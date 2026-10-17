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Venezia 1-0 Napoli: Venezia giành chiến thắng

Văn Thể17/10/2026 15:16

Napoli đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 9 với 10 điểm, trước chuyến làm khách tại Venezia lúc 20:00 ngày 17/10/2026. Chủ nhà chưa có điểm nào.

Venezia1 - 0NapoliKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Venezia tiếp đón Napoli.

  • 13'Napoli ép sân

    Cầm bóng: Venezia 40% - 60% Napoli, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 25'Napoli ép sân

    Cầm bóng: Venezia 36% - 64% Napoli, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 37'Napoli ép sân

    Cầm bóng: Venezia 31% - 69% Napoli, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'BÀN THẮNG! Venezia (1-0)

    Phút 49': Akor Adams (Venezia) lập công (kiến tạo: Simon Sohm). Tỷ số: 1 - 0.

  • 50'Napoli ép sân

    Cầm bóng: Venezia 36% - 64% Napoli, dứt điểm 5 - 9 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 0 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 0 - 1.

  • 54'Thay người

    Phút 54' (Napoli): Rasmus Hojlund vào sân thay Lorenzo Lucca.

  • 54'Thay người

    Phút 54' (Napoli): Alisson Santos vào sân thay Giovane Santana Do Nascimento.

  • 54'Thay người

    Phút 54' (Napoli): Kevin De Bruyne vào sân thay Billy Gilmour.

  • 61'Thẻ vàng

    Phút 61': Toma Bašić (Venezia) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 62'Napoli ép sân

    Cầm bóng: Venezia 32% - 68% Napoli, dứt điểm 6 - 10 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 0 - 6; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 0 - 1.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Venezia): Albion Rrahmani vào sân thay John Yeboah.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Napoli): Matteo Politano vào sân thay Sam Beukema.

  • 68'Hỏng phạt đền

    Phút 68': Kevin De Bruyne (Napoli) sút hỏng phạt đền.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Venezia): Thorir Johann Helgason vào sân thay Toma Bašić.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Venezia): Pasquale Mazzocchi vào sân thay Ridgeciano Haps.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Venezia): Joël Schingtienne vào sân thay Matias Moreno.

  • 74'Napoli ép sân

    Cầm bóng: Venezia 31% - 69% Napoli, dứt điểm 9 - 17 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 0 - 9; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 3 - 3.

  • 80'Thẻ vàng

    Phút 80': Enrique Pérez Muñoz (Venezia) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Venezia): Lamine Fanne vào sân thay Simon Sohm.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Napoli): Mathias Olivera vào sân thay Leonardo Spinazzola.

  • 87'Napoli ép sân

    Cầm bóng: Venezia 30% - 70% Napoli, dứt điểm 9 - 23 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 0 - 11; việt vị 0 - 4, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 5 - 3.

  • KTKết thúc: Venezia 1-0 Napoli

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 21:53 17/10/2026

Đội hình chính thức
Venezia
Sơ đồ 3-5-2 · HLV D. Nicola
Napoli
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV M. Allegri
1
F. Stanković
25
R. Halhal
15
Juan Jesus
2
M. Moreno
18
A. Hainaut
71
Kike Pérez
26
T. Bašić
19
S. Sohm
5
R. Haps
10
J. Yeboah
45
A. Adams
1
A. Meret
31
S. Beukema
13
Amir Rrahmani
5
B. Badiashile
22
G. Di Lorenzo
68
S. Lobotka
6
B. Gilmour
37
L. Spinazzola
23
Giovane
8
S. McTominay
20
L. Lucca
Dự bị
Venezia
77 Toni Fernández96 L. Montipò16 R. Mohammed8 Lamine Dabo20 R. Sagrado30 M. Dagasso56 K. Lisman36 Lorenzo Berardi3 Schingtienne
Napoli
35 Luca Marianucci16 Rafa Marín17 M. Olivera21 M. Politano11 K. De Bruyne99 Zambo Anguissa27 Alisson Santos19 R. Højlund70 N. Lang
Cập nhật đội hình lúc 19:32 17/10/2026
VeneziaThống kêNapoli
30%
Kiểm soát bóng
70%
9
Dứt điểm
29
4
Trúng đích
10
0
Phạt góc
12
7
Phạm lỗi
6
0
Việt vị
5
9
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
A. Adams
A. Adams
Venezia
1 bàn
S. Sohm
S. Sohm
Venezia
1 kiến tạo · điểm 7.42
F. Stanković
F. Stanković
Venezia
Điểm 8.82
M. Moreno
M. Moreno
Venezia
Điểm 7.55
Juan Jesus
Juan Jesus
Venezia
Điểm 7.44
B. Badiashile
B. Badiashile
Napoli
Điểm 7.44

Napoli đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 9 với 10 điểm. Họ sẽ làm khách của Venezia trên sân vận động Stadio Pier Luigi Penzo lúc 20:00 ngày 17/10/2026. Đối thủ của họ đang đứng hạng 20 và chưa có điểm nào.

