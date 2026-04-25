VAR khước từ bàn thắng của Xuân Son, Nam Định hòa kịch tính Becamex TPHCM Quyết định từ tổ trọng tài video và siêu phẩm của Giáp Tuấn Dương đã định đoạt kết quả hòa 1-1 giữa Becamex TPHCM và Nam Định tại vòng 20 V-League 2025/26.

Trận cầu tâm điểm tại vòng 20 V-League 2025/26 giữa Becamex TPHCM và Nam Định đã khép lại với kịch bản đầy kịch tính. Dù sở hữu phong độ hủy diệt trước đó, nhà đương kim vô địch Nam Định đã phải rất vất vả mới có thể giành lại 1 điểm sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, nơi công nghệ VAR trở thành tâm điểm của mọi tranh cãi vào những phút cuối.

Cú sốc từ phút thứ ba

Bước vào trận đấu với tâm thế buộc phải thắng để áp sát top 5, Nam Định sớm phải nhận gáo nước lạnh ngay từ những giây đầu tiên. Khi khán giả trên khán đài còn chưa ổn định chỗ ngồi, Becamex TPHCM đã cụ thể hóa lối chơi phản công sắc sảo của mình.

Phút thứ 3, tiền đạo tuyển quốc gia Nguyễn Trần Việt Cường thực hiện pha bứt tốc ngoạn mục, loại bỏ hàng thủ đối phương trước khi tung cú dứt điểm một chạm đầy quyết đoán vào góc gần. Thủ thành Nguyên Mạnh dù đổ người hết cỡ vẫn không thể ngăn cản trái bóng đi vào lưới, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Sự bế tắc của Nguyễn Xuân Son

Bàn thua sớm buộc Nam Định phải đẩy cao đội hình chơi tất tay. Tuy nhiên, họ đã vấp phải một hệ thống phòng ngự lùi sâu và đầy kỷ luật của Becamex TPHCM. Mọi đường lên bóng của đội khách gần như đều hướng tới vị trí của Nguyễn Xuân Son, nhưng đây là một ngày thi đấu dưới sức của tiền đạo nhập tịch này.

Trong hiệp một, Xuân Son liên tục có những cơ hội đối mặt mười mươi, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Minh Toàn đã khước từ mọi nỗ lực của anh. Đáng tiếc nhất là tình huống đệm bóng ở cự ly gần nhưng lại đi trúng vị trí người gác đền bên phía chủ nhà. Ngược lại, Becamex TPHCM suýt chút nữa đã nhân đôi cách biệt nếu cú sút của Việt Cường sau đường chọc khe từ Minh Khoa không đưa bóng tìm đến đúng cột dọc.

Xuân Son có ngày thi đấu kém duyên. Ảnh: TL - Vietnamnet.

Siêu phẩm từ khoảng cách 25 mét

Sang hiệp hai, huấn luyện viên bên phía Nam Định thực hiện những thay đổi nhân sự nhằm gia tăng sức ép. Một trong số đó là sự xuất hiện của Giáp Tuấn Dương, người sau đó đã trở thành cứu cánh cho đội bóng thành Nam.

Phút 67, Nam Định được hưởng quả đá phạt trực tiếp ở cự ly khoảng 25 mét. Giáp Tuấn Dương thực hiện cú sút phạt thần sầu, đưa bóng đi theo quỹ đạo cực khó găm thẳng vào góc cao khung thành. Thủ môn Minh Toàn dù đã bay người hết cỡ nhưng cũng đành bất lực nhìn lưới nhà rung lên. Bàn gỡ hòa 1-1 giúp tinh thần các cầu thủ khách lên cao tột độ.

Kịch tính mang tên VAR

Cao trào của trận đấu diễn ra ở những phút cuối khi Xuân Son cuối cùng cũng đưa được bóng vào lưới Becamex TPHCM sau một tình huống phối hợp phạt góc. Tuy nhiên, niềm vui của đội khách ngắn chẳng tày gang khi trọng tài chính quyết định tạm dừng trận đấu để tham khảo ý kiến từ tổ VAR.

Sau 4 phút kiểm tra kỹ lưỡng các góc quay, trọng tài xác định tiền đạo của Nam Định đã rơi vào thế việt vị trước khi ghi bàn. Quyết định tước bàn thắng này khiến các cổ động viên đội khách tiếc nuối và đẩy nhịp độ trận đấu lên mức cao nhất trong những phút bù giờ.

Ở những giây cuối cùng, Becamex TPHCM suýt chút nữa đã giữ lại trọn vẹn 3 điểm nếu cú nã đại bác của Việt Cường không đi chệch cột dọc trong gang tấc. Tỷ số hòa 1-1 được giữ nguyên đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, phản ánh đúng diễn biến giằng co của một trận cầu đôi công rực lửa.

Thông số trận đấu Becamex TPHCM Nam Định Tỷ số 1 1 Ghi bàn Việt Cường (3') Tuấn Dương (67') Thẻ vàng 2 1 Kiểm soát bóng 42% 58%

Kết quả này khiến Nam Định lỡ cơ hội bứt phá mạnh mẽ trên bảng xếp hạng, trong khi Becamex TPHCM một lần nữa cho thấy họ là đối thủ vô cùng khó chịu mỗi khi được thi đấu trên sân nhà.