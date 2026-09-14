Vancouver Whitecaps 1-2 Austin: Austin giành chiến thắng Vancouver Whitecaps có lợi thế lớn trước Austin nhờ vị trí đầu bảng cùng thành tích đối đầu vượt trội trước giờ bóng lăn trên sân vận động BC Place ngày 14/09.

Vancouver Whitecaps 1 - 2 Austin Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Vancouver Whitecaps tiếp đón Austin.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 47% - 53% Austin, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 1.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 52% - 48% Austin, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 1.

28' BÀN THẮNG! Austin (0-1) Phút 28': Christian Ramirez (Austin) lập công (kiến tạo: Facundo Daniel Torres Perez). Tỷ số: 0 - 1.

35' Thẻ vàng Phút 35': Jon Bell (Austin) nhận thẻ vàng (Not Retreating).

36' Vancouver Whitecaps ép sân Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 58% - 42% Austin, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 1.

37' Thẻ vàng Phút 37': Joseph Rosales (Austin) nhận thẻ vàng (Foul).

40' Hỏng phạt đền Phút 40': Ryan Gauld (Vancouver Whitecaps) sút hỏng phạt đền.

45' Thay người Phút 45' (Vancouver Whitecaps): Édier Ocampo vào sân thay Rui Modesto.

45+3' Thẻ vàng Phút 45+3': Oliver Love Larraz (Vancouver Whitecaps) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' Thẻ vàng Phút 47': Guilherme Biro (Austin) nhận thẻ vàng (Foul).

48' Vancouver Whitecaps ép sân Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 58% - 42% Austin, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 0 - 1.

49' BÀN THẮNG! Vancouver Whitecaps (1-1) Phút 49': Brian White (Vancouver Whitecaps) lập công (kiến tạo: Ryan Gauld). Tỷ số: 1 - 1.

58' Thay người Phút 58' (Austin): Oleksandr Svatok vào sân thay Jon Bell.

60' BÀN THẮNG! Austin (1-2) Phút 60': Christian Ramirez (Austin) lập công (kiến tạo: Joseph Rosales). Tỷ số: 1 - 2.

60' Vancouver Whitecaps ép sân Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 57% - 43% Austin, dứt điểm 10 - 1 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 0 - 2.

64' Thay người Phút 64' (Vancouver Whitecaps): Jeevan Badwal vào sân thay Oliver Love Larraz.

64' Thay người Phút 64' (Vancouver Whitecaps): Emmanuel Sabbi vào sân thay Bruno Caicedo.

65' Thay người Phút 65' (Austin): Žan Kolmanič vào sân thay Joseph Rosales.

65' Thay người Phút 65' (Austin): Brandon Vazquez vào sân thay Jorge Alastuey.

71' Thay người Phút 71' (Vancouver Whitecaps): Yadaly Diaby vào sân thay Cheikh Sabaly.

72' Vancouver Whitecaps ép sân Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 57% - 43% Austin, dứt điểm 13 - 2 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 5 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 9, cứu thua 0 - 4.

77' Thẻ vàng Phút 77': Jesper Ingemann Sørensen (Vancouver Whitecaps) nhận thẻ vàng (Dissent).

80' Thẻ vàng Phút 80': Emmanuel Sabbi (Vancouver Whitecaps) nhận thẻ vàng (Foul).

84' Vancouver Whitecaps ép sân Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 58% - 42% Austin, dứt điểm 13 - 4 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 5 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 13 - 11, cứu thua 0 - 4.

85' Thay người Phút 85' (Vancouver Whitecaps): Rayan Elloumi vào sân thay Andrés Cubas.

85' Thay người Phút 85' (Austin): Brendan Hines-Ike vào sân thay Mikkel Desler.

85' Thay người Phút 85' (Austin): Przemyslaw Płacheta vào sân thay Christian Ramirez.

90' Thẻ đỏ Phút 90': Guilherme Biro (Austin) nhận thẻ đỏ.

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': Besard Sabovic (Austin) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Vancouver Whitecaps 1-2 Austin Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 07:38 14/09/2026

Đội hình chính thức Vancouver Whitecaps Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Sørensen Austin Sơ đồ 3-4-3 · HLV D. Arnaud 1 Y. Takaoka 70 Rui Modesto 2 M. Laborda 33 T. Blackmon 28 T. Johnson 8 O. Larraz 20 A. Cubas 7 C. Sabaly 25 R. Gauld 14 Bruno Steven Caicedo Quiñonez 24 B. White 1 B. Stuver 3 M. Desler 15 J. Bell 29 Guilherme Biro 30 J. Rosales 38 Ervin Torres 14 B. Šabović 17 J. Gallagher 11 F. Torres 21 C. Ramirez 24 Jorge Alastuey Dự bị Vancouver Whitecaps 23 A. Cvetković 32 I. Boehmer 3 S. Adekugbe 77 Y. Diaby 19 R. Elloumi 29 Gherasimencov 18 É. Ocampo 11 E. Sabbi 59 J. Badwal Austin 32 M. Burton 35 M. Đorđević 4 B. Hines-Ike 9 B. Vázquez 23 Ž. Kolmanič 12 D. Las 77 P. Płacheta 5 O. Svatok 6 Ilie Sánchez Cập nhật đội hình lúc 05:05 14/09/2026

Vancouver Whitecaps Thống kê Austin 59% Kiểm soát bóng 41% 18 Dứt điểm 4 5 Trúng đích 2 7 Phạt góc 0 16 Phạm lỗi 14 1 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật C. Ramirez Austin 2 bàn B. White Vancouver Whitecaps 1 bàn R. Gauld Vancouver Whitecaps 1 kiến tạo · điểm 7.7 F. Torres Austin 1 kiến tạo · điểm 7.19 J. Rosales Austin 1 kiến tạo · điểm 6.65 B. Stuver Austin Điểm 7.3

Cuộc đối đầu giữa Vancouver Whitecaps và Austin diễn ra lúc 05:30 ngày 14/09/2026 trên sân vận động BC Place, nơi đội chủ nhà đang nắm giữ ưu thế rõ rệt dựa trên khoảng cách điểm số và thứ hạng vượt trội. Với vị thế dẫn đầu bảng đấu, đại diện thành phố Vancouver đang thể hiện sức mạnh vượt trội so với các vị khách đến từ Texas.

Khoảng cách lớn trên bảng xếp hạng

Vancouver Whitecaps bước vào màn so tài này với tư cách đội dẫn đầu khi đứng ở vị trí thứ 1 với 46 điểm tích lũy được. Lối chơi hiệu quả và sự ổn định xuyên suốt thời gian qua đã giúp họ tạo dựng chỗ đứng vững chắc ở ngôi vị số một.

Ở chiều ngược lại, Austin đang trải qua giai đoạn đầy thách thức khi chỉ xếp ở vị trí thứ 14 với 26 điểm. Cách biệt lên tới 20 điểm so với đội chủ nhà phản ánh rõ rệt sự chênh lệch về hiệu quả thi đấu tổng thể, khiến chuyến làm khách tại BC Place trở thành thử thách nặng nề đối với đoàn quân của HLV bên phía Austin.

Phong độ gần đây và yếu tố bản lĩnh

Xét về những vòng đấu gần nhất, Vancouver Whitecaps thể hiện sự bùng nổ nhưng cũng có những khoảng chùng nhất định. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này giành được 3 chiến thắng và để thua 2 trận, phản ánh lối chơi chủ động nhưng đôi khi vẫn để lộ sơ hở trước những đối thủ biết tận dụng thời cơ.

Trong khi đó, Austin lại đang cho thấy sự lỳ lợm đáng chú ý về mặt kết quả. Dù đứng ở nửa dưới bảng tổng sắp, đại diện đến từ Austin đã duy trì chuỗi thành tích bất bại ở 5 trận đấu gần đây với 2 chiến thắng và 3 trận hòa. Khả năng chia điểm và chắt chiu từng điểm số giúp họ có được sự tự tin nhất định trước chuyến hành quân xa nhà.

Cán cân đối đầu nghiêng hẳn về chủ nhà

Bên cạnh yếu tố thứ hạng, lịch sử chạm trán gần đây hoàn toàn nghiêng về phía Vancouver Whitecaps. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Vancouver Whitecaps giành tới 3 chiến thắng và có 2 trận hòa, trong khi Austin chưa một lần ca khúc khải hoàn.

Thành tích bất bại trước đối thủ là cơ sở vững chắc để Vancouver Whitecaps tự tin thiết lập thế trận tấn công chủ động ngay từ những phút đầu. Về phía Austin, việc chưa thể đánh bại đối phương ở 5 lần chạm trán gần nhất sẽ đặt ra bài toán khó trong việc tìm kiếm điểm số rời sân BC Place.

Nhận định xu hướng trận đấu

Dựa trên các chỉ số thống kê, Vancouver Whitecaps rõ ràng là bên nắm giữ quyền chủ động lớn hơn nhờ điểm tựa sân bãi, ngôi đầu bảng cùng lịch sử đối đầu vượt trội. Tuy nhiên, chuỗi 5 trận bất bại gần đây cho thấy Austin không phải là đối thủ dễ bị khuất phục nếu thiết lập được cự ly đội hình phòng ngự chặt chẽ.

Trận đấu hứa hẹn sẽ chứng kiến sức ép liên tục từ phía đội chủ nhà Vancouver Whitecaps nhằm khẳng định uy thế của đội bóng số một, trong khi Austin buộc phải dựa vào sự tập trung của hàng thủ để tìm kiếm kết quả có lợi.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Vancouver Whitecaps · 3 thắng 2 hòa Austin · 0 thắng Austin 0 - 0 Vancouver Whitecaps Hòa Vancouver Whitecaps 5 - 1 Austin VW Austin 0 - 1 Vancouver Whitecaps VW Vancouver Whitecaps 0 - 0 Austin Hòa Vancouver Whitecaps 2 - 1 Austin VW

Vancouver Whitecaps 5 trận gần nhất T B H T T 23 Trận 14-4-5 T-H-B 52 Ghi (TB 2.3) 21 Thủng lưới Austin 5 trận gần nhất H H T B H 24 Trận 6-8-10 T-H-B 30 Ghi (TB 1.3) 43 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 23 14 4 5 +31 46 T B T T B 2 Houston Dynamo 25 13 4 8 +4 43 B T H H B 3 FC Dallas 25 12 7 6 +7 43 T T T H B … 13 Seattle Sounders 23 7 7 9 -5 28 H H H H B 14 Austin 24 6 8 10 -13 26 H H T H T 15 Sporting Kansas City 24 5 3 16 -33 18 T B B B H

Tình hình lực lượng Vancouver Whitecaps ✚ J. Badwal (Hamstring Injury) ✚ K. G. Cabrera Nakamura (Foot Injury) ✚ B. Halbouni (Knee Injury) ✚ K. Poku (Muscle Injury) ✚ R. Priso (Ankle Injury) ✚ R. Veselinovic (Knee Injury) ✚ J. Badwal (Hamstring Injury) ✚ K. G. Cabrera Nakamura (Foot Injury) Austin ✚ M. Uzuni (Lower-Body Injury) ✚ M. Uzuni (Lower-Body Injury)