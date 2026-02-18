Cần biết Văn khấn mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026: Bài văn khấn hóa vàng, cúng gia tiên, Thần Tài, ông vải Văn khấn mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026 đầy đủ nhất gồm văn khấn hóa vàng, cúng gia tiên, khấn Thần Tài và khấn ông Táo. Hướng dẫn trình tự cúng, lưu ý quan trọng theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam

Mùng 3 Tết (19/2/2026 dương lịch) là ngày cuối cùng trong các ngày lễ chính của Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Theo truyền thống Tết xưa của người Việt, sau 3 ngày Tết các gia đình sẽ làm một lễ cúng vào ngày mùng 3 Tết, đồng thời thực hiện lễ hóa vàng để tiễn đưa ông bà, tổ tiên về với âm cảnh.

Trong lễ này, phần đọc văn khấn là nghi thức không thể thiếu để bày tỏ lòng thành kính và biết ơn với bề trên. Bài viết dưới đây tổng hợp văn khấn mùng 3 Tết chuẩn phong tục Việt, giúp các gia đình có sự chuẩn bị chỉnh chu nhất khi thực hiện nghi lễ.

Ý nghĩa lễ cúng mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026

Theo phong tục từ bao đời nay, cứ vào chiều 30 Tết, người Việt làm lễ cúng tất niên, tức trình báo với ông bà tổ tiên đã hết năm cũ. Ngày mùng 1 là cúng Nguyên đán và tịch điện. Ngày mùng 2 sẽ cúng chiêu điện và tịch điện. Đến ngày mùng 3, gia đình sẽ cúng tạ ông vải — mang ý nghĩa 4 ngày Tết đã hết, con cháu làm lễ tiễn ông bà, tổ tiên trở về lại cõi âm.

Lễ cúng mùng 3 Tết hay còn gọi là lễ hóa vàng không chỉ dừng lại ở vật chất. Đây còn là lời tạ ơn chân thành của gia chủ gửi đến Thần linh, Thổ địa, Táo quân và tổ tiên đã về ăn Tết, sum vầy cùng con cháu, phù hộ độ trì cho gia đình một năm cũ bình an. Với quan niệm "trần sao âm vậy", mọi người luôn thành tâm thực hiện nghi lễ hóa vàng để hạ lễ, từ việc chuẩn bị các lễ vật cho đến bài văn khấn đầy đủ.

Mặc dù là ngày cuối cùng nhưng mùng 3 Tết vẫn không kém phần quan trọng so với những ngày Tết còn lại, đặc biệt là ở phần lễ cúng. Thời gian cúng tốt nhất là buổi sáng sớm hoặc trước 12 giờ trưa ngày mùng 3 để tiễn ông bà về âm phủ.

Bài 1: Văn khấn hóa vàng mùng 3 Tết theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam

Đây là bài văn khấn hóa vàng chính thống theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam, được sử dụng phổ biến nhất tại các gia đình trong ngày mùng 3 Tết. Bài khấn bao gồm phần kính lạy chư Phật, Tôn thần, Đương niên Hành khiển, và gia tiên nội ngoại, sau đó là phần thưa trình thiêu hóa kim ngân và cầu phúc lộc cho năm mới.

Nam mô A-Di-Đà Phật!

Nam mô A-Di-Đà Phật!

Nam mô A-Di-Đà Phật!

Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, Long Mạch, Táo Quân, chư vị tôn thần.

Con kính lạy Ngài Đương niên hành khiển, ngài Bản cảnh Thành Hoàng, các ngài Thổ địa, Táo quân, Long mạch Tôn thần.

Con kính lạy các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, nội ngoại tiên linh.

Hôm nay là ngày mùng 3, tháng Giêng, năm Bính Ngọ (2026).

Chúng con là: ... tuổi: …

Hiện cư ngụ tại: …

Thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, phù tửu lễ nghi, cung bày trước án. Kính cẩn thưa trình: tiệc xuân đã mãn, Nguyên đán đã qua, nay xin thiêu hóa kim ngân, lễ tạ Tôn thần, rước tiễn âm linh trở về âm cảnh.

Kính xin lưu phúc, lưu ân, phù hộ độ trì dương cơ âm trạch, mọi chỗ tốt lành, con cháu được bách sự như ý, vạn sự bình an, tài lộc song toàn, gia đạo hưng vượng.

Lòng thành kính cẩn, lễ bạc tiến dâng, lượng cả xét soi, cúi xin chứng giám.

Nam mô A-Di-Đà Phật!

Nam mô A-Di-Đà Phật!

Nam mô A-Di-Đà Phật!

Bài 2: Văn khấn hóa vàng mùng 3 Tết theo dân gian

Ngoài bài khấn chính thống, trong dân gian cũng lưu truyền một phiên bản văn khấn hóa vàng ngắn gọn hơn nhưng vẫn đầy đủ ý nghĩa. Bài khấn này phù hợp với các gia đình muốn thực hiện nghi lễ một cách giản dị mà vẫn trang nghiêm, thành kính.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy Ngài Đương niên, ngài Bản cảnh Thành hoàng, các ngài Thổ địa, Táo quân, Long Mạch, Tôn thần.

Con kính lạy các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, nội ngoại Tiên linh.

Tín chủ (chúng) con là:…

Ngụ tại:…

Hôm nay là ngày mồng 3 tháng Giêng năm Bính Ngọ (2026).

Tín chủ con thành tâm sắp sửa hương hoa nước quả kim ngân vàng bạc, phẩm vật trà tửu dâng lên trước án, kính cẩn thưa trình:

Tiệc xuân đã mãn, Nguyên Đán đã qua, nay xin thiêu hoá kim ngân, lễ tạ Tôn thần, rước tiễn Tiên linh trở về âm giới.

Kính xin phù hộ độ trì cho con cháu được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, nhất tâm kính lễ, cúi xin phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Bài 3: Văn khấn cúng gia tiên mùng 3 Tết (lễ tạ ông vải)

Trong lễ cúng ngày mùng 3 Tết, gia đình cũng thực hiện nghi thức khấn vái tổ tiên riêng biệt, còn gọi là lễ tạ ông vải. Bài văn khấn này mang hình thức thơ truyền thống, ngắn gọn nhưng trang trọng, thường được sử dụng tại các gia đình miền Bắc và miền Trung.

Hôm nay ngày mùng 3 tháng Giêng năm Bính Ngọ (2026).

Tại: Thôn… xã… huyện… tỉnh…

Tín chủ là:… cùng toàn gia kính bái.

Nay nhân ngày lễ tạ.

Kính cẩn sắm một lễ gồm…

Gọi là lễ mọn lòng thành, kính dâng lên:

Đông trù Tư mệnh Táo phủ thần quân, bản gia tiên sư, bản viên thổ công, liệt vị tôn thần.

Trước linh vị của:

Hiển:…

Hiển:…

Hiển:…

Và các vị tổ bá, tổ thúc, tổ cô, cùng các vong linh phụng thờ theo tiên tổ.

Kính cẩn thưa rằng:

Tiệc xuân đã mãn

Lễ tạ kính trình

Rước tiễn tiên linh

Lại về âm giới

Buổi đầu năm mới

Toàn gia mong đợi

Lưu phúc lưu ân

Kính cáo tôn thần

Phù trì phù hộ

Dương cơ âm mộ

Mọi chỗ tốt lành

Con cháu an ninh

Vận hành khang thái.

Cẩn cáo!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Lưu ý quan trọng: Đối với bàn thờ cho cả gia thần và gia tiên thì khấn thần trước, gia tiên sau. Nếu thờ gia thần ở bàn thờ riêng thì tách riêng ra hoặc thắp hương trước, rồi khấn chung một lượt ở gian chính thờ gia tiên.

