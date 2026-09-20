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Venezia 0-2 Lazio: Lazio giành chiến thắng

Văn Thể20/09/2026 00:06

Lazio đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 10 điểm, sẵn sàng tạo sức ép rất lớn lên chủ nhà Venezia hiện đứng cuối bảng chưa có điểm nào.

Venezia0 - 2LazioKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Venezia tiếp đón Lazio.

  • 13'Lazio ép sân

    Cầm bóng: Venezia 40% - 60% Lazio, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 1.

  • 17'Hỏng phạt đền

    Phút 17': J. Yeboah (Venezia) sút hỏng phạt đền.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Venezia 47% - 53% Lazio, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 2.

  • 29'Thẻ vàng

    Phút 29': K. Perez (Venezia) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 39'Venezia ép sân

    Cầm bóng: Venezia 51% - 49% Lazio, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 5 - 0; phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 0 - 4.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 51'BÀN THẮNG! Lazio (0-1)

    Phút 51': M. Zaccagni (Lazio) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.

  • 51'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Venezia 46% - 54% Lazio, dứt điểm 9 - 6 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 5.

  • 59'Thẻ vàng

    Phút 59': Juan Jesus (Venezia) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

  • 60'BÀN THẮNG! Lazio (0-2)

    Phút 60': T. Noslin (Lazio) lập công (kiến tạo: N. Tavares). Tỷ số: 0 - 2.

  • 63'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Venezia 45% - 55% Lazio, dứt điểm 11 - 9 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 5 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 0 - 5.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Venezia): A. Rrahmani vào sân thay A. Adams.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Venezia): L. Fanne vào sân thay T. J. Helgason.

  • 74'Thẻ vàng

    Phút 74': T. Correia (Venezia) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 75'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Venezia 46% - 54% Lazio, dứt điểm 14 - 10 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 5 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 0 - 6.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Venezia): R. Sagrado vào sân thay T. Correia.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Lazio): A. Gudmundsson vào sân thay K. Taylor.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Lazio): A. Pinamonti vào sân thay T. Noslin.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Lazio): M. Lazzari vào sân thay R. Floriani.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Lazio): A. Pedraza vào sân thay N. Tavares.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Lazio): G. Isaksen vào sân thay M. Zaccagni.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Venezia): T. Fernandez vào sân thay J. Yeboah.

  • 87'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Venezia 48% - 52% Lazio, dứt điểm 17 - 11 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 7 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 10 - 7, cứu thua 0 - 7.

  • 90'Thẻ vàng

    Phút 90': T. Fernandez (Venezia) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 90+1'Thẻ vàng

    Phút 90+1': J. Schingtienne (Venezia) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 90+2'Thẻ vàng

    Phút 90+2': M. Moreno (Venezia) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • KTKết thúc: Venezia 0-2 Lazio

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 03:36 20/09/2026

Đội hình chính thức
Venezia
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Giovanni Stroppa
Lazio
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Gennaro Gattuso
1
Filip Stanković
3
Joel Schingtienne
15
Juan Jesus
2
Matias Moreno
18
Antoine Hainaut
71
Kike Pérez
19
Simon Sohm
21
Þórir Jóhann Helgason
14
Thierry Correia
10
John Yeboah
45
Akor Adams
35
Christos Mandas
15
Romano Floriani Mussolini
37
Josip Šutalo
25
Oliver Provstgaard
17
Nuno Tavares
16
Davide Frattesi
21
Reda Belahyane
24
Kenneth Taylor
22
Matteo Cancellieri
14
Tijjani Noslin
10
Mattia Zaccagni
Dự bị
Venezia
96 Lorenzo Montipò16 Rufai Mohammed95 Ale Gomes25 Redouane Halhal77 Toni Fernández20 Richie Sagrado56 Kornel Lisman36 Lorenzo Berardi8 Lamine Fanne
Lazio
47 Davide Renzetti40 Edoardo Motta2 Diogo Leite5 Danilho Doekhi23 Alfonso Pedraza29 Manuel Lazzari71 Valerio Farcomeni32 Danilo Cataldi63 Federico Serra
Cập nhật đội hình lúc 01:24 20/09/2026
VeneziaThống kêLazio
50%
Kiểm soát bóng
50%
17
Dứt điểm
11
6
Trúng đích
2
7
Phạt góc
2
13
Phạm lỗi
8
2
Việt vị
0
0
Thủ môn cứu thua
7
Cầu thủ nổi bật
Tijjani Noslin
Tijjani Noslin
Lazio
1 bàn
Mattia Zaccagni
Mattia Zaccagni
Lazio
1 bàn
Nuno Tavares
Nuno Tavares
Lazio
1 kiến tạo · điểm 8.3
Christos Mandas
Christos Mandas
Lazio
Điểm 8.2
Akor Adams
Akor Adams
Venezia
Điểm 7.7
Matteo Cancellieri
Matteo Cancellieri
Lazio
Điểm 7.7

Lazio bước vào chuyến làm khách tại Stadio Pierluigi Penzo lúc 01:45 ngày 20/09/2026 với mục tiêu rõ ràng là tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục. Chênh lệch về điểm số lẫn vị trí trên bảng xếp hạng giữa hai câu lạc bộ đang phản ánh rõ nét thực trạng trái ngược trước giờ bóng lăn.

