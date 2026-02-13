Cần biết Văn khấn xin về quê ăn Tết 2026: Bài cúng báo cáo gia tiên cầu thượng lộ bình an Văn khấn xin về quê ăn Tết 2026 đầy đủ nhất gồm bài cúng cổ truyền và giản lược, hướng dẫn sắm mâm lễ báo cáo gia tiên trước khi hành trình về quê đoàn viên dịp Tết Nguyên Đán 2026.

Mỗi dịp Tết Nguyên Đán cận kề, những người con làm ăn xa quê lại tất bật chuẩn bị hành trang cho chuyến về nhà đoàn viên. Trước khi khóa cửa lên đường, nhiều gia đình vẫn giữ nếp xưa: thắp nén hương thơm trước ban thờ, thành tâm đọc văn khấn xin về quê ăn Tết 2026 để báo cáo gia tiên, xin phép thần linh và cầu mong chuyến đi bình an.

Bài viết dưới đây tổng hợp hai mẫu văn khấn phổ biến nhất — bản cổ truyền đầy đủ dành cho gia đình có ban thờ riêng và bản giản lược cho người ở trọ, chung cư — kèm hướng dẫn sắm sửa mâm lễ tươm tất mà không cần cầu kỳ.

Vì sao cần làm lễ cúng trước khi về quê ăn Tết?

Theo truyền thống tâm linh của người Việt, ngôi nhà nơi mình đang sinh sống luôn có sự chứng giám của thần linh bản xứ và vong linh gia tiên. Khi gia chủ rời nhà nhiều ngày trong dịp Tết, việc thắp hương báo cáo mang ý nghĩa "xin phép" các ngài, đồng thời thỉnh mời vong linh tổ tiên cùng về quê sum họp con cháu. Nghi lễ này không đòi hỏi sự cầu kỳ, điều quan trọng nhất chính là tấm lòng thành kính của người thực hiện.

Văn khấn xin về quê ăn Tết 2026 — Bài cổ truyền đầy đủ

Bài văn khấn dưới đây phù hợp với các gia đình có không gian thờ cúng riêng tại nhà, thể hiện sự chu toàn và trang trọng trong nghi lễ truyền thống.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Con kính lạy Đức ĐƯƠNG CẢNH THÀNH HOÀNG THÁI VƯƠNG, ĐỨC BẢN THỔ THẦN LINH THỔ ĐỊA, ĐỨC TÁO PHỦ THẦN QUÂN, cùng các chư vị Thần linh, Long Mạch cai quản trong xứ này. Con kính lạy các cụ TỔ KHẢO, TỔ TỶ, BÀ CÔ ÔNG MÃNH, các vong linh nội tộc, ngoại tộc ngụ tại đất này. Hôm nay là ngày ….. tháng Chạp năm Ất Tỵ (2025). Tín chủ con là: ………………………………… Ngụ tại: ……………………………………………… Cùng toàn thể gia quyến, trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026, chúng con xin thành tâm sắm sửa lễ vật, hương hoa trà quả, kim ngân tài mã, dâng lên trước án. Kính cáo với chư vị Thần linh, Kính trình với Gia tiên, tổ tiên, Trong một năm qua, nhờ ơn đức của chư vị Thần linh che chở, công đức của tổ tiên nâng đỡ mà gia đình chúng con được an lành, công việc hanh thông. Nay, Tết Nguyên Đán 2026 đã cận kề, gia đình chúng con chuẩn bị hành trình về quê tại ………………………………… để sum vầy, đoàn viên và ăn Tết cùng gia đình, dòng họ. Chúng con xin làm lễ này để báo cáo với chư vị Thần linh, xin phép Gia tiên cho chúng con được tạm vắng nhà trong những ngày Tết. Kính xin các Ngài rộng lòng khoan dung, chứng giám cho lòng thành của chúng con. Chúng con cũng xin được "xin phép" rước vong linh Gia tiên cùng về quê để sum họp con cháu trong những ngày đầu xuân năm mới. Cúi xin các Ngài phù hộ độ trì cho chuyến đi của chúng con được thượng lộ bình an, xe cộ hanh thông, đi đến nơi về đến chốn. Cầu cho gia đạo chúng con một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Văn khấn xin về quê ăn Tết 2026 — Bản giản lược cho người ở trọ, chung cư

Với những ai đang sống trong nhà trọ hoặc chung cư, không gian thờ cúng thường hạn chế. Bài văn khấn rút gọn dưới đây vẫn đảm bảo sự trang nghiêm mà không đòi hỏi nghi thức phức tạp.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) Con kính lạy các chư vị Thần linh cai quản khu vực này. Con kính lạy Gia tiên, Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà nội ngoại. Hôm nay là ngày ….. tháng Chạp năm Ất Tỵ (2025). Tín chủ con là: ………………………………… Hiện đang ở tại: ……………………………………………… Năm cũ sắp qua, năm mới Bính Ngọ 2026 sắp đến. Tín chủ con cùng gia đình chuẩn bị về quê ăn Tết tại ………………………………… để sum họp cùng ông bà, cha mẹ. Con xin thành tâm dâng nén hương thơm, đĩa quả ngọt, chén nước trong để báo cáo với các Ngài về chuyến đi này. Kính xin các vị Thần linh và Gia tiên chứng giám, phù hộ cho chuyến đi của chúng con được bình an, may mắn, mọi sự hanh thông. Cầu cho gia đình lớn của chúng con một năm mới an khang, phát đạt. Con xin thành tâm kính lễ. Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

Sắm sửa mâm lễ cúng xin về quê ăn Tết cần chuẩn bị những gì?

Mâm cúng trước khi về quê không cần quá cầu kỳ nhưng phải thể hiện được lòng thành. Tùy điều kiện của từng gia đình, có thể lựa chọn mâm chay hoặc mặn, miễn sao tươm tất và sạch sẽ.

Hương, hoa, đèn (nến) là những lễ vật không thể thiếu trên ban thờ. Nên chọn hoa tươi như hoa cúc, hoa huệ và thắp hương theo số lẻ (1, 3 hoặc 5 nén).

Trái cây chuẩn bị theo mâm ngũ quả với các loại quả tươi, màu sắc hài hòa.

Trà, rượu, nước sạch mỗi thứ chuẩn bị 3 đến 5 chén nhỏ.

Kèm theo đó là một ít vàng mã gồm tiền vàng, quần áo chúng sinh để dâng lên tổ tiên.

Về mâm cỗ, gia chủ có thể bày biện mâm mặn với gà luộc, xôi, giò chả hoặc mâm chay với rau củ, đậu phụ. Trường hợp không có nhiều thời gian chuẩn bị, chỉ cần một đĩa xôi cùng khoanh giò cũng đủ để thể hiện tấm lòng thành kính với gia tiên và thần linh.

Một vài lưu ý khi thực hiện nghi lễ

Thời điểm thích hợp nhất để làm lễ cúng là trước ngày khởi hành từ 1 đến 2 ngày, hoặc ngay buổi sáng ngày lên đường. Gia chủ nên tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề khi đứng trước ban thờ.

Trong lúc đọc văn khấn, giữ tâm thế tĩnh lặng và thành kính, tránh nói chuyện riêng hay sử dụng điện thoại. Sau khi hương cháy được khoảng 2/3, gia chủ vái lạy xin phép hạ lễ, hóa vàng mã và thu dọn ban thờ gọn gàng trước khi khóa cửa ra đi.

Dù là bài cúng cổ truyền trang trọng hay bản giản lược cho không gian nhỏ, điều cốt lõi vẫn là lòng thành. Một nén hương thắp bằng cả tấm chân tình sẽ luôn được tổ tiên và thần linh chứng giám, phù hộ cho con cháu một chuyến đi an lành và một năm mới trọn vẹn.