Cần biết Văn khấn mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 đầy đủ, chuẩn nhất theo phong tục việt nam Văn khấn mùng 2 Tết 2026 (ngày 18/2/2026 dương lịch) là nghi thức quan trọng trong dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ, giúp con cháu bày tỏ lòng hiếu kính với tổ tiên và cầu mong bình an, tài lộc cho năm mới.

Ngày mùng 2 Tết còn gọi là “Tết mẹ”, gắn liền với việc thăm viếng bên ngoại và thực hiện lễ cúng gia tiên, thần linh tại nhà theo truyền thống dân tộc.

Bài viết tổng hợp văn khấn chuẩn từ các tài liệu văn khấn cổ truyền Việt Nam, đảm bảo chính xác, trang nghiêm để quý độc giả dễ dàng áp dụng.

Ý nghĩa đặc biệt của ngày mùng 2 Tết Nguyên đán

Theo phong tục Việt Nam lâu đời, “Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy”. Ngày mùng 2 Tết là dịp để con cháu sum vầy, chúc tụng ông bà ngoại và họ hàng bên mẹ, thể hiện đạo hiếu và sự gắn kết gia đình.

Tại gia đình, nghi lễ cúng mùng 2 Tết vẫn được duy trì trang trọng với mâm cỗ dâng tổ tiên, thổ công, thần tài – nhằm tạ ơn năm cũ và cầu phúc lành cho năm mới Bính Ngọ 2026.

Chuẩn bị mâm cúng mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026

Mâm cúng ngày mùng 2 Tết cần đầy đủ lòng thành nhưng không cầu kỳ, thường bao gồm:

Hương, hoa tươi (hoa đào miền Bắc, hoa mai miền Nam), đèn/nến

Mâm ngũ quả theo mùa

Trà, rượu, nước sạch

Bánh chưng (miền Bắc) hoặc bánh tét (miền Nam), mứt Tết, xôi chè

Món mặn: gà luộc, thịt heo, giò chả, canh khổ qua nhồi thịt (miền Nam), dưa hành (miền Bắc)

Gia chủ nên dọn dẹp bàn thờ sạch sẽ, mặc trang phục chỉnh tề và giữ tâm thế thành kính khi hành lễ.

Văn khấn cúng Gia tiên mùng 2 Tết 2026 (Cúng trong nhà)

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy) Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, Long mạch Tôn thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức chính thần. Con kính lạy các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, bá thúc huynh đệ và các hương hồn nội tộc, ngoại tộc. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng Giêng năm Bính Ngọ (2026). Tín chủ con là… (họ tên), cùng toàn gia quyến. Thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, trà quả, kim ngân, dâng lên trước án. Kính mời các cụ Cao tằng Tổ khảo, Tổ tỷ cùng các hương hồn gia tiên nội ngoại cúi xin thương xót con cháu, giáng lâm linh sàng chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật. Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin phù hộ độ trì cho con cháu mạnh khỏe, bình an, lộc tài hanh thông, gia đạo hưng thịnh. Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Văn khấn cúng thần linh, thổ công mùng 2 Tết

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy) Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân. Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này. Hôm nay ngày mùng 2 tháng Giêng năm Bính Ngọ. Tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, dâng lên trước án. Kính mời chư vị Tôn thần giáng lâm chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật. Cúi xin phù hộ độ trì cho gia đình chúng con công việc hanh thông, tài lộc tăng tiến, bình an suốt năm. Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Văn khấn cúng thần tài mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026