Vị thế trái ngược trên bảng xếp hạng

Đội khách Lazio đang khẳng định vị thế vững chắc ở nhóm dẫn đầu khi giữ vị trí thứ 5 cùng 10 điểm tích lũy. Thành tích này giúp đại diện thành Rome duy trì áp lực trực tiếp lên các đối thủ xếp trên, đồng thời giữ vững ưu thế trong cuộc đua giành vé tham dự các giải đấu cúp châu Âu.

Ngược lại, tình cảnh của Venezia đang ở mức báo động. Đội chủ nhà hiện xếp ở vị trí thứ 20 với 0 điểm sau các vòng đấu đã qua. Việc chưa thể giành được bất kỳ điểm số nào khiến áp lực đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ chủ sân Stadio Pierluigi Penzo trong việc tìm kiếm sự khởi sắc.

Ưu thế vượt trội từ lịch sử đối đầu

Bên cạnh phong độ trên bảng xếp hạng, cán cân đối đầu giữa hai câu lạc bộ cũng cho thấy sự áp đảo nghiêng về phía Lazio. Thống kê trong 5 lần so tài gần nhất ghi nhận Lazio đã giành 3 chiến thắng và 1 trận hòa, trong khi Venezia chưa một lần được hưởng niềm vui trọn vẹn với 0 trận thắng.

Sự vượt trội trong quá khứ mang lại sự tự tin lớn cho Lazio trong chuyến đi lần này. Ngược lại, việc chỉ có được 1 kết quả hòa trước đối thủ khiến Venezia càng phải thận trọng hơn trong cách tiếp cận trận đấu nếu không muốn tiếp tục nhận thêm kết quả bất lợi.

Nhận định thế trận tại Stadio Pierluigi Penzo

Với khoảng cách rất lớn về điểm số cùng mục tiêu bám đuổi nhóm dự cúp châu lục, Lazio nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội khách sở hữu nền tảng phong độ tốt hơn hẳn để kiểm soát quyền kiểm soát bóng và tạo ra những phương án hãm thành đa dạng.

Về phía Venezia, lợi thế sân nhà Stadio Pierluigi Penzo là điểm tựa duy nhất để họ kỳ vọng vào một kết quả khả quan. Nhằm hóa giải sức mạnh tấn công của đội khách, đại diện đang đứng cuối bảng nhiều khả năng phải tập trung gia cố hàng phòng ngự, duy trì cự ly đội hình thấp và chờ đợi cơ hội phản công. Tuy nhiên, trước một Lazio đang có phong độ ổn định ở tốp đầu, việc giành điểm số đầu tiên sẽ là bài toán vô cùng nan giải đối với Venezia.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Venezia · 0 thắng1 hòaLazio · 3 thắng
22/02/2025
Venezia
0 - 0
Lazio
Hòa
19/08/2024
Lazio
3 - 1
Venezia
LAZ
22/07/2022
Lazio
-
Venezia
Hòa
15/03/2022
Lazio
1 - 0
Venezia
LAZ
22/12/2021
Venezia
1 - 3
Lazio
LAZ
Venezia
5 trận gần nhất
BBBBB
Lazio
5 trận gần nhất
HTTTB
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1AS Roma4400+1112TTTT
2Inter4400+712TTTT
3Cagliari5401+312TTTBT
4Como4310+510TTTH
5Lazio4310+310HTTT
6AC Milan4220+38HHTT
19Genoa4013-61HBBB
20Venezia4004-70BBBB
Tình hình lực lượng
Venezia
A. Adorante (Hernia)
T. Basic (Foot Injury)
A. Bella-Kotchap (Injury)
G. Busio (Injury)
M. Dagasso (Inactive)
B. Franjic (Injury)
R. Haps (Inactive)
M. Sverko (Hip Injury)
Lazio
F. Dele-Bashiru (Muscle Injury)
A. Furlanetto (Knee Injury)
Patric (Ankle Injury)
L. Pellegrini (Injury)
N. Rovella (Injury)
F. Dele-Bashiru (Muscle Injury)
A. Furlanetto (Knee Injury)
Patric (Ankle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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