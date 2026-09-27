Vancouver Whitecaps 3-3 DC United: Hai đội chia điểm Trận Vancouver Whitecaps tiếp DC United ở sân BC Place lúc 09:30 ngày 27/09 hứa hẹn bùng nổ khi cả hai bên đều sở hữu sức mạnh tấn công vô cùng hiệu quả.

Vancouver Whitecaps 3 - 3 DC United Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Vancouver Whitecaps tiếp đón DC United.

13' Vancouver Whitecaps ép sân Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 67% - 33% DC United, phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 0 - 1.

16' BÀN THẮNG! DC United (0-1) Phút 16': Kimito Nono (DC United) lập công (kiến tạo: Nathan Ordaz). Tỷ số: 0 - 1.

23' Thẻ vàng Phút 23': Kye Rowles (DC United) nhận thẻ vàng (Argument).

25' BÀN THẮNG! Vancouver Whitecaps (1-1) Phút 25': Brian White (Vancouver Whitecaps) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

25' Vancouver Whitecaps ép sân Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 62% - 38% DC United, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 1.

37' Vancouver Whitecaps ép sân Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 61% - 39% DC United, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 4.

45' Thay người Phút 45' (DC United): Nikola Marković vào sân thay Jackson Hopkins.

45+3' BÀN THẮNG! Vancouver Whitecaps (2-1) Phút 45+3': Bruno Caicedo (Vancouver Whitecaps) lập công (kiến tạo: Thomas Müller). Tỷ số: 2 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Vancouver Whitecaps ép sân Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 65% - 35% DC United, dứt điểm 9 - 10 (trúng đích 7 - 3), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 2 - 5.

62' Vancouver Whitecaps ép sân Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 63% - 37% DC United, dứt điểm 10 - 12 (trúng đích 8 - 3), phạt góc 3 - 5; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 2 - 6.

65' BÀN THẮNG! DC United (2-2) Phút 65': Lucas Bartlett (DC United) lập công (kiến tạo: Keisuke Kurokawa). Tỷ số: 2 - 2.

67' Thay người Phút 67' (Vancouver Whitecaps): Ryan Gauld vào sân thay Emmanuel Sabbi.

70' Thay người Phút 70' (DC United): Jared Stroud vào sân thay João Gabriel Martins Peglow.

70' Thay người Phút 70' (DC United): Brandon Servania vào sân thay Silvan Hefti.

72' BÀN THẮNG! Vancouver Whitecaps (3-2) Phút 72': Thomas Müller (Vancouver Whitecaps) lập công (kiến tạo: Aleksa Cvetkovic). Tỷ số: 3 - 2.

74' Vancouver Whitecaps ép sân Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 64% - 36% DC United, dứt điểm 12 - 17 (trúng đích 9 - 5), phạt góc 4 - 8; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 3 - 6.

80' BÀN THẮNG! DC United (3-3) Phút 80': Kimito Nono (DC United) lập công (kiến tạo: Hosei Kijima). Tỷ số: 3 - 3.

85' Thay người Phút 85' (Vancouver Whitecaps): Johnny Selemani vào sân thay Oliver Love Larraz.

85' Thay người Phút 85' (Vancouver Whitecaps): Sam Adekugbe vào sân thay Rui Modesto.

86' Thay người Phút 86' (DC United): Sean Nealis vào sân thay Nathan Ordaz.

86' Thay người Phút 86' (DC United): William Antley vào sân thay Hosei Kijima.

86' Vancouver Whitecaps ép sân Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 62% - 38% DC United, dứt điểm 13 - 18 (trúng đích 9 - 6), phạt góc 5 - 10; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 3 - 6.

KT Kết thúc: Vancouver Whitecaps 3-3 DC United Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 3.

Cập nhật lúc 11:38 27/09/2026

Đội hình chính thức Vancouver Whitecaps Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Sørensen DC United Sơ đồ 4-4-2 · HLV R. Weiler 1 Y. Takaoka 70 Rui Modesto 33 T. Blackmon 2 M. Laborda 28 T. Johnson 23 A. Cvetković 8 O. Larraz 11 E. Sabbi 13 T. Müller 14 Bruno Steven Caicedo Quiñonez 24 B. White 1 S. Johnson 5 S. Hefti 3 L. Bartlett 15 K. Rowles 6 K. Kurokawa 2 K. Nono 21 A. Dozzell 77 Hosei Kijima 7 Peglow 22 N. Ordaz 25 J. Hopkins Dự bị Vancouver Whitecaps 17 K. Cabrera 32 I. Boehmer 3 S. Adekugbe 19 R. Elloumi 25 R. Gauld 7 C. Sabaly 41 N. Djordjevic 22 K. Poku 15 S. Ramíirez DC United 27 Nikola Markovic 13 S. Nealis 8 J. Stroud 23 B. Servania 20 Grant Leveille 40 K. Castillo 26 A. Bono 12 C. Antley 48 Gavin Turner Cập nhật đội hình lúc 09:04 27/09/2026

Vancouver Whitecaps Thống kê DC United 63% Kiểm soát bóng 37% 17 Dứt điểm 21 9 Trúng đích 8 7 Phạt góc 10 10 Phạm lỗi 10 2 Việt vị 2 4 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật K. Nono DC United 2 bàn T. Müller Vancouver Whitecaps 1 bàn · 1 kiến tạo B. White Vancouver Whitecaps 1 bàn Bruno Steven Caicedo Quiñonez Vancouver Whitecaps 1 bàn L. Bartlett DC United 1 bàn N. Ordaz DC United 1 kiến tạo · điểm 7.21

Trận chạm trán giữa Vancouver Whitecaps và DC United diễn ra lúc 09:30 ngày 27/09 trên sân vận động BC Place đang thu hút nhiều sự chú ý từ giới chuyên môn. Cả hai câu lạc bộ đều sở hữu những phương án tấn công hiệu quả, hứa hẹn tạo nên một thế trận đôi công tốc độ cao ngay từ những phút đầu tiên.