Napoli muốn bám sát nhóm đầu

Với 10 điểm và vị trí thứ 9, Napoli đang ở khoảng cách rất gần nhóm đầu bảng. Mỗi trận đấu lúc này đều có thể quyết định đội bóng áp sát hay bị bỏ lại phía sau. Chuyến làm khách tại Venezia vì thế là cơ hội để đội khách củng cố vị thế.

Tuy nhiên, Napoli không có phong độ ổn định. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận, trong đó trận mới nhất kết thúc với thất bại. Chuỗi kết quả lên xuống này cho thấy đội bóng vẫn chưa tìm được nhịp thi đấu đều đặn.

Venezia chưa tìm được lối thoát

Venezia đang ở hoàn cảnh khó khăn. Họ thua cả 5 trận gần nhất, đứng hạng 20 và chưa có điểm nào trên bảng xếp hạng. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà đang thiếu sự tự tin cả trong phòng ngự lẫn khâu ghi bàn.

Dù vậy, được thi đấu trên sân nhà có thể là động lực để Venezia tìm lại tinh thần. Một trận đấu có tính cạnh tranh cao sẽ giúp đội bóng phá vỡ mạch thất bại.

Thế đối đầu nghiêng về Napoli

Trong 4 lần chạm trán gần nhất, Napoli thắng 3 trận, hòa 1 trận, còn Venezia chưa thắng trận nào. Xu hướng này cho thấy Napoli thường chiếm ưu thế mỗi khi hai đội gặp nhau. Đây cũng là lợi thế tâm lý mà đội khách mang theo trong chuyến làm khách lần này.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khoảng cách về vị trí và phong độ cho thấy Napoli nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận. Nhiệm vụ của họ là tận dụng sự mong manh của đối thủ để sớm mở tỷ số, từ đó giảm áp lực cho cả trận đấu.

Ngược lại, Venezia cần giữ sự kỷ luật và hạn chế sai lầm ở khu vực phòng ngự. Với một đội đang thua liên tiếp, bàn thua sớm thường làm lung lay tinh thần. Giữ được sự bình tĩnh trong giai đoạn đầu là điều kiện để họ tạo bất ngờ.

Nhận định

Xét về thứ hạng, thế đối đầu và phong độ, Napoli đang chiếm ưu thế rõ rệt. Đội khách hơn chủ nhà 8 bậc trên bảng xếp hạng và có 3 chiến thắng trong 4 lần gặp gần nhất. Dù vậy, những kết quả thất thường của Napoli cho thấy họ chưa thể chủ quan trước một đối thủ đang rất cần điểm số.

Nếu giữ được sự tập trung, Napoli có cơ sở để tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục. Còn Venezia sẽ phải cố gắng kết thúc chuỗi trận không thắng ngay trên sân nhà.

Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
Venezia · 0 thắng1 hòaNapoli · 3 thắng
16/03/2025
Venezia
0 - 0
Napoli
Hòa
29/12/2024
Napoli
1 - 0
Venezia
NAP
06/02/2022
Venezia
0 - 2
Napoli
NAP
23/08/2021
Napoli
2 - 0
Venezia
NAP
Venezia
5 trận gần nhất
BBBBB
6
Trận
0-0-6
T-H-B
5
Ghi (TB 0.8)
16
Thủng lưới
Napoli
5 trận gần nhất
BTHTB
6
Trận
3-1-2
T-H-B
10
Ghi (TB 1.7)
6
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Inter6510+1016THTTT
2Lazio6510+716TTHTT
3AS Roma6420+1114HHTTT
8Como6321+311HBTTT
9Napoli6312+410THTBB
10Atalanta630309TBBBT
19Fiorentina6114-74BHTBB
20Venezia6006-110BBBBB
Tình hình lực lượng
Venezia
A. Adorante (Hernia)
A. Bella-Kotchap (Thigh Injury)
G. Busio (Thigh Injury)
T. Correia (Thigh Injury)
B. Franjic (Shoulder Injury)
M. Sverko (Hip Injury)
A. Adorante (Hernia)
A. Bella-Kotchap (Thigh Injury)
Napoli
A. Buongiorno (Knee Injury)
David Neres (Thigh Injury)
C. Favasuli (Thigh Injury)
A. Vergara (Calf Injury)
A. Buongiorno (Knee Injury)
David Neres (Thigh Injury)
C. Favasuli (Thigh Injury)
A. Vergara (Calf Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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