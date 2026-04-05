Thứ Hai, 4/5/2026, 16:16 (GMT+7)

Văn nghệ tổng hợp: Ký ức Điện Biên

Tháng Năm trở về trong tiếng tu hú gọi mùa, trong sắc nắng vàng óng trải dài trên những cánh đồng quê hương. Với mỗi người dân Việt Nam, tháng Năm còn gợi nhắc một miền ký ức thiêng liêng, không bao giờ phai nhạt – ký ức về Chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng, mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Chương trình Văn nghệ tổng hợp hôm nay, qua chủ đề “Ký ức Điện Biên”, chúng tôi xin được cùng quý vị trở lại những năm tháng hào hùng của 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt; để lắng nghe âm vang của một thời hoa lửa, để cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình hôm nay, và để tri ân những thế hệ cha anh đã viết nên bản hùng ca bất tử cho non sông đất nước.
PV
