, gửi gắm ước nguyện về một năm mới an lành, thịnh vượng và gia đạo yên ấm.

Bên cạnh cúng gia tiên, gia chủ còn dâng lễ tại bàn thờ Thần linh — Thổ Công để cầu mong sự bảo vệ, che chở cho ngôi nhà. Nhiều gia đình thực hiện cả lễ cúng ngoài trời vào sáng mồng 1 để tạ ơn Thiên Địa, đón nhận vượng khí đầu xuân.

Trình tự chuẩn theo phong tục truyền thống là: khấn Thần linh trước, sau đó khấn gia tiên.

Thời gian và trình tự cúng mồng 1 Tết 2026

Thời gian tốt nhất để làm lễ cúng mồng 1 Tết là vào sáng sớm, từ 7 giờ đến 11 giờ trưa (giờ Mão đến giờ Tỵ). Nên hoàn thành nghi lễ trước 12 giờ trưa (giờ Ngọ).

Người đứng cúng thường là gia chủ hoặc trưởng nam trong gia đình, cần ăn mặc chỉnh tề, lịch sự, kín đáo để thể hiện sự tôn trọng với bề trên.

Trình tự thực hiện theo đúng phong tục:

Bước 1 — Bày mâm lễ vật lên bàn thờ Thần linh và bàn thờ gia tiên.

Bước 2 — Thắp hương, thắp nến trên bàn thờ Thần linh, đọc bài văn khấn Thần linh Thổ Công trước.

Bước 3 — Thắp hương trên bàn thờ gia tiên, đọc bài văn khấn gia tiên.

Bước 4 — Chờ hương tàn (khoảng 2/3), gia chủ lễ tạ, hạ mâm cúng xuống cho con cháu hưởng lộc đầu năm.

Chuẩn bị mâm lễ cúng mồng 1 Tết

Lễ vật không thể thiếu

Mâm cúng mồng 1 Tết cần chuẩn bị đầy đủ các lễ vật truyền thống gồm: hương (nhang), đèn hoặc nến, trà, rượu trắng, mâm ngũ quả, hoa tươi (hoa cúc vàng, hoa lay ơn hoặc hoa đào), bánh chưng (miền Bắc) hoặc bánh tét (miền Nam), vàng mã, muối gạo, trầu cau.

Mâm cỗ cúng

Bên cạnh lễ vật cơ bản, gia đình chuẩn bị mâm cỗ cúng gồm các món ăn truyền thống ngày Tết: gà luộc nguyên con, xôi nếp (xôi gấc hoặc xôi đỗ), giò lụa, nem rán, canh măng, canh miến, cơm trắng.

Mâm cúng miền Bắc thường có thêm dưa hành, trong khi miền Trung và miền Nam có thể bổ sung món ăn đặc trưng riêng. Lễ vật không cần cầu kỳ nhưng phải sạch sẽ, bày biện gọn gàng, thể hiện sự thành tâm.

Văn khấn mồng 1 Tết cúng Thần linh — Thổ Công năm Bính Ngọ 2026

Bài văn khấn Thần linh được đọc tại bàn thờ Thổ Công, Táo Quân, nhằm xin phép năm mới, cầu bình an và tài lộc cho gia đạo. Nội dung dựa theo tập Văn khấn cổ truyền Việt Nam (NXB Văn hóa — Thông tin):

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Con kính lạy Đức Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Con kính lạy Phật Trời, Hoàng Thiên Hậu Thổ. Con kính lạy chư vị Tôn Thần. Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ Địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần. Con kính lạy ngài Đương niên Hành Khiển Tần Vương, Thiên Mao Hành Binh chi thần, Ngọc Tào Phán quan. Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long Mạch, Tài Thần, Phúc Đức Chính Thần. Hôm nay là ngày mồng 1 tháng Giêng năm Bính Ngọ, nhằm ngày Tết Nguyên đán đầu xuân, giải trừ gió đông lạnh lẽo, hung nghiệt tiêu tan, đón mừng Nguyên đán xuân thiên, mưa móc thấm nhuần, muôn vật tưng bừng đổi mới. Tín chủ con là:.............. Sinh năm:.......... Ngụ tại:...................................................... Nhân tiết minh niên, tín chủ con sắm sửa hương hoa, cơm canh lễ vật bày ra trước án, dâng cúng Thiên Địa Tôn Thần. Cúi xin đức Tôn Thần giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật. Nguyện cho gia chủ chúng con mọi người sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng. Mong ơn Đương cảnh Thành Hoàng, đội đức Tôn Thần bản xứ phù hộ độ trì cho gia chủ năm tới tấn tài tấn lộc, gặp nhiều may mắn, tai qua nạn khỏi, vạn sự tốt lành. Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám. Cẩn cáo! Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Văn khấn mồng 1 Tết cúng gia tiên năm Bính Ngọ 2026

Đây là bài văn khấn quan trọng nhất, được đọc tại bàn thờ tổ tiên để mời ông bà, tổ tiên về ăn Tết cùng con cháu. Nội dung tham khảo từ tập Văn khấn cổ truyền Việt Nam (NXB Văn hóa — Thông tin) và các nguồn uy tín:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Con kính lạy Đức Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Con kính lạy Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc Huynh Đệ, Cô Di Tỷ Muội, nội ngoại dâu rể, bà cô Tổ, ông Mãnh, Hội đồng gia tiên họ:................ Kính mời các cụ hiển linh. Tín chủ con là:.............. Sinh năm:.......... Ngụ tại:...................................................... cùng toàn gia quyến. Hôm nay là ngày mồng 1 tháng Giêng năm Bính Ngọ, nhằm ngày Tết Nguyên đán đầu xuân, giải trừ gió đông lạnh lẽo, hung nghiệt tiêu tan, đón mừng Nguyên đán xuân thiên, mưa móc thấm nhuần, muôn vật tưng bừng đổi mới. Nơi nơi lễ tiết, chốn chốn tường trình. Nay theo tuế luật, âm dương vận hành, tới tuần Nguyên đán, mồng một đầu xuân, mưa móc thấm nhuần, đón mừng năm mới. Con cháu tưởng niệm ân đức tổ tiên như trời cao biển rộng, khôn đem tấc cỏ báo đáp ba xuân. Do đó, chúng con cùng toàn thể con cháu trong nhà sửa biện hương hoa vật phẩm, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án. Kính mời các cụ Tiên linh Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc Huynh Đệ, Cô Di Tỷ Muội, nội ngoại tộc chư vị Hương linh, cùng các vị tổ bá, tổ thúc, tổ cô, các vong linh phụng thờ theo tiên tổ. Cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật. Phù hộ độ trì cho toàn gia chúng con năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, con cháu học hành tiến bộ, công việc hanh thông, gia đạo hòa thuận, mọi người mạnh khỏe. Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám. Cẩn cáo! Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Văn khấn mồng 1 Tết ngoài trời năm Bính Ngọ 2026

Nhiều gia đình còn thực hiện lễ cúng ngoài trời vào sáng mồng 1, đặt mâm lễ trước sân nhà hoặc trước cửa để tạ ơn Thiên Địa, đón nhận vượng khí đầu xuân. Bài văn khấn ngoài trời như sau:

Kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần. Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo Phủ Thần Quân. Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ Địa cai quản trong xứ này. Con kính lạy ngài Bản gia Tiền chủ ngụ trong đất này. Hôm nay là ngày mồng 1 tháng Giêng năm Bính Ngọ. Tín chủ con là:.............. Sinh năm:.......... Ngụ tại:...................................................... Nhân dịp đầu xuân năm mới, tín chủ con thành tâm sắm lễ, gồm hương hoa, trà quả, lễ vật nhỏ. Con xin đốt nén tâm hương, thành tâm kính mời đức Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần, ngài Đông Trù Tư mệnh Táo Phủ Thần Quân, các ngài Thần linh Thổ Địa cai quản trong xứ này. Cúi xin chư vị giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật. Phù hộ cho gia đình tín chủ năm mới Bính Ngọ vạn sự hanh thông, tài lộc dồi dào, sức khỏe bình an, gia đạo hòa thuận. Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám. Cẩn cáo! Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Những lưu ý quan trọng khi cúng mồng 1 Tết

Về trang phục và thái độ

Người đứng cúng cần ăn mặc chỉnh tề, lịch sự, kín đáo. Khi đọc văn khấn phải thành tâm, giọng đọc rõ ràng, trang trọng. Không nên đọc lướt, đọc nhầm hoặc bỏ sót phần nào trong bài khấn. Nhang cắm vào bát nhang phải thẳng đứng, không nghiêng xiêu vẹo, thể hiện sự tôn trọng với các đấng bề trên.

Về kiêng kỵ ngày mồng 1

Theo quan niệm dân gian, ngày mồng 1 Tết cần tránh cãi vã, lớn tiếng, quét nhà (sợ quét đi tài lộc), làm đổ vỡ đồ vật, nói điều không hay hoặc than vãn. Gia đình nên giữ hòa khí, vui vẻ, nói lời hay ý đẹp để đón nhận vận may cho cả năm mới.

Về trình tự cúng

Khấn Thần linh — Thổ Công trước, khấn gia tiên sau. Đây là trình tự đúng phong tục truyền thống vì các vị Thần linh có vị trí cao hơn, cần được ưu tiên trước. Sau khi hương tàn khoảng 2/3, gia chủ lễ tạ, hóa vàng mã rồi hạ mâm cúng cho con cháu hưởng lộc. Nội dung văn khấn có thể linh hoạt, điều chỉnh cho phù hợp với truyền thống gia đình và vùng miền, miễn giữ được ý nghĩa chính và thể hiện sự thành tâm.

Lưu ý đặc biệt cho năm Bính Ngọ 2026

Năm Bính Ngọ 2026 mang năng lượng "Song Hỏa" — cả Thiên Can (Bính) và Địa Chi (Ngọ) đều thuộc hành Hỏa, nạp âm Thiên Hà Thủy. Quan Hành Khiển đương niên là Tần Vương Hành Khiển, Thiên Mao Hành Binh chi thần, Ngọc Tào Phán quan.

Khi đọc văn khấn Thần linh, nên đọc đúng tên Quan Hành Khiển đương niên để thể hiện sự am hiểu và thành kính.

Mâm cúng năm Bính Ngọ nên ưu tiên sắc đỏ trong hoa tươi, nến và vàng mã, phù hợp với hành Hỏa của năm. Bên cạnh đó, có thể bổ sung thêm hoa hoặc vật phẩm màu xanh lá (hành Mộc) để cân bằng năng lượng theo khuyến nghị phong thủy.

Với ý nghĩa "Đầu xuôi đuôi lọt", sáng mồng 1 Tết Bính Ngọ 2026 là thời khắc lý tưởng để mỗi gia đình bắt đầu năm mới trong sự an yên, thành kính và nhiều hy vọng.