VAR tước bàn thắng phút 90+3, Iran hòa đầy cay đắng trước Ai Cập Trận hòa 1-1 kịch tính tại bảng G World Cup 2026 giúp Ai Cập chính thức giành vé vào vòng knock-out, trong khi Iran đứng trước nguy cơ bị loại sau khi bị VAR từ chối bàn thắng ở phút bù giờ.

Cuộc đối đầu giữa Ai Cập và Iran tại lượt trận cuối bảng G World Cup 2026 đã diễn ra với kịch bản không dành cho những người yếu tim. Trong một đêm mà công nghệ VAR và khung gỗ trở thành nhân vật chính, đại diện châu Phi đã bảo toàn được tỉ số hòa 1-1 để đi tiếp với vị trí nhì bảng, để lại nỗi tiếc nuối vô hạn cho các cầu thủ Iran.

Sự khởi đầu bùng nổ và sai lầm của Mehdi Taremi

Ngay từ những phút đầu tiên, Ai Cập đã thể hiện ý đồ đánh phủ đầu. Phút thứ 5, siêu sao Mohamed Salah tạo ra áp lực lớn trong vòng cấm khiến thủ thành Alireza Beiranvand lúng túng cản phá. Bóng bật ra đúng tầm chân của Mahmoud Saber, và tiền vệ này không bỏ lỡ cơ hội dứt điểm tung lưới Iran, mở tỷ số trận đấu.

Ai Cập có bàn thắng từ rất sớm. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, lợi thế của các "Pharaoh" suýt chút nữa đã bị san lấp chỉ 4 phút sau đó. Trung vệ Abdelmonem phạm lỗi thô bạo với Mehdi Taremi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho Iran. Trên chấm 11m, chính Taremi lại dứt điểm quá hiền, để thủ môn Mostafa Shobeir dễ dàng ôm gọn bóng. Dẫu vậy, nỗ lực của Iran cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 14. Từ pha đá bồi quyết đoán của Ramin Rezaeian sau tình huống cứu thua xuất thần của Shobeir, tỷ số được quân bình 1-1.

Toan tính của Hossam Hassan và kịch tính từ VAR

Bước sang hiệp hai, huấn luyện viên Hossam Hassan gây bất ngờ khi rút Mohamed Salah ra nghỉ sớm nhằm bảo toàn lực lượng cho vòng sau. Quyết định này khiến Ai Cập đánh mất hoàn toàn thế trận tấn công, lùi sâu đội hình để chống đỡ sức ép khủng khiếp từ "Team Melli". Iran liên tục dồn ép và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm nhưng sự vô duyên của các chân sút khiến bàn thắng thứ hai vẫn chưa đến.

Đỉnh điểm của sự kịch tính xuất hiện ở phút 90+3. Shoja Khalilzadeh sút tung lưới Ai Cập trong sự vỡ òa của người hâm mộ Iran. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định trung vệ này đã rơi vào thế việt vị trước đó. Cơn ác mộng của Iran khép lại ở phút bù giờ thứ 7 khi cú đánh đầu của Ezatolahi tìm đến đúng xà ngang.

Iran đã có 90 phút cực kỳ kiên cường. Ảnh: Getty.

Cục diện bảng G sau lượt trận cuối

Với kết quả hòa 1-1, Ai Cập chính thức đi tiếp với ngôi nhì bảng G (5 điểm), xếp sau tuyển Bỉ do kém hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, Iran kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn hòa. Với 3 điểm có được, đại diện châu Á buộc phải chờ đợi kết quả từ các bảng đấu khác để hy vọng giành vé đi tiếp thông qua suất dành cho các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Thông số Ai Cập Iran Tỷ số 1 1 Số cú sút 8 15 Sút trúng đích 3 6 Kiểm soát bóng 42% 58% Phạt góc 2 7

Trận đấu này một lần nữa cho thấy sự nghiệt ngã của bóng đá đỉnh cao, nơi ranh giới giữa người hùng và tội đồ chỉ cách nhau bởi một quyết định của VAR hoặc vài centimet của khung gỗ.