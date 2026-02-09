VAR gây tranh cãi tại Anfield: Liverpool mất người, Man City hụt chiến thắng phút cuối Quyết định tàn nhẫn nhưng chính xác của VAR đã tước bỏ bàn thắng của Man City, đồng thời khiến Szoboszlai nhận thẻ đỏ trong một kịch bản đầy nghịch lý tại Anfield.

Trận đại chiến giữa Liverpool và Manchester City tại Anfield đã khép lại bằng một kịch bản không tưởng: VAR tước bỏ bàn thắng quyết định của đội khách, đồng thời chủ nhà phải nhận thẻ đỏ đầy nghiệt ngã. Đây là sự giao thoa giữa luật lệ khô khan và cảm xúc bùng nổ của bóng đá đỉnh cao, nơi một quyết định đúng về lý lại trở nên quá nghiệt ngã về tình.

Diễn biến "điên rồ" dẫn đến quyết định của VAR

Mọi chuyện bắt đầu từ nỗ lực tuyệt vọng của Liverpool khi thủ thành Alisson Becker dâng cao để tìm bàn gỡ hòa. Tận dụng khung thành trống, Rayan Cherki thực hiện cú dứt điểm từ xa. Erling Haaland lập tức băng xuống để hộ tống bóng vào lưới, trong khi Dominik Szoboszlai dốc toàn lực lui về cứu thua ngay trên vạch vôi.

Szoboszlai và Haaland là 2 nhân vật tâm điểm ở cuối trận.

Manchester City ngỡ như đã có bàn thắng thứ ba để khép lại trận đấu. Tuy nhiên, trọng tài VAR John Brooks đã can thiệp. Hình ảnh quay chậm cho thấy Haaland đã vượt qua Szoboszlai nhưng bị tiền vệ người Hungary kéo áo. Trọng tài Craig Pawson ban đầu cho hưởng lợi thế, nhưng ngay trước khi Szoboszlai kịp phá bóng, Haaland đã tác động ngược lại, kéo ngã đối thủ để đảm bảo bóng lăn vào lưới.

Phân tích luật: Tại sao VAR đúng dù gây phẫn nộ?

Cựu danh thủ Gary Neville trên sóng Sky Sports đã bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng VAR đang làm mất đi sức hấp dẫn tự nhiên của bóng đá. Tuy nhiên, nhiệm vụ của tổ trọng tài là đảm bảo sự chính xác thay vì phục vụ cảm xúc đám đông. Đặc biệt, việc Haaland phạm lỗi trực tiếp để ngăn cản hậu vệ đối phương cứu thua là hành vi không thể bỏ qua theo luật FIFA.

Việc trọng tài Pawson cho hưởng phép lợi thế ban đầu không đồng nghĩa với việc tiền đạo của Man City được quyền phạm luật sau đó. Nếu Haaland không kéo Szoboszlai, cầu thủ của Liverpool hoàn toàn có khả năng phá bóng giải vây thành công. Do đó, bàn thắng không thể được công nhận.

Nghịch lý thẻ đỏ và phản ứng của người trong cuộc

Quyết định cuối cùng tạo nên một kịch bản kỳ lạ: Man City bị tước bàn thắng nhưng Liverpool vẫn mất người. Dominik Szoboszlai nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt trong tình huống kéo áo đầu tiên. Dù bàn thắng sau đó không được công nhận do lỗi của Haaland, hành vi phạm lỗi ban đầu của Szoboszlai vẫn đủ yếu tố cấu thành thẻ đỏ theo nhận định của tổ trọng tài.

Haaland và Pep đều muốn bàn thắng cho Man City thay vì Szoboszlai rời sân.

Sau trận đấu, Erling Haaland thừa nhận sự nghiệt ngã: "Tôi cảm thấy tiếc cho Szoboszlai. Hãy công nhận bàn thắng và đừng rút thẻ đỏ, đơn giản vậy thôi. Nhưng luật là luật." Trong khi đó, HLV Pep Guardiola tỏ ra thiếu kiên nhẫn với các quyết định kỹ thuật khi mong muốn một kết quả dựa trên diễn biến thực tế thay vì những phân tích trong phòng VAR.

Sự công bằng đôi khi là "kẻ phá bĩnh" đáng ghét nhất trong bóng đá. Trận hòa hoặc thất bại này sẽ còn được nhắc lại như một minh chứng cho sự tàn nhẫn của công nghệ khi áp dụng vào những khoảnh khắc kịch tính nhất của môn thể thao vua. Để hiểu rõ hơn về bối cảnh phát triển của đội bóng thành Manchester dưới thời chiến lược gia người Tây Ban Nha, người hâm mộ có thể tìm hiểu thêm về Lịch sử Câu lạc bộ Manchester City: Triều đại Abu Dhabi với vị tướng lĩnh Pep Guardiola.