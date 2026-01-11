Vancouver Whitecaps 5-1 Seattle Sounders: Vancouver Whitecaps giành chiến thắng Vancouver Whitecaps được đánh giá cao hơn nhờ đang dẫn đầu bảng xếp hạng, hơn Seattle Sounders 15 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 03:30 ngày 02/11/2026 tại BC Place.

Vancouver Whitecaps 5 - 1 Seattle Sounders Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Vancouver Whitecaps tiếp đón Seattle Sounders.

1' BÀN THẮNG! Vancouver Whitecaps (1-0) Phút 1': Brian White (Vancouver Whitecaps) lập công (kiến tạo: Bruno Caicedo). Tỷ số: 1 - 0.

9' BÀN THẮNG! Vancouver Whitecaps (2-0) Phút 9': Ryan Gauld (Vancouver Whitecaps) lập công (kiến tạo: Édier Ocampo). Tỷ số: 2 - 0.

9' VAR Phút 9': Bàn thắng được công nhận — Aleksa Cvetkovic (Vancouver Whitecaps).

13' Seattle Sounders ép sân Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 37% - 63% Seattle Sounders, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 3 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 45% - 55% Seattle Sounders, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 2 - 1); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 1 - 0.

37' Seattle Sounders ép sân Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 40% - 60% Seattle Sounders, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 1 - 1.

43' BÀN THẮNG! Vancouver Whitecaps (3-0) Phút 43': Mathías Laborda (Vancouver Whitecaps) lập công (kiến tạo: Ryan Gauld). Tỷ số: 3 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Seattle Sounders): Paul Arriola vào sân thay Kalani Kossa-Rienzi.

45' Thay người Phút 45' (Seattle Sounders): Sebastian Gomez vào sân thay Jesús Ferreira.

45' Thay người Phút 45' (Seattle Sounders): stuar hawkins vào sân thay Nouhou Tolo.

45' Thay người Phút 45' (Seattle Sounders): Hassani Dotson vào sân thay Snyder Brunell.

45+2' Thẻ vàng Phút 45+2': Bruno Caicedo (Vancouver Whitecaps) nhận thẻ vàng (Foul).

45+3' Thẻ vàng Phút 45+3': Jesús Ferreira (Seattle Sounders) nhận thẻ vàng (Dissent).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Vancouver Whitecaps ép sân Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 47% - 53% Seattle Sounders, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 1 - 1.

53' BÀN THẮNG! Vancouver Whitecaps (4-0) Phút 53': Brian White (Vancouver Whitecaps) lập công (kiến tạo: Bruno Caicedo). Tỷ số: 4 - 0.

62' BÀN THẮNG! Seattle Sounders (4-1) Phút 62': Jordan Morris (Seattle Sounders) lập công (kiến tạo: Albert Rusnák). Tỷ số: 4 - 1.

62' Vancouver Whitecaps ép sân Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 48% - 52% Seattle Sounders, dứt điểm 12 - 5 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 7 - 13, cứu thua 2 - 3.

63' Thay người Phút 63' (Vancouver Whitecaps): Cheikh Sabaly vào sân thay Bruno Caicedo.

63' Thay người Phút 63' (Vancouver Whitecaps): Ranko Veselinovic vào sân thay Édier Ocampo.

63' Thay người Phút 63' (Vancouver Whitecaps): Kwasi Poku vào sân thay Brian White.

70' BÀN THẮNG! Vancouver Whitecaps (5-1) Phút 70': Aleksa Cvetkovic (Vancouver Whitecaps) lập công (kiến tạo: Cheikh Sabaly). Tỷ số: 5 - 1.

74' Thay người Phút 74' (Vancouver Whitecaps): Ralph Priso vào sân thay Ryan Gauld.

74' Vancouver Whitecaps ép sân Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 49% - 51% Seattle Sounders, dứt điểm 15 - 6 (trúng đích 9 - 3), phạt góc 2 - 2; việt vị 3 - 3, phạm lỗi 8 - 13, cứu thua 2 - 4.

