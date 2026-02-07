Cần biết Văn khấn ông Công ông Táo 2026 (Bính Ngọ) đầy đủ và dễ đọc cho người trẻ Văn khấn ông Công ông Táo 2026 (Bính Ngọ) chuẩn văn khấn cổ truyền, đầy đủ dễ đọc cho người trẻ, giúp gia chủ tiễn Táo Quân về trời, cầu năm mới bình an

Tết ông Công ông Táo: Nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt

Tết ông Công ông Táo là nghi lễ quan trọng mở đầu cho chuỗi ngày chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán của người Việt. Lễ cúng được thực hiện vào ngày 23 tháng Chạp hằng năm, thể hiện lòng biết ơn đối với các vị thần cai quản bếp núc, giữ gìn nếp nhà và mang lại sự ấm êm cho gia đình suốt một năm qua.

Theo quan niệm dân gian, đây là thời điểm ông Công, ông Táo lên chầu trời, bẩm báo với Ngọc Hoàng những việc tốt – xấu của gia chủ trong năm cũ. Vì vậy, lễ cúng Táo Quân không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn nhắc nhở mỗi người sống thiện lành, giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Mâm lễ cúng ông Công ông Táo 2026 gồm những gì?

Tùy điều kiện từng gia đình, mâm lễ cúng ông Công ông Táo năm 2026 có thể giản dị hoặc đầy đủ, song vẫn cần giữ những lễ vật cơ bản sau:

Hương, hoa tươi, nước sạch

Mâm cơm truyền thống (mặn hoặc chay)

Cá chép (cá sống hoặc cá giấy) – biểu tượng phương tiện để Táo Quân về trời

Vàng mã, mũ áo Táo Quân theo phong tục

Trầu cau, rượu, bánh kẹo (tùy gia đình)

Sau khi chuẩn bị xong lễ vật, gia chủ thắp hương và đọc văn khấn ông Công ông Táo, bày tỏ lòng thành kính và cầu mong năm mới an khang, thuận lợi.

Thời gian cúng ông Công ông Táo năm 2026 tốt nhất

Theo phong tục, lễ cúng ông Công ông Táo nên được thực hiện trước 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp. Trong trường hợp bận rộn, gia đình có thể cúng sớm từ ngày 21-22 tháng Chạp, miễn là giữ sự trang nghiêm và thành tâm khi làm lễ.

Văn khấn nôm cúng ông Công ông Táo 2026 (Bính Ngọ)

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy:

Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân

Ngài Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ tôn thần

Các ngài bản gia Táo Quân cai quản trong nhà

Hôm nay là ngày hai mươi ba tháng Chạp năm Bính Ngọ 2026,

Tín chủ con là: …………………………………

Ngụ tại: ……………………………………………

Nhân ngày Táo Quân chầu trời,

Tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, mâm cỗ,

Kính dâng trước án, tiễn đưa chư vị Táo Quân

Về thiên đình bẩm báo Ngọc Hoàng Thượng Đế.

Cúi xin các ngài minh giám,

Báo cáo điều hay, việc tốt,

Gia ân xá điều chưa phải,

Phù hộ cho gia đạo chúng con

Trong ngoài thuận hòa, trên dưới yên vui,

Công việc hanh thông, tài lộc đủ đầy,

Con cháu mạnh khỏe, học hành tiến bộ,

Năm mới bình an, vạn sự cát tường.

Tín chủ con lễ bạc tâm thành,

Cúi xin chư vị chứng giám, độ trì cho toàn gia.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Bài cúng ông Công ông Táo theo Văn khấn cổ truyền (Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin)

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân.

Tín chủ (chúng) con là: ...

Ngụ tại: ...

Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, tín chủ chúng con thành tâm sắm sửa hương hoa phẩm vật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần. Thắp nén tâm hương, tín chủ con thành tâm kính bái.

Chúng con kính mời ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật.

Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm. Xin Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành. Chúng con lễ bạc tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn thần phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Bài cúng nôm ông Công ông Táo (Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin)

Hôm nay là ngày… tháng… năm...

Tên tôi (hoặc con là) …, cùng toàn gia ở …

Kính lạy đức Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần quân.

(Có thể khấn thêm: Thổ địa Long mạch Tôn thần; Ngũ phương, Ngũ thổ Phúc Đức chính thần)

Hằng năm gặp tiết hết năm, tháng vừa cuối Chạp. Gia đình sửa lễ bạc dâng lên, cảm tạ phúc dày nhờ thần phù hộ. Kính mong thần tâu bẩm giúp cho:

Bếp trong nếp sống rất hòa, ngoài mặt dám rằng cũng đẹp. Cảm thông xin tấu thực thà.

Cầu mong giúp đỡ lợi lạc. Người người no ấm, cả nhà thêm tiếng tốt lẫy lừng. Việc việc thành công, một cửa ngút khí lành man mác. Muôn trông ơn đức vô cùng.

Cẩn cáo (vái 4 vái)

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Ý nghĩa của việc đọc văn khấn ông Công ông Táo

Văn khấn không chỉ là lời tiễn Táo Quân về trời mà còn là dịp để mỗi gia đình nhìn lại một năm đã qua, gột rửa điều chưa trọn vẹn và hướng tới năm mới bình an, tốt đẹp hơn. Trong nghi lễ này, sự thành tâm quan trọng hơn mâm cao cỗ đầy.