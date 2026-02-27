Cần biết Văn khấn Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026 theo quan niệm truyền thống Cúng cả năm không bằng cúng Rằm tháng Giêng. Cùng tham khảo bài văn khấn Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026, giúp gia chủ tiễn cũ, đón mới, cầu cho năm mới bình yên, tốt lành, làm ăn phát đạt.

1. Ngày giờ đẹp cúng Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026

Rằm tháng Giêng hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu, diễn ra vào ngày 15 tháng Giêng Âm lịch hàng năm. Trong năm 2026, ngày Rằm tháng Giêng sẽ rơi vào thứ Ba, 3 tháng 3 Dương lịch.

Buổi sáng ngày 03/03/2025 (tức ngày 15 tháng Giêng Âm lịch) là thời gian cúng Rằm tháng Giêng tốt nhất.

Giờ đẹp cúng Rằm tháng Giêng thường được thực hiện vào giờ Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h).

Tuy nhiên nếu gia đình bận rộn, có thể tiến hành lễ cúng sớm hơn vào ngày 02/03 (tức ngày 14 tháng Giêng Âm lịch).

Giờ đẹp cúng Rằm tháng Giêng vào ngày này là giờ Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)

2. Văn khấn cúng rằm tháng Giêng theo chuẩn truyền thống Việt Nam

Văn khấn theo sách "Văn khấn cổ truyền Việt Nam"

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch.

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tông thần.

Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần.

Tín chủ (chúng) con là: ……………………... ngụ tại: ……………………………………………

Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ địa, Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc, công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn thổ công

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Thần quân.

Con kính lạy ngài Bản gia Thổ địa Long mạch.

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức tôn thần.

Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần.

Con kính lạy các tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là: ……………………... ngụ tại: ……………………………………………

Hôm nay là ngày …… tháng …… năm Bính Ngọ, tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả, đốt nén hương thơm dâng lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim niên đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch tôn thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức chính thần, các vị tôn thần cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các ngài nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc, công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

3. Văn khấn Rằm tháng Giêng tại chùa