79' Thay người Phút 79' (Seattle Sounders): Kee-Hee Kim vào sân thay Jordan Morris.

82' Thay người Phút 82' (Vancouver Whitecaps): M. Gherasimencov vào sân thay Tate Johnson.

87' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 48% - 52% Seattle Sounders, dứt điểm 17 - 9 (trúng đích 9 - 5), phạt góc 2 - 4; việt vị 3 - 3, phạm lỗi 9 - 15, cứu thua 4 - 4.

KT Kết thúc: Vancouver Whitecaps 5-1 Seattle Sounders Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 1.

Cập nhật lúc 05:37 02/11/2026

Đội hình chính thức Vancouver Whitecaps Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Sørensen Seattle Sounders Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV B. Schmetzer 1 Y. Takaoka 18 É. Ocampo 2 M. Laborda 33 T. Blackmon 28 T. Johnson 23 A. Cvetković 8 O. Larraz 77 Y. Diaby 25 R. Gauld 14 Bruno Steven Caicedo Quiñonez 24 B. White 26 A. Thomas 85 Kossa-Rienzi 16 A. Roldan 25 J. Ragen 5 N. Tolo 37 S. Brunell 7 C. Roldan 27 J. Ferreira 11 A. Rusnák 13 J. Morris 9 D. Joveljić Dự bị Vancouver Whitecaps 13 T. Müller 63 Johnny Selemani 22 K. Poku 7 C. Sabaly 6 R. Priso 4 Veselinović 32 I. Boehmer 29 Gherasimencov 70 Rui Modesto Seattle Sounders 8 C. Clark 24 S. Frei 90 S. Gomez 39 S. Hawkins 20 Kim Kee-Hee 35 Antino Lopez 4 R. Sailor 17 P. Arriola 31 H. Dotson Cập nhật đội hình lúc 03:02 02/11/2026

Vancouver Whitecaps Thống kê Seattle Sounders 48% Kiểm soát bóng 52% 18 Dứt điểm 11 9 Trúng đích 5 2 Phạt góc 5 11 Phạm lỗi 17 3 Việt vị 3 4 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật B. White Vancouver Whitecaps 2 bàn R. Gauld Vancouver Whitecaps 1 bàn · 1 kiến tạo M. Laborda Vancouver Whitecaps 1 bàn A. Cvetković Vancouver Whitecaps 1 bàn J. Morris Seattle Sounders 1 bàn Bruno Steven Caicedo Quiñonez Vancouver Whitecaps 2 kiến tạo · điểm 8.27

Vancouver Whitecaps được đánh giá cao hơn Seattle Sounders trước cuộc gặp tại BC Place, trước hết nhờ vị trí trên bảng xếp hạng. Chủ nhà đang đứng hạng 1 với 58 điểm, trong khi đội khách xếp hạng 9 với 43 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 03:30 ngày 02/11/2026.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng nghiêng về chủ nhà

Vancouver Whitecaps đang ở vị trí cao nhất bảng xếp hạng với 58 điểm. Đây là nền tảng quan trọng nhất khiến họ được đánh giá nhỉnh hơn trước trận đấu này.

Ở chiều ngược lại, Seattle Sounders đứng thứ 9 với 43 điểm, kém đội chủ nhà 15 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về tính ổn định giữa hai đội trong suốt mùa giải.

Phong độ gần đây: chủ nhà nhỉnh hơn

Trong 5 trận gần nhất, Vancouver Whitecaps thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Họ vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, dù trước đó từng có một thất bại xen giữa chuỗi kết quả.

Trong khi đó, Seattle Sounders chỉ thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận mới nhất của đội khách kết thúc bằng thất bại, và chiến thắng duy nhất của họ nằm ở trận xa nhất trong chuỗi này.

