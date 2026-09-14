Về Báo Hà Tĩnh

Vancouver Whitecaps 1-2 Austin: Austin giành chiến thắng

Văn Thể14/09/2026 00:46

Vancouver Whitecaps có lợi thế lớn trước Austin nhờ vị trí đầu bảng cùng thành tích đối đầu vượt trội trước giờ bóng lăn trên sân vận động BC Place ngày 14/09.

Vancouver Whitecaps1 - 2AustinKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Vancouver Whitecaps tiếp đón Austin.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 47% - 53% Austin, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 1.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 52% - 48% Austin, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 28'BÀN THẮNG! Austin (0-1)

    Phút 28': Christian Ramirez (Austin) lập công (kiến tạo: Facundo Daniel Torres Perez). Tỷ số: 0 - 1.

  • 35'Thẻ vàng

    Phút 35': Jon Bell (Austin) nhận thẻ vàng (Not Retreating).

  • 36'Vancouver Whitecaps ép sân

    Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 58% - 42% Austin, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 37'Thẻ vàng

    Phút 37': Joseph Rosales (Austin) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 40'Hỏng phạt đền

    Phút 40': Ryan Gauld (Vancouver Whitecaps) sút hỏng phạt đền.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Vancouver Whitecaps): Édier Ocampo vào sân thay Rui Modesto.

  • 45+3'Thẻ vàng

    Phút 45+3': Oliver Love Larraz (Vancouver Whitecaps) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 47'Thẻ vàng

    Phút 47': Guilherme Biro (Austin) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 48'Vancouver Whitecaps ép sân

    Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 58% - 42% Austin, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 0 - 1.

  • 49'BÀN THẮNG! Vancouver Whitecaps (1-1)

    Phút 49': Brian White (Vancouver Whitecaps) lập công (kiến tạo: Ryan Gauld). Tỷ số: 1 - 1.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Austin): Oleksandr Svatok vào sân thay Jon Bell.

  • 60'BÀN THẮNG! Austin (1-2)

    Phút 60': Christian Ramirez (Austin) lập công (kiến tạo: Joseph Rosales). Tỷ số: 1 - 2.

  • 60'Vancouver Whitecaps ép sân

    Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 57% - 43% Austin, dứt điểm 10 - 1 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 0 - 2.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Vancouver Whitecaps): Jeevan Badwal vào sân thay Oliver Love Larraz.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Vancouver Whitecaps): Emmanuel Sabbi vào sân thay Bruno Caicedo.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Austin): Žan Kolmanič vào sân thay Joseph Rosales.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Austin): Brandon Vazquez vào sân thay Jorge Alastuey.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Vancouver Whitecaps): Yadaly Diaby vào sân thay Cheikh Sabaly.

  • 72'Vancouver Whitecaps ép sân

    Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 57% - 43% Austin, dứt điểm 13 - 2 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 5 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 9, cứu thua 0 - 4.

  • 77'Thẻ vàng

    Phút 77': Jesper Ingemann Sørensen (Vancouver Whitecaps) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 80'Thẻ vàng

    Phút 80': Emmanuel Sabbi (Vancouver Whitecaps) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 84'Vancouver Whitecaps ép sân

    Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 58% - 42% Austin, dứt điểm 13 - 4 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 5 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 13 - 11, cứu thua 0 - 4.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Vancouver Whitecaps): Rayan Elloumi vào sân thay Andrés Cubas.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Austin): Brendan Hines-Ike vào sân thay Mikkel Desler.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Austin): Przemyslaw Płacheta vào sân thay Christian Ramirez.

  • 90'Thẻ đỏ

    Phút 90': Guilherme Biro (Austin) nhận thẻ đỏ.

  • 90+3'Thẻ vàng

    Phút 90+3': Besard Sabovic (Austin) nhận thẻ vàng (Foul).

  • KTKết thúc: Vancouver Whitecaps 1-2 Austin

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 07:38 14/09/2026

Đội hình chính thức
Vancouver Whitecaps
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Sørensen
Austin
Sơ đồ 3-4-3 · HLV D. Arnaud
1
Y. Takaoka
70
Rui Modesto
2
M. Laborda
33
T. Blackmon
28
T. Johnson
8
O. Larraz
20
A. Cubas
7
C. Sabaly
25
R. Gauld
14
Bruno Steven Caicedo Quiñonez
24
B. White
1
B. Stuver
3
M. Desler
15
J. Bell
29
Guilherme Biro
30
J. Rosales
38
Ervin Torres
14
B. Šabović
17
J. Gallagher
11
F. Torres
21
C. Ramirez
24
Jorge Alastuey
Dự bị
Vancouver Whitecaps
23 A. Cvetković32 I. Boehmer3 S. Adekugbe77 Y. Diaby19 R. Elloumi29 Gherasimencov18 É. Ocampo11 E. Sabbi59 J. Badwal
Austin
32 M. Burton35 M. Đorđević4 B. Hines-Ike9 B. Vázquez23 Ž. Kolmanič12 D. Las77 P. Płacheta5 O. Svatok6 Ilie Sánchez
Cập nhật đội hình lúc 05:05 14/09/2026
Vancouver WhitecapsThống kêAustin
59%
Kiểm soát bóng
41%
18
Dứt điểm
4
5
Trúng đích
2
7
Phạt góc
0
16
Phạm lỗi
14
1
Việt vị
1
0
Thủ môn cứu thua
5
Cầu thủ nổi bật
C. Ramirez
C. Ramirez
Austin
2 bàn
B. White
B. White
Vancouver Whitecaps
1 bàn
R. Gauld
R. Gauld
Vancouver Whitecaps
1 kiến tạo · điểm 7.7
F. Torres
F. Torres
Austin
1 kiến tạo · điểm 7.19
J. Rosales
J. Rosales
Austin
1 kiến tạo · điểm 6.65
B. Stuver
B. Stuver
Austin
Điểm 7.3

Cuộc đối đầu giữa Vancouver Whitecaps và Austin diễn ra lúc 05:30 ngày 14/09/2026 trên sân vận động BC Place, nơi đội chủ nhà đang nắm giữ ưu thế rõ rệt dựa trên khoảng cách điểm số và thứ hạng vượt trội. Với vị thế dẫn đầu bảng đấu, đại diện thành phố Vancouver đang thể hiện sức mạnh vượt trội so với các vị khách đến từ Texas.

