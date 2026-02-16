Cần biết Văn khấn xin quẻ đầu năm 2026 cầu tài lộc bình an Văn khấn xin quẻ đầu năm 2026 chuẩn nhất kèm hướng dẫn chuẩn bị lễ vật, thời gian và lưu ý khi đi xin quẻ tại chùa, đền, miếu cầu tài lộc bình an cho cả năm.

Mỗi dịp Tết Nguyên Đán, dòng người nối nhau đến chùa, đền, miếu thắp nén hương đầu năm rồi thành tâm xin một quẻ để "biết đường mà lội, biết lối mà qua."

Xin quẻ đầu năm không đơn thuần là chuyện bói toán, đó là khoảnh khắc mỗi người lắng lòng giữa nhịp xuân rộn rã, gửi gắm ước nguyện về tài lộc, sức khỏe và bình an cho cả gia đình vào năm mới.

Bài viết dưới đây tổng hợp bài văn khấn xin quẻ đầu năm theo Kinh dịch chuẩn nhất, kèm những lưu ý thiết thực giúp bạn thực hiện nghi lễ trọn vẹn và đúng phép.

Ý nghĩa của việc xin quẻ đầu năm

Xin quẻ đầu năm là phong tục truyền thống lâu đời của người Việt, thường được thực hiện trong dịp Tết Nguyên Đán. Người đi xin quẻ sẽ đến chùa, đền hoặc miếu thờ, thắp hương thành tâm rồi xin quẻ để nhận được dự báo về những điều có thể xảy ra trong năm tới.

Mục đích cốt lõi của nghi lễ này là cầu mong may mắn, tài lộc, sức khỏe và bình an cho bản thân cùng gia đình. Quẻ đầu năm cũng giúp bản mệnh cảm thấy an tâm hơn, vững tin hơn trên hành trình phía trước — dù kết quả tốt hay xấu, đều là lời nhắc nhở để sống cẩn trọng và biết cách tránh dữ tìm lành.

Văn khấn xin quẻ đầu năm chuẩn theo Kinh dịch

Để xin được quẻ tốt, người cầu cần giữ thân sạch sẽ, tâm thành kính và tập trung hoàn toàn vào điều mình muốn thỉnh cầu. Dưới đây là bài văn khấn bốc dịch (xin quẻ) theo Kinh dịch mà bạn có thể tham khảo khi đến chùa, đền hoặc miếu.

Trời đất che chở, thánh thần thiêng liêng. Có ngờ thì hỏi, có bói thì thông. Chữ rằng: Hữu thành hữu thần, hữu cầu hữu ứng. Hôm nay là ngày………… tháng………… năm…………………, lúc……… giờ……… Đệ tử tên là………………………………………, ………………tuổi, ở tại……………………… Gặp sự quan tâm, lòng đương thắc mắc, dám xin cung thỉnh Tổ sư Toán bốc đức Cửu Thiên Huyền Nữ chứng minh ứng quẻ. Lại mời chư vị Phục Hi, Thần Nông, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Ngũ đại thánh nhân và Quỷ Cốc Tiên Sinh, Chiêm Quái Đồng Tử, Phiên Quái Đồng Lang, Hư Không Quá Vãng Nhất Thiết Thần Kì lai lâm giáng quẻ. Hay khen hèn chê, để chúng con biết đường mà lội, biết lối mà qua, hầu có thể tránh dữ tìm lành, đổi tai làm phúc. Nay khải.

Chuẩn bị gì khi đi xin quẻ đầu năm?

Thực hiện nghi lễ đúng cách không chỉ thể hiện lòng thành kính mà còn giúp bạn đón nhận kết quả quẻ trong tâm thế bình an nhất. Dưới đây là những điều cần lưu ý trước khi bước vào cửa chùa, đền hay miếu.

Về thời gian, buổi sáng sớm hoặc buổi chiều là khung giờ thích hợp nhất để thực hiện nghi lễ. Tránh đi vào giờ trưa nắng gắt, vừa ảnh hưởng sức khỏe vừa khó giữ được tâm tĩnh lặng khi khấn nguyện.

Về trang phục, cần mặc chỉnh tề, sạch sẽ và kín đáo khi vào nơi thờ tự. Trang phục nghiêm túc chính là cách đơn giản nhất để thể hiện sự tôn kính với thần linh và không gian linh thiêng.

Về đồ lễ, chuẩn bị hương, hoa quả tươi và các phẩm vật khác tùy theo khả năng của mỗi người. Không cần cầu kỳ hay đắt đỏ — điều quan trọng là tấm lòng thành, không phải giá trị vật chất.

Về tâm thế, đây là yếu tố then chốt nhất. Khi đứng trước ban thờ đọc văn khấn, hãy giữ tâm tĩnh lặng, tập trung hoàn toàn vào lời cầu nguyện. Tránh vội vàng, xao nhãng hay nói chuyện riêng trong lúc hành lễ.

Một quẻ đầu năm dù lành hay dữ đều mang trong đó lời nhắn nhủ từ bề trên. Điều cốt lõi không nằm ở kết quả quẻ mà ở tấm lòng thành kính của người đi xin, bởi "hữu thành hữu thần, hữu cầu hữu ứng."

Với bài văn khấn chuẩn và sự chuẩn bị chu đáo, bạn hoàn toàn có thể bước vào năm mới với sự an tâm và niềm tin vào một hành trình hanh thông, trọn vẹn phía trước.