Vị thế ngôi đầu và phong độ của Vancouver Whitecaps

Vancouver Whitecaps bước vào trận đấu này với sự tự tin lớn nhờ vị trí số một trên bảng xếp hạng, nơi họ đã tích lũy được 49 điểm. Thành tích này phản ánh sự ổn định và bản lĩnh xuyên suốt chặng đường đã qua của đội bóng chủ sân BC Place.

Về mặt phong độ, Vancouver Whitecaps thể hiện sự đan xen trong 5 trận đấu gần đây nhất với 3 chiến thắng và 2 thất bại. Điểm sáng lớn nhất của họ nằm ở khả năng vận hành hàng công đa dạng, luôn biết cách chuyển đổi cơ hội thành bàn thắng trong các thời điểm then chốt. Tuy nhiên, việc để thua 2 trận trong chuỗi trận này cũng cho thấy hệ thống phòng ngự đôi lúc vẫn để lộ những khoảng trống cho đối thủ khai thác.

Nỗ lực bám đuổi và sự sắc bén của DC United

Bên kia chiến tuyến, DC United hành quân đến sân khách với quyết tâm rất cao nhằm khẳng định năng lực. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này giành được 1 chiến thắng, hòa 2 trận và phải nhận 2 thất bại.

Dù kết quả thi đấu thời gian qua có phần thăng trầm, dấu ấn chiến thuật nơi tuyến đầu của DC United vẫn rất rõ nét. Khả năng gây áp lực tầm cao cùng các pha phối hợp trực diện giúp đội bóng luôn duy trì hiệu suất tấn công ổn định. Trước một đối thủ mạnh như đội chủ nhà, DC United nhiều khả năng sẽ tiếp tục phát huy điểm tựa từ những mũi nhọn phía trên để tìm kiếm lợi thế.

Thế cân bằng trong các lần chạm trán gần đây

Lịch sử 5 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội chứng kiến sự giằng co rõ rệt về mặt cục diện. Vancouver Whitecaps giành được 1 chiến thắng, DC United cũng có 1 lần ca khúc khải hoàn, trong khi hai đội chia điểm ở 2 trận hòa.

Thống kê này chỉ ra rằng không có bên nào thực sự áp đảo hoàn toàn khi đối mặt nhau trên sân cỏ. Sự cân bằng về thành tích đối đầu sẽ thúc đẩy cả hai ban huấn luyện toan tính cẩn trọng hơn trong việc triển khai các phương án chiến thuật.

Kỳ vọng thế trận cởi mở tại sân BC Place

Với lợi thế sân nhà cùng ngôi đầu bảng 49 điểm, Vancouver Whitecaps nắm quyền chủ động trong việc kiểm soát nhịp độ trận đấu. Đội chủ sân BC Place nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm áp đặt thế trận lên phần sân đối phương.

Ngược lại, DC United hoàn toàn đủ khả năng tạo ra những đòn đáp trả sắc lẹm nhờ hàng công giàu tính đột biến. Khi cả hai đội đều xem mặt trận tấn công là vũ khí chủ lực, trận đấu được dự báo sẽ diễn ra cởi mở với nhiều pha bóng đôi công quyết liệt, cống hiến cho người hâm mộ màn trình diễn kịch tính đến những phút cuối cùng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Vancouver Whitecaps · 1 thắng 2 hòa DC United · 1 thắng Vancouver Whitecaps 2 - 2 DC United Hòa Vancouver Whitecaps 1 - 1 DC United Hòa DC United - Vancouver Whitecaps Hòa Vancouver Whitecaps 1 - 0 DC United VW DC United 3 - 1 Vancouver Whitecaps DU

Vancouver Whitecaps 5 trận gần nhất T B B T B 25 Trận 15-4-6 T-H-B 56 Ghi (TB 2.2) 23 Thủng lưới DC United 5 trận gần nhất B H T H B 25 Trận 6-11-8 T-H-B 31 Ghi (TB 1.2) 39 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 25 15 4 6 +33 49 T B T B T 2 Houston Dynamo 26 13 5 8 +4 44 H B T H H 3 St. Louis City 26 12 8 6 +9 44 T T H T H …

Tình hình lực lượng Vancouver Whitecaps ✚ J. Badwal (Injury) ✚ K. G. Cabrera Nakamura (Foot Injury) ✚ Y. Diaby (International duty) ✚ R. Elloumi (International duty) ✚ M. Gherasimencov (International duty) ✚ E. Ocampo (International duty) ✚ R. Priso (International duty) ✚ R. Veselinovic (Knee Injury) DC United ✚ T. Baribo (International duty) ✚ L. Munteanu (International duty) ✚ N. Ordaz (International duty) ✚ M. Peltola (International duty) ✚ G. Segal (Leg Injury) ✚ T. Baribo (International duty) ✚ L. Munteanu (International duty) ✚ N. Ordaz (International duty)