Khoảng cách lớn trên bảng xếp hạng

Vancouver Whitecaps bước vào màn so tài này với tư cách đội dẫn đầu khi đứng ở vị trí thứ 1 với 46 điểm tích lũy được. Lối chơi hiệu quả và sự ổn định xuyên suốt thời gian qua đã giúp họ tạo dựng chỗ đứng vững chắc ở ngôi vị số một.

Ở chiều ngược lại, Austin đang trải qua giai đoạn đầy thách thức khi chỉ xếp ở vị trí thứ 14 với 26 điểm. Cách biệt lên tới 20 điểm so với đội chủ nhà phản ánh rõ rệt sự chênh lệch về hiệu quả thi đấu tổng thể, khiến chuyến làm khách tại BC Place trở thành thử thách nặng nề đối với đoàn quân của HLV bên phía Austin.

Phong độ gần đây và yếu tố bản lĩnh

Xét về những vòng đấu gần nhất, Vancouver Whitecaps thể hiện sự bùng nổ nhưng cũng có những khoảng chùng nhất định. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này giành được 3 chiến thắng và để thua 2 trận, phản ánh lối chơi chủ động nhưng đôi khi vẫn để lộ sơ hở trước những đối thủ biết tận dụng thời cơ.

Trong khi đó, Austin lại đang cho thấy sự lỳ lợm đáng chú ý về mặt kết quả. Dù đứng ở nửa dưới bảng tổng sắp, đại diện đến từ Austin đã duy trì chuỗi thành tích bất bại ở 5 trận đấu gần đây với 2 chiến thắng và 3 trận hòa. Khả năng chia điểm và chắt chiu từng điểm số giúp họ có được sự tự tin nhất định trước chuyến hành quân xa nhà.

Cán cân đối đầu nghiêng hẳn về chủ nhà

Bên cạnh yếu tố thứ hạng, lịch sử chạm trán gần đây hoàn toàn nghiêng về phía Vancouver Whitecaps. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Vancouver Whitecaps giành tới 3 chiến thắng và có 2 trận hòa, trong khi Austin chưa một lần ca khúc khải hoàn.

Thành tích bất bại trước đối thủ là cơ sở vững chắc để Vancouver Whitecaps tự tin thiết lập thế trận tấn công chủ động ngay từ những phút đầu. Về phía Austin, việc chưa thể đánh bại đối phương ở 5 lần chạm trán gần nhất sẽ đặt ra bài toán khó trong việc tìm kiếm điểm số rời sân BC Place.

Nhận định xu hướng trận đấu

Dựa trên các chỉ số thống kê, Vancouver Whitecaps rõ ràng là bên nắm giữ quyền chủ động lớn hơn nhờ điểm tựa sân bãi, ngôi đầu bảng cùng lịch sử đối đầu vượt trội. Tuy nhiên, chuỗi 5 trận bất bại gần đây cho thấy Austin không phải là đối thủ dễ bị khuất phục nếu thiết lập được cự ly đội hình phòng ngự chặt chẽ.

Trận đấu hứa hẹn sẽ chứng kiến sức ép liên tục từ phía đội chủ nhà Vancouver Whitecaps nhằm khẳng định uy thế của đội bóng số một, trong khi Austin buộc phải dựa vào sự tập trung của hàng thủ để tìm kiếm kết quả có lợi.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Vancouver Whitecaps · 3 thắng2 hòaAustin · 0 thắng
18/05/2025
Austin
0 - 0
Vancouver Whitecaps
Hòa
13/04/2025
Vancouver Whitecaps
5 - 1
Austin
VW
01/09/2024
Austin
0 - 1
Vancouver Whitecaps
VW
05/05/2024
Vancouver Whitecaps
0 - 0
Austin
Hòa
13/07/2023
Vancouver Whitecaps
2 - 1
Austin
VW
Vancouver Whitecaps
5 trận gần nhất
TBHTT
23
Trận
14-4-5
T-H-B
52
Ghi (TB 2.3)
21
Thủng lưới
Austin
5 trận gần nhất
HHTBH
24
Trận
6-8-10
T-H-B
30
Ghi (TB 1.3)
43
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps231445+3146TBTTB
2Houston Dynamo251348+443BTHHB
3FC Dallas251276+743TTTHB
13Seattle Sounders23779-528HHHHB
14Austin246810-1326HHTHT
15Sporting Kansas City245316-3318TBBBH
Tình hình lực lượng
Vancouver Whitecaps
J. Badwal (Hamstring Injury)
K. G. Cabrera Nakamura (Foot Injury)
B. Halbouni (Knee Injury)
K. Poku (Muscle Injury)
R. Priso (Ankle Injury)
R. Veselinovic (Knee Injury)
J. Badwal (Hamstring Injury)
K. G. Cabrera Nakamura (Foot Injury)
Austin
M. Uzuni (Lower-Body Injury)
M. Uzuni (Lower-Body Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Vancouver Whitecaps 1-2 Austin: Austin giành chiến thắng
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO