Venezia 0-0 Bologna: Hai đội chia điểm
Bologna sở hữu thành tích đáng nể khi hành quân đến sân Stadio Pier Luigi Penzo, với 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 02:45 ngày 28/11/2026, gặp một Venezia đang chật vật ở nửa dưới bảng xếp hạng.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Venezia tiếp đón Bologna.
- 12'Venezia ép sân
Cầm bóng: Venezia 72% - 28% Bologna, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 0.
- 14'VAR
Phút 14': Bàn thắng không được công nhận — Juan Jesus (Venezia).
- 15'Thẻ vàng
Phút 15': Juan Jesus (Venezia) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 16'Thẻ vàng
Phút 16': Nadir Zortea (Bologna) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 22'Thẻ vàng
Phút 22': Martin Vitik (Bologna) nhận thẻ vàng (Foul).
- 26'Venezia ép sân
Cầm bóng: Venezia 66% - 34% Bologna, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 1.
- 28'Thẻ vàng
Phút 28': Antoine Hainaut (Venezia) nhận thẻ vàng (Foul).
- 38'Venezia ép sân
Cầm bóng: Venezia 58% - 42% Bologna, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 2.
- 45'Thay người
Phút 45' (Bologna): Matteo Darmian vào sân thay Martin Vitik.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Thẻ vàng
Phút 49': Jens Odgaard (Bologna) nhận thẻ vàng (Foul).
- 51'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Venezia 52% - 48% Bologna, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 1 - 3.
- 56'Thay người
Phút 56' (Bologna): Nicolo Cambiaghi vào sân thay Samuel Mbangula Tshifunda.
- 56'Thay người
Phút 56' (Bologna): Riccardo Orsolini vào sân thay Federico Bernardeschi.
- 58'Thay người
Phút 58' (Venezia): Thorir Johann Helgason vào sân thay Gianluca Busio.
- 63'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Venezia 51% - 49% Bologna, dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 3 - 3; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 2 - 3.
- 66'Thay người
Phút 66' (Bologna): Roberto Piccoli vào sân thay Jens Odgaard.
- 70'Thay người
Phút 70' (Venezia): Albion Rrahmani vào sân thay John Yeboah.
- 70'Thay người
Phút 70' (Venezia): Lion Lauberbach vào sân thay Akor Adams.
- 75'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Venezia 54% - 46% Bologna, dứt điểm 11 - 8 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 3 - 4; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 2 - 3.
- 76'Thay người
Phút 76' (Venezia): Armel Bella-Kotchap vào sân thay Matias Moreno.
- 76'Thay người
Phút 76' (Venezia): Matteo Dagasso vào sân thay Enrique Pérez Muñoz.
- 78'Thẻ vàng
Phút 78': Albion Rrahmani (Venezia) nhận thẻ vàng (Foul).
- 87'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Venezia 52% - 48% Bologna, dứt điểm 13 - 10 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 3 - 6; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 10 - 10, cứu thua 3 - 4.
- 88'Thay người
Phút 88' (Bologna): Marco Libra vào sân thay Tommaso Pobega.
- KTKết thúc: Venezia 0-0 Bologna
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.
Cập nhật lúc 04:39 28/11/2026
Bologna đến sân của Venezia với chuỗi kết quả đáng nể: không thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, trong đó có 4 chiến thắng. Trận đấu tại Stadio Pier Luigi Penzo lúc 02:45 ngày 28/11/2026 vì thế là phép thử về bản lĩnh của đội khách trước một chủ nhà đang cần tìm lại niềm tin.
Bologna mang theo sự tự tin vào chuyến làm khách
Phong độ là điểm sáng lớn nhất của Bologna. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này thắng 4 trận và hòa 1 trận. Trận hòa là kết quả mới nhất, sau chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trước đó.
Chuỗi bất bại này phản ánh một tập thể vận hành ổn định và biết cách giành điểm. Đó là hành trang quan trọng cho một chuyến làm khách, nơi sự chắc chắn thường quan trọng hơn những khoảnh khắc lóe sáng.
Venezia cần phản ứng sau chuỗi kết quả xấu
Ở chiều ngược lại, Venezia đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chỉ thắng 1 trận và thua 4 trận, trong đó trận thua mới nhất vừa diễn ra.
Chiến thắng duy nhất ấy đến ở trận liền trước, nhưng Venezia không giữ được mạch kết quả tốt. Lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả là những yếu tố họ cần tận dụng để chấm dứt đà đi xuống.
Khoảng cách trên bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng cho thấy chênh lệch rõ rệt giữa hai đội. Bologna đứng thứ 9 với 18 điểm, còn Venezia xếp thứ 20 với 6 điểm. Khoảng cách 12 điểm phản ánh đúng sự khác biệt về phong độ mà hai đội thể hiện gần đây.
Tuy nhiên, vị trí trên bảng xếp hạng chưa phải tất cả. Những trận đấu mà một bên chịu áp lực phải có điểm thường diễn ra căng thẳng hơn so với những gì con số gợi ý.
Thế đối đầu cân bằng
Trong 4 lần chạm trán gần nhất, Venezia thắng 2 trận, Bologna thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy Venezia hoàn toàn có khả năng gây khó khăn cho đối thủ.
Đây cũng là lý do Bologna khó có thể chủ quan, dù đang vượt trội ở phong độ lẫn thứ hạng.
Điểm then chốt của trận đấu
Bài toán lớn nhất với Bologna là duy trì sự ổn định đã giúp họ bất bại 5 trận liên tiếp trong một trận làm khách. Với Venezia, thử thách nằm ở khả năng phản ứng sau chuỗi thua nhiều hơn thắng và giành lại sự tự tin trên sân nhà.
Nhìn chung, Bologna được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng. Dù vậy, thế đối đầu cân bằng gần đây và động lực của đội chủ nhà bảo đảm trận đấu sẽ không dễ dàng với đội khách.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)