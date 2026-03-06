Vạn Sự lập cú đúp, tuyển nữ Việt Nam nhọc nhằn đánh bại Ấn Độ 2-1 tại vòng loại World Cup Dù vượt qua Ấn Độ nhờ sự tỏa sáng của Ngân Thị Vạn Sự, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn bộc lộ nhiều nỗi lo về khâu dứt điểm trước những đối thủ mạnh như Nhật Bản sắp tới.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức khởi động chiến dịch săn vé dự World Cup nữ 2027 bằng chiến thắng 2-1 đầy kịch tính trước đội tuyển nữ Ấn Độ tại bảng C, Vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2026. Dù giành trọn 3 điểm, trận đấu đã bộc lộ những thách thức đáng kể về mặt thể lực và khả năng chuyển hóa cơ hội của các học trò HLV Mai Đức Chung.

Sự tỏa sáng của Ngân Thị Vạn Sự và thế trận giằng co

Bước vào trận đấu với vị thế đội cửa trên (hạng 36 thế giới so với hạng 67 của Ấn Độ), đội tuyển nữ Việt Nam chủ động kiểm soát bóng và áp đặt lối chơi kỹ thuật. Tuy nhiên, đại diện Nam Á đã gây bất ngờ bằng lối chơi áp sát, không ngại va chạm dựa trên nền tảng thể lực dồi dào. Điều này khiến các đường lên bóng của đội tuyển áo đỏ gặp nhiều khó khăn trong hiệp thi đấu thứ nhất.

Vạn Sự góp công lớn cho chiến thắng ngày ra quân.

Trong bối cảnh bế tắc, tiền vệ Ngân Thị Vạn Sự đã trở thành điểm sáng lớn nhất. Với hai pha xử lý đẳng cấp, cô đã mang về cú đúp bàn thắng quan trọng. Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn không được duy trì ổn định khi Ấn Độ bất ngờ có bàn gỡ hòa 1-1 ở đầu hiệp hai, buộc các cô gái Việt Nam phải đẩy cao đội hình tấn công dưới áp lực tâm lý nặng nề.

Nỗi lo hiệu suất dứt điểm và thách thức phía trước

Thống kê trận đấu cho thấy Việt Nam kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra hàng loạt cơ hội vây hãm khung thành đối phương. Tuy nhiên, sự thiếu sắc sảo trong các đường chuyền cuối cùng cùng khả năng dứt điểm chưa chuẩn xác đã khiến trận đấu kéo dài trong căng thẳng. HLV Mai Đức Chung thừa nhận đội nhà cần cải thiện đáng kể tính chính xác nếu muốn đối đầu với những đối thủ mạnh hơn ở các vòng tiếp theo.

Thử thách thực sự sẽ đến ở hai trận đấu còn lại của vòng bảng khi Việt Nam phải chạm trán Đài Bắc Trung Hoa và Nhật Bản. Trong khi Đài Bắc Trung Hoa là đối thủ trực tiếp tranh vị trí nhì bảng, Nhật Bản lại là ứng viên hàng đầu cho ngôi nhất bảng với trình độ vượt trội. Để tiến xa, sự tập trung trong phòng ngự và tính hiệu quả ở các pha bóng cuối cùng là yêu cầu bắt buộc.

Tuyển Việt Nam sẽ phải toan tính nhiều cho hai trận còn lại của vòng bảng.

Lộ trình tiến tới World Cup nữ 2027

Cơ hội tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm 2027 đang mở rộng nhờ thể thức thi đấu mới của AFC. Theo đó:

4 đội lọt vào bán kết sẽ giành vé trực tiếp.

4 đội thua tại tứ kết vẫn có cơ hội cạnh tranh qua vòng play-off châu lục để giành thêm 2 suất chính thức.

Một suất play-off liên lục địa dành cho đội bóng có thành tích tốt tiếp theo.

Nhìn lại lịch sử, kỳ tích tại VCK nữ châu Á 2022 chính là nguồn động lực lớn nhất. Tinh thần vượt khó đã từng giúp đội tuyển vượt qua những nghịch cảnh khắc nghiệt để giành vé dự World Cup 2023. Với bản lĩnh đã được tôi luyện, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang nỗ lực phân phối sức mạnh và tính toán chiến thuật kỹ lưỡng để hiện thực hóa giấc mơ Australia 2027.