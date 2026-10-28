Venezia 0-2 Inter: Inter giành chiến thắng Inter còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách trên sân của Venezia, đội đang đứng hạng 20 với 3 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 00:30 ngày 29/10/2026.

Venezia 0 - 2 Inter Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Venezia tiếp đón Inter.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Venezia 51% - 49% Inter, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1.

27' Inter ép sân Cầm bóng: Venezia 40% - 60% Inter, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 1); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 0.

28' Thẻ vàng Phút 28': Alessandro Bastoni (Inter) nhận thẻ vàng (Foul).

29' VAR Phút 29': Bàn thắng không được công nhận — Lion Lauberbach (Venezia).

39' Inter ép sân Cầm bóng: Venezia 34% - 66% Inter, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 1 - 2.

45' Thay người Phút 45' (Inter): Hakan Çalhanoğlu vào sân thay Aleksandar Stankovic.

45' Thay người Phút 45' (Inter): Nicolò Barella vào sân thay Petar Sučić.

45' Thay người Phút 45' (Inter): Manuel Akanji vào sân thay Yann Bisseck.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

52' Inter ép sân Cầm bóng: Venezia 34% - 66% Inter, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 1 - 3.

56' Thẻ vàng Phút 56': Nicolò Barella (Inter) nhận thẻ vàng (Foul).

61' Thay người Phút 61' (Venezia): Gianluca Busio vào sân thay Enrique Pérez Muñoz.

64' Inter ép sân Cầm bóng: Venezia 33% - 67% Inter, dứt điểm 9 - 9 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 4; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 2 - 3.

65' Thay người Phút 65' (Inter): Pio Esposito vào sân thay Ange-Yoan Bonny.

68' Thay người Phút 68' (Venezia): Toma Bašić vào sân thay Thorir Johann Helgason.

68' Thay người Phút 68' (Venezia): John Yeboah vào sân thay Lion Lauberbach.

76' Thay người Phút 76' (Venezia): Ridgeciano Haps vào sân thay Pasquale Mazzocchi.

76' Inter ép sân Cầm bóng: Venezia 32% - 68% Inter, dứt điểm 11 - 12 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 5; việt vị 4 - 2, phạm lỗi 4 - 9, cứu thua 2 - 3.

79' BÀN THẮNG! Inter (0-1) Phút 79': Matias Moreno (Venezia) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 0 - 1.

82' BÀN THẮNG! Inter (0-2) Phút 82': Redouane Halhal (Venezia) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 0 - 2.

86' Thay người Phút 86' (Inter): Djed Spence vào sân thay Marcus Thuram.

88' Inter ép sân Cầm bóng: Venezia 32% - 68% Inter, dứt điểm 11 - 16 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 6; việt vị 4 - 2, phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 2 - 3.

KT Kết thúc: Venezia 0-2 Inter Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 02:23 29/10/2026

Đội hình chính thức Venezia Sơ đồ 3-5-2 · HLV D. Nicola Inter Sơ đồ 3-5-2 · HLV C. Chivu 1 F. Stanković 25 R. Halhal 2 M. Moreno 15 Juan Jesus 18 A. Hainaut 71 Kike Pérez 21 Þ. Helgason 19 S. Sohm 70 P. Mazzocchi 29 L. Lauberbach 45 A. Adams 49 I. Provedel 31 Y. Bisseck 95 A. Bastoni 30 Carlos Augusto 17 A. Diouf 8 P. Sučić 5 A. Stanković 7 P. Zieliński 32 F. Dimarco 9 M. Thuram 14 A. Bonny Dự bị Venezia 10 J. Yeboah 17 Bella-Kotchap 26 T. Bašić 6 G. Busio 30 M. Dagasso 32 A. Duncan 8 Lamine Dabo 77 Toni Fernández 5 R. Haps Inter 99 D. Spence 48 M. Mosconi 22 H. Mkhitaryan 1 Josep Martínez 53 M. Lavelli 51 L. Jakirović 94 F. Esposito 12 R. Di Gennaro 20 H. Çalhanoğlu Cập nhật đội hình lúc 00:02 29/10/2026

Venezia Thống kê Inter 34% Kiểm soát bóng 66% 12 Dứt điểm 16 4 Trúng đích 2 3 Phạt góc 6 5 Phạm lỗi 9 5 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Carlos Augusto Inter Điểm 8 I. Provedel Inter Điểm 7.75 Y. Bisseck Inter Điểm 7.65 M. Akanji Inter Điểm 7.57 P. Sučić Inter Điểm 7.5 N. Barella Inter Điểm 7.4

Inter còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi hành quân đến sân Stadio Pier Luigi Penzo làm khách của Venezia. Đội khách đang đứng hạng 2 với 22 điểm, trong khi chủ nhà đứng thứ 20 với 3 điểm. Trận đấu bắt đầu lúc 00:30 ngày 29/10/2026.

