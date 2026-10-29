Vancouver Whitecaps 4-1 San Diego: Vancouver Whitecaps giành chiến thắng
Cả hai đội đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Vancouver Whitecaps tiếp San Diego tại BC Place lúc 09:30 ngày 29/10/2026.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Vancouver Whitecaps tiếp đón San Diego.
- 2'Thẻ vàng
Phút 2': Manu Duah (San Diego) nhận thẻ vàng (Foul).
- 13'San Diego ép sân
Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 41% - 59% San Diego, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 1.
- 24'BÀN THẮNG! Vancouver Whitecaps (1-0)
Phút 24': Aleksa Cvetkovic (Vancouver Whitecaps) lập công (kiến tạo: Mathías Laborda). Tỷ số: 1 - 0.
- 25'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 43% - 57% San Diego, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 4 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 1 - 2.
- 37'San Diego ép sân
Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 41% - 59% San Diego, dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 5 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 2, cứu thua 2 - 4.
- 41'BÀN THẮNG! Vancouver Whitecaps (2-0)
Phút 41': Brian White (Vancouver Whitecaps) lập công (kiến tạo: Oliver Love Larraz). Tỷ số: 2 - 0.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 51'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 44% - 56% San Diego, dứt điểm 11 - 8 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 6 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 10 - 3, cứu thua 2 - 4.
- 55'Thẻ vàng
Phút 55': Jeppe Tverskov (San Diego) nhận thẻ vàng (Foul).
- 62'Thay người
Phút 62' (San Diego): Alejandro Alvarado Jr vào sân thay Aníbal Godoy.
- 62'Thay người
Phút 62' (San Diego): Bryan Zamblé vào sân thay Amahl Pellegrino.
- 62'Thay người
Phút 62' (San Diego): Marcus Ingvartsen vào sân thay Cédric Bakambu.
- 64'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 44% - 56% San Diego, dứt điểm 11 - 10 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 6 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 12 - 7, cứu thua 2 - 4.
- 66'BÀN THẮNG! Vancouver Whitecaps (3-0)
Phút 66': Ryan Gauld (Vancouver Whitecaps) lập công (kiến tạo: Rayan Elloumi). Tỷ số: 3 - 0.
- 67'Thay người
Phút 67' (Vancouver Whitecaps): Ralph Priso vào sân thay Oliver Love Larraz.
- 67'Thay người
Phút 67' (Vancouver Whitecaps): Bruno Caicedo vào sân thay Yadaly Diaby.
- 74'Thay người
Phút 74' (Vancouver Whitecaps): Thomas Müller vào sân thay Ryan Gauld.
- 74'Thay người
Phút 74' (Vancouver Whitecaps): Ranko Veselinovic vào sân thay Tristan Blackmon.
- 74'Thay người
Phút 74' (San Diego): Onni Valakari vào sân thay Jeppe Tverskov.
- 74'Thay người
Phút 74' (San Diego): David Vazquez vào sân thay Anders Dreyer.
- 76'BÀN THẮNG! Vancouver Whitecaps (4-0)
Phút 76': Bruno Caicedo (Vancouver Whitecaps) lập công (kiến tạo: Ralph Priso). Tỷ số: 4 - 0.
- 77'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 43% - 57% San Diego, dứt điểm 13 - 15 (trúng đích 7 - 4), phạt góc 6 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 14 - 7, cứu thua 3 - 4.
- 82'Thẻ vàng
Phút 82': Tate Johnson (Vancouver Whitecaps) nhận thẻ vàng (Time Wasting).
- 83'BÀN THẮNG! San Diego (4-1)
Phút 83': Onni Valakari (San Diego) lập công (kiến tạo: David Vazquez). Tỷ số: 4 - 1.
- 83'Thay người
Phút 83' (Vancouver Whitecaps): M. Gherasimencov vào sân thay Tate Johnson.
- 90+1'Thẻ vàng
Phút 90+1': Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps) nhận thẻ vàng (Foul).
- 90+4'Thẻ đỏ
Phút 90+4': Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps) nhận thẻ đỏ.
- 90'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 43% - 57% San Diego, dứt điểm 15 - 18 (trúng đích 9 - 7), phạt góc 7 - 3; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 17 - 7, cứu thua 5 - 5.
- KTKết thúc: Vancouver Whitecaps 4-1 San Diego
Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 1.
Cập nhật lúc 11:37 29/10/2026
Vancouver Whitecaps và San Diego bước vào cuộc gặp tại BC Place với chung một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận không như ý. Dù chênh lệch lớn trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây của hai đội lại không hề khác biệt nhiều. Trận đấu diễn ra lúc 09:30 ngày 29/10/2026.
Vancouver Whitecaps: đầu bảng nhưng đang chững lại
Vancouver Whitecaps đang đứng hạng 1 với 55 điểm. Tuy nhiên, phong độ 5 trận gần nhất của đội chủ nhà chưa tương xứng với vị trí đó: thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận.
Đáng chú ý, trận gần nhất của Vancouver Whitecaps là một thất bại. Trước đó, đội từng có một chiến thắng rồi hai trận hòa liên tiếp, và thua trận sớm nhất trong chuỗi 5 trận này. Với một đội đầu bảng, chuỗi kết quả như vậy cho thấy họ đang cần một chiến thắng để lấy lại nhịp độ.
San Diego: chuỗi hòa kéo dài, thiếu một chiến thắng
San Diego đứng hạng 12 với 35 điểm, kém đội đầu bảng 20 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội khách hòa 4 trận và thua 1 trận, chưa có chiến thắng nào.
Cụ thể, San Diego đã hòa 3 trận liên tiếp gần đây, trước đó là một thất bại và một trận hòa. Chuỗi kết quả này cho thấy đội khó bị đánh bại, nhưng lại thiếu khả năng chốt hạ để giành trọn 3 điểm. Vì vậy, một chiến thắng sẽ là bước ngoặt đáng kể về mặt tinh thần.
Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà
Trong 4 lần gặp nhau gần nhất, Vancouver Whitecaps thắng 2 trận, hòa 1 trận, còn San Diego thắng 1 trận. Thành tích này cho thấy đội chủ nhà nhỉnh hơn, song San Diego cũng từng tìm được chiến thắng trước đối thủ này, nên cuộc đối đầu không có lợi thế tuyệt đối cho bên nào.
Điểm then chốt về chiến thuật
Với Vancouver Whitecaps, vấn đề nằm ở việc chấm dứt chuỗi trận thiếu ổn định, khi họ chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Việc được thi đấu trên sân nhà có thể giúp đội chủ động hơn, nhưng áp lực phải đáp ứng vị thế đầu bảng cũng không nhỏ.
Trong khi đó, San Diego có thể tiếp tục dựa vào sự chắc chắn đã thể hiện qua chuỗi trận không thua nhiều. Tuy nhiên, để rời khỏi vòng lặp của những trận hòa, đội cần hiệu quả hơn ở khâu dứt điểm và không để bản thân bị động trước sức ép từ chủ nhà.
Nhận định
Về vị trí và thành tích đối đầu, Vancouver Whitecaps có lợi thế rõ hơn. Dù vậy, phong độ gần đây của họ chưa thực sự thuyết phục, còn San Diego lại là đội khó bị hạ gục khi đã hòa 4 trong 5 trận gần nhất. Đây là cuộc đối đầu mà cả hai đều có động lực lớn để giành chiến thắng, và chi tiết nhỏ có thể quyết định kết quả.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)