Như vậy, về phong độ, Vancouver Whitecaps có số trận thắng nhiều hơn và số trận thua ít hơn. Sự khác biệt không quá lớn, nhưng đủ để củng cố nhận định nghiêng về chủ nhà.

Thế đối đầu cân bằng

Dù chênh lệch về thứ hạng khá rõ, lịch sử gặp nhau gần đây lại cho thấy một cuộc đối đầu cân bằng. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Vancouver Whitecaps thắng 2 trận, hòa 1 trận và Seattle Sounders cũng thắng 2 trận.

Điều này nhắc rằng Seattle Sounders hoàn toàn có khả năng gây khó khăn cho chủ nhà. Đội khách từng giành chiến thắng với số lần ngang bằng trong các lần gặp gần đây, nên Vancouver Whitecaps khó có một trận đấu dễ dàng.

Điểm then chốt của trận đấu

Với vị thế đang dẫn đầu và lợi thế sân nhà tại BC Place, Vancouver Whitecaps nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ. Duy trì sự ổn định là yếu tố giúp họ có mặt ở đỉnh bảng, và đó cũng là điều họ cần thể hiện trong trận này.

Về phía Seattle Sounders, thách thức lớn nằm ở việc cải thiện chuỗi phong độ chưa ổn định. Thành tích đối đầu cân bằng là cơ sở để đội khách tin rằng họ có thể tạo bất ngờ trên sân của đội đầu bảng.

Nhận định

Nhìn chung, Vancouver Whitecaps được đánh giá cao hơn nhờ vị trí hạng 1, khoảng cách 15 điểm và phong độ gần đây tốt hơn đối thủ. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng cho thấy Seattle Sounders không phải đối thủ có thể xem nhẹ. Chủ nhà có lợi thế, nhưng trận đấu vẫn hứa hẹn nhiều cạnh tranh.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Vancouver Whitecaps · 2 thắng 1 hòa Seattle Sounders · 2 thắng Seattle Sounders 0 - 2 Vancouver Whitecaps VW Seattle Sounders 2 - 1 Vancouver Whitecaps SS Vancouver Whitecaps 0 - 3 Seattle Sounders SS Seattle Sounders 2 - 2 Vancouver Whitecaps Hòa Vancouver Whitecaps 3 - 0 Seattle Sounders VW

Vancouver Whitecaps 5 trận gần nhất T B T H H 32 Trận 17-7-8 T-H-B 67 Ghi (TB 2.1) 33 Thủng lưới Seattle Sounders 5 trận gần nhất B H H B T 32 Trận 11-10-11 T-H-B 41 Ghi (TB 1.3) 40 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 32 17 7 8 +34 58 T B T H H 2 FC Dallas 33 15 10 8 +9 55 H B T H T 3 San Jose Earthquakes 33 14 10 9 +8 52 T H B H H … 8 Colorado Rapids 33 12 7 14 -1 43 B H T H H 9 Seattle Sounders 32 11 10 11 +1 43 B H H B T 10 Real Salt Lake 33 12 6 15 0 42 B T T T H …

Tình hình lực lượng Vancouver Whitecaps ✚ S. Adekugbe (Muscle Injury) ✚ K. G. Cabrera Nakamura (Foot Injury) ✚ A. Cubas (Ankle Injury) ✚ R. Elloumi (Red Card) ✚ B. Halbouni (Knee Injury) ✚ E. Sabbi (Leg Injury) ✚ T. Blackmon (Injury) ✚ R. Modesto (Muscle Injury) Seattle Sounders ✚ Y. Gomez Andrade (Hamstring Injury) ✚ P. Kingston (Yellow Cards) ✚ N. Petkovic (Knee Injury) ✚ P. de La Vega (Calf Injury) ✚ D. Musovski (Head Injury) ✚ P. Rothrock (Hamstring Injury) ✚ Y. Gomez Andrade (Hamstring Injury) ✚ P. Kingston (Yellow Cards)