Inter mang phong độ cao đến Stadio Pier Luigi Penzo

Inter bước vào trận đấu với tinh thần hưng phấn. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 và thua 1. Đáng chú ý, họ thắng liên tiếp 3 trận gần đây nhất, một chuỗi kết quả giúp đội duy trì vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Với 22 điểm, Inter đang ở nhóm đầu bảng. Để giữ nguyên cơ hội bám đuổi ngôi đầu, đội cần tận dụng những cuộc đối đầu với đối thủ nằm cuối bảng như thế này. Mỗi điểm số bị đánh rơi lúc này đều có thể khiến khoảng cách với nhóm dẫn đầu rộng thêm.

Venezia chật vật ở cuối bảng

Phía bên kia chiến tuyến, Venezia đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chỉ thắng 1 và thua 4. Trận thắng duy nhất nằm ở trận gần đây thứ hai, còn ở trận mới nhất, đội lại nhận thất bại.

Với 3 điểm và vị trí thứ 20, Venezia đang ở cuối bảng xếp hạng. Chủ nhà cần một kết quả tích cực để phá vỡ chuỗi trận thiếu ổn định, và sân nhà là nơi họ hy vọng tìm lại cảm giác chiến thắng.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Inter

Lịch sử gặp gỡ gần đây cũng đứng về phía đội khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Inter thắng cả 5, Venezia không có trận thắng hay trận hòa nào. Đây là một lợi thế tâm lý đáng kể cho Inter khi bước vào cuộc tái ngộ này.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng cho thấy Inter nắm lợi thế rõ rệt. Đội khách có chuỗi kết quả tốt và thành tích đối đầu áp đảo, nên bài toán của họ là giữ sự tập trung và kiểm soát nhịp độ trận đấu trước một đối thủ đang cần điểm.

Ngược lại, Venezia sẽ phải chơi bằng sự quyết tâm để tạo bất ngờ ngay trên sân nhà. Nếu không sớm tìm được bàn thắng hoặc giữ vững hàng thủ, chủ nhà dễ tiếp tục gặp khó trước một Inter đang có phong độ cao.

Nhận định

Nhìn chung, mọi yếu tố từ phong độ, thứ hạng đến lịch sử đối đầu đều nghiêng về Inter. Với đội khách, đây là cơ hội để giữ vững nhịp độ trong cuộc đua bám đuổi ngôi đầu. Venezia cần một màn trình diễn vượt trội nếu muốn làm khó đối thủ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Venezia · 0 thắng 0 hòa Inter · 5 thắng Inter 5 - 1 Venezia INT Venezia 0 - 1 Inter INT Inter 1 - 0 Venezia INT Inter 2 - 1 Venezia INT Venezia 0 - 2 Inter INT

Venezia 5 trận gần nhất B T B B B 8 Trận 1-0-7 T-H-B 6 Ghi (TB 0.8) 17 Thủng lưới Inter 5 trận gần nhất T T T B T 8 Trận 7-1-0 T-H-B 23 Ghi (TB 2.9) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 9 8 1 0 +15 25 T T T T T 2 Inter 8 7 1 0 +13 22 T T T H T 3 AS Roma 9 6 3 0 +15 21 T H T H H … 19 Parma 8 1 1 6 -10 4 B B B T B 20 Venezia 8 1 0 7 -11 3 B T B B B

Tình hình lực lượng Venezia ✚ A. Adorante (Hernia) ✚ T. Correia (Thigh Injury) ✚ B. Franjic (Shoulder Injury) ✚ M. Sverko (Hip Injury) ✚ A. Adorante (Hernia) ✚ T. Correia (Thigh Injury) ✚ B. Franjic (Shoulder Injury) ✚ M. Sverko (Hip Injury) Inter ✚ C. Jones (Thigh Injury) ✚ Luis Henrique (Thigh Injury) ✚ L. Martinez (Thigh Injury) ✚ B. Pavard (Thigh Injury) ✚ J. Stones (Injury) ✚ C. Jones (Thigh Injury) ✚ Luis Henrique (Thigh Injury) ✚ L. Martinez (Thigh Injury)