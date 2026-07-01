Velež 0-3 Dunajska Streda: Dunajska Streda giành chiến thắng Velež có phong độ gần đây không ổn định, trong khi Dunajska Streda khởi đầu tích cực trước cuộc đối đầu tại Bilino Polje

Velež 0 - 3 Dunajska Streda Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Velež tiếp đón Dunajska Streda.

22' BÀN THẮNG! Dunajska Streda (0-1) Phút 22': A. Ramadan (Dunajska Streda) lập công (kiến tạo: U. Kabic). Tỷ số: 0 - 1.

37' Thẻ vàng Phút 37': A. Babic (Velež) nhận thẻ vàng.

38' BÀN THẮNG! Dunajska Streda (0-2) Phút 38': A. Ramadan (Dunajska Streda) lập công (kiến tạo: S. Juklerod). Tỷ số: 0 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Velež): A. Shhade vào sân thay D. Salcin.

46' Thay người Phút 46' (Velež): M. Besic vào sân thay N. Stojanovic.

46' Thay người Phút 46' (Velež): A. Bajric vào sân thay R. Abdullah.

50' Thẻ vàng Phút 50': S. Juklerod (Dunajska Streda) nhận thẻ vàng.

63' Thay người Phút 63' (Dunajska Streda): F. Diongue vào sân thay J. Bationo.

63' Thay người Phút 63' (Dunajska Streda): N. Udvaros vào sân thay G. Gagua.

63' Thay người Phút 63' (Dunajska Streda): A. Sylla vào sân thay A. Ramadan.

70' Thay người Phút 70' (Dunajska Streda): M. Trusa vào sân thay U. Kabic.

73' Thay người Phút 73' (Velež): A. Pajevic vào sân thay A. Nukic.

78' Thay người Phút 78' (Velež): K. Djuliman vào sân thay S. Duranovic.

79' Thay người Phút 79' (Dunajska Streda): B. Csoka vào sân thay S. Juklerod.

87' Thẻ vàng Phút 87': K. Djuliman (Velež) nhận thẻ vàng.

90' Thẻ vàng Phút 90': A. Sylla (Dunajska Streda) nhận thẻ vàng.

90+2' BÀN THẮNG! Dunajska Streda (0-3) Phút 90+2': A. Gueye (Dunajska Streda) lập công (kiến tạo: M. Trusa). Tỷ số: 0 - 3.

KT Kết thúc: Velež 0-3 Dunajska Streda Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 01:53 31/07/2026

Velež sẽ đối đầu Dunajska Streda tại UEFA Europa Conference League trong trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 31/07/2026 trên sân Bilino Polje. Hai đội bước vào cuộc so tài với những tín hiệu phong độ khác nhau: Velež trải qua một trận hòa, một trận thắng và một trận thua trong chuỗi gần nhất, còn Dunajska Streda giành chiến thắng ở trận gần nhất được cung cấp.

Velež cần tìm sự ổn định

Chuỗi phong độ của Velež theo thứ tự từ gần nhất đến cũ hơn là hòa, thắng, thua. Diễn biến này cho thấy đội chủ nhà chưa duy trì được sự ổn định xuyên suốt các trận đấu gần đây. Việc vừa có kết quả tích cực nhưng cũng để thua trong cùng chuỗi phong độ khiến Velež cần đặc biệt chú trọng cách nhập cuộc và khả năng kiểm soát thế trận.

Trận hòa gần nhất có thể được xem là dấu hiệu cho thấy Velež vẫn đủ khả năng giữ thế cân bằng trước đối thủ. Tuy nhiên, để tạo ưu thế tại Bilino Polje, đội bóng này cần biến khả năng phòng ngự chắc chắn thành những đợt tấn công có sức nặng hơn. Khi trận đấu trở nên giằng co, sự chính xác ở các tình huống quyết định sẽ có thể đóng vai trò quan trọng.

Dunajska Streda có đà tâm lý thuận lợi

Dunajska Streda chỉ được cung cấp một kết quả gần nhất, nhưng đó là một chiến thắng. Dữ liệu này mang đến cho đội khách nền tảng tâm lý tích cực trước chuyến làm khách tại Bilino Polje. Dù chưa đủ cơ sở để đánh giá toàn diện phong độ dài hơn, kết quả nói trên cho thấy Dunajska Streda có thể bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định.

Đội khách nhiều khả năng sẽ muốn duy trì sự chủ động từ nền tảng của trận thắng gần nhất. Trong một trận đấu mà thông tin phong độ của hai bên không cân bằng về số lượng, Dunajska Streda cần tận dụng sự tự tin hiện có nhưng tránh để thế trận bị đẩy vào trạng thái mất kiểm soát. Khả năng chuyển đổi giữa phòng ngự và tấn công sẽ là điểm đáng chú ý.

Cuộc đấu trên sân Bilino Polje

Sân Bilino Polje có thể tạo thêm động lực cho Velež, đặc biệt trong những thời điểm đội chủ nhà cần gia tăng sức ép. Dẫu vậy, lợi thế sân bãi chỉ phát huy hiệu quả nếu Velež duy trì được cự ly đội hình và hạn chế những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự.

Ngược lại, Dunajska Streda có thể hướng đến cách tiếp cận thận trọng hơn, chờ thời điểm thích hợp để khai thác những sai sót trong quá trình tổ chức của đối thủ. Với dữ liệu hiện có, chưa thể khẳng định đội nào sẽ kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Tuy nhiên, sự khác biệt về chuỗi kết quả gần nhất có thể khiến Velež phải chịu áp lực lớn hơn trong việc chứng minh năng lực trên sân nhà.

Nhận định trước trận

Velež có cơ sở để hy vọng nhờ địa điểm thi đấu, nhưng phong độ hòa, thắng, thua cho thấy đội bóng này cần cải thiện tính ổn định. Trong khi đó, Dunajska Streda bước vào trận đấu sau một chiến thắng và có thể tận dụng lợi thế tinh thần để gây khó khăn cho đội chủ nhà.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu khó đoán khi dữ liệu được cung cấp chưa bao quát đầy đủ lực lượng, chiến thuật và phong độ dài hạn của hai đội. Velež cần kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu, còn Dunajska Streda sẽ hướng đến việc duy trì sự tự tin và tận dụng cơ hội. Khả năng xử lý các thời điểm then chốt sẽ quyết định cục diện tại Bilino Polje.

Velež 5 trận gần nhất B B T H B 3 Trận 1-1-1 T-H-B 2 Ghi (TB 0.7) 2 Thủng lưới Dunajska Streda 5 trận gần nhất T H T T B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới