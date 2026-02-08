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Vancouver Whitecaps 1-1 Los Angeles FC: Hai đội chia điểm

Văn Thể02/08/2026 01:39

Vancouver Whitecaps và Los Angeles FC cùng có 33 điểm, nhưng phong độ gần đây tạo khác biệt trước cuộc chạm trán tại Vancouver Stadium ở MLS

Vancouver Whitecaps1 - 1Los Angeles FCKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Vancouver Whitecaps tiếp đón Los Angeles FC.

  • 13'Vancouver Whitecaps ép sân

    Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 67 - 33 Los Angeles FC, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 57 - 43 Los Angeles FC, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 2.

  • 37'BÀN THẮNG! Los Angeles FC (0-1)

    Phút 37': Heung-min Son () lập công (kiến tạo: Denis Bouanga). Tỷ số: 0 - 1.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 57 - 43 Los Angeles FC, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 0 - 2.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'Thẻ vàng

    Phút 48': Ryan Hollingshead () nhận thẻ vàng.

  • 49'Vancouver Whitecaps ép sân

    Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 58 - 42 Los Angeles FC, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 3, cứu thua 0 - 2.

  • 56'Thẻ vàng

    Phút 56': Ryan Gauld () nhận thẻ vàng.

  • 61'Vancouver Whitecaps ép sân

    Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 59 - 41 Los Angeles FC, dứt điểm 8 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 6 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 0 - 2.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (): Mark Delgado vào sân thay Timothy Tillman.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (): David Martínez vào sân thay Jacob Shaffelburg.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (): Cheikh Sabaly vào sân thay Andrés Cubas.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (): Emmanuel Sabbi vào sân thay Ryan Gauld.

  • 73'Vancouver Whitecaps ép sân

    Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 61 - 39 Los Angeles FC, dứt điểm 15 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 9 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 10 - 8, cứu thua 0 - 2.

  • 76'BÀN THẮNG! Vancouver Whitecaps (1-1)

    Phút 76': Thomas Müller () lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 1.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (): Ralph Priso vào sân thay Jeevan Badwal.

  • 85'Vancouver Whitecaps ép sân

    Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 62 - 38 Los Angeles FC, dứt điểm 18 - 3 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 10 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 12 - 10, cứu thua 0 - 3.

  • KTKết thúc: Vancouver Whitecaps 1-1 Los Angeles FC

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 08:35 02/08/2026

Đội hình chính thức
Vancouver Whitecaps
Sơ đồ 4-2-3-1
Los Angeles FC
Sơ đồ 4-3-3
1
Yohei Takaoka
18
Édier Ocampo
33
Tristan Blackmon
2
Mathías Laborda
28
Tate Johnson
8
Oliver Larraz
20
Andrés Cubas
59
Jeevan Badwal
13
Thomas Müller
25
Ryan Gauld
24
Brian White
1
Hugo Lloris
24
Ryan Hollingshead
5
Ryan Porteous
33
Aaron Long
23
Yevgen Cheberko
66
Mathieu Choinière
4
Eddie Segura
11
Timothy Tillman
18
Jacob Shaffelburg
7
Heung-min Son
99
Denis Bouanga
Dự bị
Vancouver Whitecaps
3 Sam Adekugbe6 Ralph Priso7 Cheikh Sabaly11 Emmanuel Sabbi19 Rayan Elloumi26 J.C. Ngando32 Isaac Boehmer41 Nikola Djordjevic43 Trevor Wright
Los Angeles FC
8 Mark Delgado12 Thomas Hasal17 Jeremy Ebobisse19 Tyler Boyd21 Ryan Raposo22 Jude Terry30 David Martínez45 Kenny Nielsen91 Nkosi Tafari
Cập nhật đội hình lúc 05:53 02/08/2026
Vancouver WhitecapsThống kêLos Angeles FC
62%
Kiểm soát bóng
38%
20
Dứt điểm
3
5
Trúng đích
1
11
Phạt góc
1
14
Phạm lỗi
10
2
Việt vị
3
0
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
Thomas Müller
Thomas Müller
Vancouver Whitecaps
1 bàn
Heung-min Son
Heung-min Son
Los Angeles FC
1 bàn
Denis Bouanga
Denis Bouanga
Los Angeles FC
1 kiến tạo · điểm 6.58
Aaron Long
Aaron Long
Los Angeles FC
Điểm 7.74
Édier Ocampo
Édier Ocampo
Vancouver Whitecaps
Điểm 7.41
Andrés Cubas
Andrés Cubas
Vancouver Whitecaps
Điểm 7.32

Thông tin trận đấu

Vancouver Whitecaps sẽ đối đầu Los Angeles FC lúc 06:30 ngày 02/08/2026 tại Vancouver Stadium trong khuôn khổ MLS (Nhà nghề Mỹ). Đây là cuộc so tài đáng chú ý khi hai đội đang đứng liền nhau trên bảng xếp hạng và cùng có 33 điểm.

Vancouver Whitecaps bước vào trận đấu với vị trí hạng 1, trong khi Los Angeles FC xếp hạng 2. Khoảng cách về điểm số không tồn tại, vì vậy màn chạm trán này được quyết định nhiều hơn bởi trạng thái phong độ và khả năng kiểm soát những thời điểm quan trọng.

Phong độ tạo khác biệt

Trong 5 trận gần nhất, Vancouver Whitecaps có 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà vẫn duy trì được khả năng giành điểm, nhưng sự ổn định chưa thật sự rõ ràng khi các trận thắng và thất bại xen kẽ nhau.

Ngược lại, Los Angeles FC đang sở hữu phong độ nổi bật hơn với 4 chiến thắng và 1 thất bại trong 5 trận gần nhất. Đội khách có mạch kết quả tích cực hơn, đặc biệt ở khả năng duy trì đà thắng qua nhiều trận liên tiếp. Đây là nền tảng giúp Los Angeles FC bước vào cuộc đối đầu với sự tự tin cao hơn về mặt tâm lý.

Tuy nhiên, lợi thế phong độ không đồng nghĩa Los Angeles FC sẽ dễ dàng áp đặt thế trận. Vancouver Whitecaps đang đứng đầu bảng xếp hạng và có ưu thế sân nhà. Khi hai đội cùng sở hữu 33 điểm, sự khác biệt có thể đến từ cách mỗi bên phản ứng trước áp lực thay vì chỉ nằm ở kết quả trong những trận gần đây.

Thế đối đầu cân bằng

5 lần gặp nhau gần nhất cho thấy cán cân tương đối sít sao: Vancouver Whitecaps thắng 2 trận, hai đội hòa 2 trận và Los Angeles FC thắng 1 trận. Xu hướng này cho thấy Vancouver Whitecaps có phần nhỉnh hơn trong kết quả đối đầu tổng hợp, nhưng khoảng cách không đủ lớn để tạo ra ưu thế rõ rệt.

Đáng chú ý, số trận hòa chiếm tỷ trọng đáng kể trong chuỗi đối đầu nói trên. Điều đó phần nào phản ánh tính giằng co của cặp đấu, nơi cả hai đội đều có khả năng hạn chế ảnh hưởng của đối thủ. Los Angeles FC có thể dựa vào phong độ hiện tại, trong khi Vancouver Whitecaps có cơ sở từ thành tích đối đầu và lợi thế sân nhà.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Vancouver Whitecaps, ưu tiên trước mắt là biến lợi thế sân nhà thành khả năng kiểm soát trận đấu ổn định hơn. Đội chủ nhà cần tránh để những thời điểm thiếu tập trung làm gián đoạn nhịp thi đấu, bởi phong độ 5 trận gần nhất cho thấy kết quả chưa duy trì theo một chiều nhất quán.

Los Angeles FC nhiều khả năng sẽ muốn phát huy sự tự tin từ chuỗi 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Đội khách cần duy trì cường độ thi đấu và sự chủ động, đồng thời không để sức ép từ sân khách làm suy giảm hiệu quả đã thể hiện trong giai đoạn gần đây.

Trận đấu cũng có thể được định hình bởi cuộc đấu ở khu vực giữa sân. Khi hai đội cùng có 33 điểm và chỉ cách nhau một bậc trên bảng xếp hạng, khả năng giữ cấu trúc đội hình, chuyển trạng thái hợp lý và tận dụng các thời điểm có lợi sẽ đặc biệt quan trọng. Dù vậy, dữ liệu hiện có không cung cấp sơ đồ chiến thuật hoặc danh sách cầu thủ, nên chưa thể xác định cụ thể cách bố trí nhân sự của hai bên.

Nhận định trước trận

Los Angeles FC có lợi thế rõ ràng hơn về phong độ, còn Vancouver Whitecaps sở hữu vị trí hạng 1, ưu thế sân nhà và thành tích đối đầu tốt hơn trong 5 lần chạm trán gần nhất. Những yếu tố này tạo nên thế cân bằng giữa một bên đang chơi ổn định và một bên có nhiều lợi thế bối cảnh.

Vì vậy, đây là trận đấu khó dự đoán theo hướng một chiều. Los Angeles FC có thể tạo sức ép nhờ chuỗi kết quả tích cực, nhưng Vancouver Whitecaps đủ cơ sở để chơi chủ động tại Vancouver Stadium. Kết quả nhiều khả năng phụ thuộc vào đội tận dụng tốt hơn những thời điểm quyết định và duy trì sự ổn định trong suốt trận đấu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Vancouver Whitecaps · 2 thắng2 hòaLos Angeles FC · 1 thắng
23/11/2025
Vancouver Whitecaps
2 - 2
Los Angeles FC
Hòa
30/06/2025
Los Angeles FC
0 - 1
Vancouver Whitecaps
VW
12/05/2025
Vancouver Whitecaps
2 - 2
Los Angeles FC
Hòa
09/11/2024
Los Angeles FC
1 - 0
Vancouver Whitecaps
LAF
04/11/2024
Vancouver Whitecaps
3 - 0
Los Angeles FC
VW
Vancouver Whitecaps
5 trận gần nhất
HBTBT
16
Trận
10-3-3
T-H-B
37
Ghi (TB 2.3)
16
Thủng lưới
Los Angeles FC
5 trận gần nhất
TTTTB
18
Trận
10-3-5
T-H-B
34
Ghi (TB 1.9)
18
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps161033+2133TBTBH
2Los Angeles FC181035+1633BTTTT
3SJ Earthquakes171034+1533BBTBH
Tình hình lực lượng
Vancouver Whitecaps
Belal Halbouni (Knee Bruise)
Brian White (Muscle Injury)
Los Angeles FC
Ryan Raposo (Ankle Injury)
Jeremy Ebobisse (Calf Injury)
Igor Jesus (Cruciate Ligament Tear)
Sergi Palencia (Groin Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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