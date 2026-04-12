Văn Thuận ghi bàn phút 90+5 giúp Ninh Bình hạ Becamex TPHCM 2-1 Pha lập công quý giá của Văn Thuận ở những giây cuối cùng đã giúp Ninh Bình giành trọn 3 điểm trên sân khách, sau khi Geovane và Hồ Tấn Tài thay nhau lập công.

Ninh Bình tiếp tục khẳng định tham vọng bám đuổi top 3 bằng chiến thắng kịch tính 2-1 trước Becamex TPHCM ngay trên sân Gò Đậu. Trận đấu chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, chỉ được định đoạt bởi khoảnh khắc tỏa sáng của tiền vệ Văn Thuận ở phút bù giờ cuối cùng.

Geovane Magno ghi bàn cho Ninh Bình.

Sự áp đảo của Ninh Bình trong hiệp một

Dù phải thi đấu trên sân khách, Ninh Bình chủ động nhập cuộc với thế trận tấn công áp đảo. Đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành liên tục dồn ép khung thành thủ môn Văn Công, tận dụng tối đa việc Becamex TPHCM thiếu vắng hai ngoại binh quan trọng là Zlatkovic Milos và Sam Elisha Bruce.

Sức ép của đội khách được cụ thể hóa bằng những cơ hội nguy hiểm. Ngay ở phút thứ 4 và 35, Gia Hưng cùng Fred Friday đã đưa được bóng vào lưới đối thủ. Tuy nhiên, các trọng tài đã từ chối cả hai bàn thắng này do lỗi việt vị. Phải đến phút 45, thế bế tắc mới được phá vỡ sau khi Gia Hưng bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Geovane Magno dứt điểm chính xác mở tỷ số 1-0.

Nỗ lực của Becamex TPHCM và kịch tính phút bù giờ

Bước sang hiệp hai, Becamex TPHCM đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Những thay đổi về mặt nhân sự và lối chơi giúp đội chủ nhà lấy lại thế trận. Phút 54, từ quả treo bóng của Minh Khoa, hậu vệ Hồ Tấn Tài có pha chọn vị trí thông minh để đánh đầu hiểm hóc, cân bằng tỷ số 1-1.

Bàn gỡ giúp tinh thần đội chủ nhà lên cao. Dụng Quang Nho thậm chí đã có cơ hội nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 58 nhưng pha dứt điểm lại đi chệch cột dọc. Khi tất cả đều nghĩ về một kết quả hòa, kịch tính lại xảy ra ở phút 90+5. Tiền vệ Văn Thuận sắm vai người hùng với pha ghi bàn quyết định, tương tự kịch bản ở vòng đấu trước, mang về chiến thắng quý như vàng cho Ninh Bình.

Thống kê trận đấu Becamex TPHCM 1-2 Ninh Bình

Thông số Becamex TPHCM Ninh Bình Tỷ số 1 2 Người ghi bàn Hồ Tấn Tài (54') Geovane (45'), Văn Thuận (90+5') Tình trạng nhân sự Thiếu 2 ngoại binh Đầy đủ lực lượng Vị trí BXH Giữ nguyên Áp sát top 3

Thất bại này để lại nhiều tiếc nuối cho Becamex TPHCM khi các nội binh đã thi đấu đầy nỗ lực. Trong khi đó, 3 điểm trọn vẹn giúp Ninh Bình duy trì áp lực lên nhóm dẫn đầu và nới rộng khoảng cách với các đối thủ phía sau trong cuộc đua thứ hạng.