Bài 4: Văn khấn Thần Tài ngày mùng 3 Tết

Với mong muốn cả năm được phát tài, phát lộc, may mắn giàu sang, nhiều gia đình vào ngày mùng 3 Tết sẽ chuẩn bị một bài văn khấn ông Thần Tài để nêu lên những ước nguyện, mong cầu của mình. Bài khấn này đặc biệt phù hợp với các gia đình kinh doanh, buôn bán muốn cầu tài lộc hanh thông trong năm mới Bính Ngọ 2026.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Con kính lạy Thần tài vị tiền.

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Hôm nay là ngày mồng 3 tháng Giêng năm Bính Ngọ (2026).

Tín chủ con là:…

Ngụ tại:…

Nhân ngày năm mới, tín chủ con sắm sửa hương hoa, cơm canh lễ vật bày ra trước án, dâng cúng Thần Tài, cúi xin đức Tôn thần, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật. Nguyện cho gia chủ chúng con mọi người sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng.

Mong ơn Đương cảnh Thành hoàng, đội đức Tôn thần bản xứ phù hộ độ trì cho gia chủ năm tới tấn tài tấn lộc, gặp nhiều may mắn, tai qua nạn khỏi. Đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối, sự nghiệp hanh thông, sở cầu tất ứng, sở nguyện lòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin chứng giám, phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Bài 5: Văn khấn ông Táo mùng 3 Tết

Ngoài ngày 23 tháng Chạp là ngày đưa ông Táo chầu Trời, nhiều gia đình còn cúng ông Táo vào ngày mùng 3 Tết. Lễ cúng đưa ông Táo cũng được thực hiện trang nghiêm, trở thành một nét văn hóa đặc trưng của đời sống tâm linh người Việt. Dưới đây là bài văn khấn cúng ông Công ông Táo theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam.

Nam mô A-Di-Đà Phật!

Nam mô A-Di-Đà Phật!

Nam mô A-Di-Đà Phật!

Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Hôm nay là ngày mùng 3 tháng Giêng năm Bính Ngọ (2026).

Chúng con là:… tuổi…

Hiện cư ngụ tại:…

Hôm nay tín chủ chúng con thành tâm sắp sửa hương hoa phẩm luật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần.

Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm.

Xin Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Lưu ý khi cúng mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026

Thời gian cúng tốt nhất là buổi sáng sớm hoặc trước 12 giờ trưa ngày mùng 3 Tết (19/2/2026 dương lịch).

Mâm cỗ hóa vàng là bữa cỗ mặn cuối cùng có tính nghi lễ thờ cúng tổ tiên, cần đầy đủ gà luộc, bánh chưng/bánh tét, giò chả, các món luộc, xào, canh, miến, rượu cùng mâm ngũ quả, bánh kẹo, cau trầu. Lễ vật phải tươi ngon, bày biện chỉn chu, ngay ngắn.

Người xưa quan niệm rằng, trong dịp Tết, các bậc gia thần, tổ tiên luôn ngự trên bàn thờ, vì thế đèn hương không bao giờ được tắt, các đồ dâng cúng phải đợi đến ngày hóa vàng mới được hạ xuống. Nếu đèn hương tắt hoặc hạ lễ trước khi hóa vàng sẽ phạm phải điều bất kính. Phần tiền vàng của gia thần phải hóa trước phần của tổ tiên để tránh nhầm lẫn. Tục xưa, tại nơi đốt vàng mã, người ta thường đặt vài ba cây mía dài để làm "đòn gánh" cho các linh hồn mang hàng hóa theo.

An toàn khi hóa vàng cũng là điều cần lưu ý: đốt vàng mã ở nơi thoáng, tránh nơi có chất dễ cháy nổ, sau khi tàn nên dọn dẹp sạch sẽ. Quan trọng nhất, nghi lễ là thể hiện của lòng thành — không nên quá lo lắng về những chi tiết nhỏ nhặt mà đánh mất sự trang nghiêm và thành tâm.