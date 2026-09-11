Vay vốn ngân hàng để kinh doanh: 4 hình thức phổ biến, 6 nhóm rủi ro và 4 lưu ý cho bên vay Vay thế chấp, tín chấp, thấu chi hay trả góp có đặc điểm khác nhau; bên vay cần nắm rõ rủi ro pháp lý, thị trường, lãi suất và đọc kỹ hợp đồng trước khi ký.

Vay vốn ngân hàng giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân đa dạng hóa nguồn vốn, ngoài vốn tự có và vốn từ đối tác. Có bốn hình thức vay phổ biến: vay thế chấp, vay tín chấp, vay thấu chi và vay trả góp. Mỗi hình thức đi kèm điều kiện và rủi ro riêng mà bên vay cần cân nhắc.

Bốn hình thức vay vốn kinh doanh phổ biến

Trong bốn hình thức, vay thế chấp được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Hình thức này yêu cầu khách hàng có tài sản bảo đảm cho khoản vay và có thể vay đến 80% tổng giá trị của tài sản đó.

Tín dụng ngân hàng luôn là điểm tựa quan trọng cho doanh nghiệp. Ảnh: Nam Khánh.

Ngược lại, vay tín chấp không cần tài sản bảo đảm. Ngân hàng dựa hoàn toàn vào uy tín và khả năng trả nợ của khách hàng để xét duyệt.

Hình thức Đặc điểm chính Vay thế chấp Cần tài sản bảo đảm; vay đến 80% giá trị tài sản Vay tín chấp Không cần tài sản bảo đảm; dựa vào uy tín và khả năng trả nợ Vay thấu chi Được chi tiêu vượt số tiền trong tài khoản, trong một hạn mức nhất định Vay trả góp Trả số tiền bằng nhau mỗi tháng, gồm cả gốc và lãi

Sáu nhóm rủi ro khi vay vốn

Vay vốn đi kèm các rủi ro tài chính nếu bên vay không trả nợ đúng hạn. Các rủi ro chính gồm:

Rủi ro pháp lý: bên vay không nắm rõ điều khoản về phạt nợ quá hạn, lãi quá hạn có thể phải chịu thêm chi phí.

bên vay không nắm rõ điều khoản về phạt nợ quá hạn, lãi quá hạn có thể phải chịu thêm chi phí. Rủi ro về đơn vị kém uy tín: một số tổ chức tín dụng kém uy tín có thể đưa ra gói vay lãi suất cao, kèm nhiều chi phí khó lường trước.

một số tổ chức tín dụng kém uy tín có thể đưa ra gói vay lãi suất cao, kèm nhiều chi phí khó lường trước. Rủi ro tài chính: trả nợ trễ hạn có thể dẫn đến mất điểm tín dụng, phải trả phí trễ nợ và mất tài sản thế chấp.

trả nợ trễ hạn có thể dẫn đến mất điểm tín dụng, phải trả phí trễ nợ và mất tài sản thế chấp. Rủi ro thị trường: doanh thu không đạt kỳ vọng sẽ gây khó khăn cho việc thanh toán nợ.

doanh thu không đạt kỳ vọng sẽ gây khó khăn cho việc thanh toán nợ. Rủi ro quản lý: quản lý kém, đầu tư không sinh lời hoặc chi tiêu quá mức vào hoạt động không cần thiết làm giảm khả năng trả nợ.

quản lý kém, đầu tư không sinh lời hoặc chi tiêu quá mức vào hoạt động không cần thiết làm giảm khả năng trả nợ. Rủi ro lãi suất: lãi suất tăng làm chi phí vay cao hơn, qua đó giảm lợi nhuận ròng của doanh nghiệp.

Vì vậy, trước khi quyết định vay, người vay cần xem xét kỹ các ưu điểm và nhược điểm của khoản vay.

Bốn lưu ý khi vay vốn ngân hàng để kinh doanh

Theo khuyến nghị của các ngân hàng, khách hàng nên lưu ý những điểm sau: