VCBNeo bất ngờ tăng mạnh lãi suất tiết kiệm lên mức 7%/năm từ ngày 11/06/2026 Ngân hàng VCBNeo vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động tại tất cả kỳ hạn trực tuyến với mức tăng cao nhất 0,5 điểm phần trăm, đưa lãi suất lên chạm mốc 7%/năm.

Trong phiên giao dịch ngày 11/06/2026, thị trường tài chính ghi nhận bước đi bất ngờ từ Ngân hàng Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo) khi đơn vị này đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn tiền gửi trực tuyến. Đây là ngân hàng thứ ba thực hiện tăng lãi suất tiết kiệm kể từ đầu tháng 6, sau TPBank và BIDV.

Lãi suất ngân hàng ghi nhận xu hướng tăng tại nhiều đơn vị trong tháng 6/2026.

VCBNeo đẩy lãi suất trực tuyến lên mức 7%/năm

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến mới nhất, VCBNeo đã tăng lãi suất cho tiền gửi VND kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng thêm 0,3 điểm phần trăm, đạt mức trần 4,75%/năm. Đáng chú ý, các kỳ hạn dài từ 6 đến 60 tháng ghi nhận mức tăng mạnh 0,5 điểm phần trăm, đưa lãi suất tiết kiệm trực tuyến quay trở lại mốc 7%/năm.

Đối với hình thức gửi tiền tại quầy, VCBNeo cũng áp dụng thay đổi tại các kỳ hạn ngắn:

Kỳ hạn 1-5 tháng: Tăng 0,3 điểm phần trăm, lên mức tối đa 4,75%/năm.

Tăng 0,3 điểm phần trăm, lên mức tối đa 4,75%/năm. Kỳ hạn 6-60 tháng: Giữ nguyên ở mức 6,5%/năm cho khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ.

Đối với khách hàng lựa chọn lĩnh lãi đầu kỳ, lãi suất huy động cao nhất được niêm yết là 6,288%/năm cho kỳ hạn 6 tháng; 6,096%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 4,901%/năm cho kỳ hạn 60 tháng. Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn được ngân hàng duy trì ở mức 0,5%/năm.

Diễn biến trái chiều trên thị trường lãi suất huy động

Động thái của VCBNeo diễn ra sau một giai đoạn ngân hàng này liên tục cắt giảm lãi suất vào cuối tháng 4/2026. Tính đến hiện tại, VCBNeo cùng với TPBank và BIDV là những cái tên hiếm hoi tăng lãi suất trong tháng 6. Tuy nhiên, thị trường vẫn ghi nhận sự thiếu đồng nhất khi BIDV đã nhanh chóng điều chỉnh giảm lãi suất trở lại vào ngày 09/06 sau hai lần tăng trước đó.

Bên cạnh đó, LPBank hiện là ngân hàng duy nhất công bố giảm lãi suất huy động trong tháng này với mức giảm từ 0,1-0,2 điểm phần trăm tùy kỳ hạn.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến tham khảo ngày 11/06/2026

Dưới đây là mức lãi suất niêm yết (%/năm) tại một số ngân hàng thương mại lớn:

Ngân hàng 1 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng VCBNEO 4,75 7,0 7,0 7,0 AGRIBANK 4,75 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 6,6 6,8 6,8 PGBANK 4,75 6,9 7,0 6,8 VIB 4,75 5,7 7,0 5,9 SCB 1,6 2,9 3,7 3,9

Theo quy định hiện hành, trong trường hợp khách hàng rút tiền gửi có kỳ hạn trước hạn, các ngân hàng thường áp dụng mức lãi suất không kỳ hạn (hiện phổ biến ở mức 0,5%/năm) cho toàn bộ hoặc một phần khoản tiền rút trước hạn.