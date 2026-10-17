Venezia 1-0 Napoli: Venezia giành chiến thắng
Napoli đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 9 với 10 điểm, trước chuyến làm khách tại Venezia lúc 20:00 ngày 17/10/2026. Chủ nhà chưa có điểm nào.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Venezia tiếp đón Napoli.
- 13'Napoli ép sân
Cầm bóng: Venezia 40% - 60% Napoli, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.
- 25'Napoli ép sân
Cầm bóng: Venezia 36% - 64% Napoli, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 1.
- 37'Napoli ép sân
Cầm bóng: Venezia 31% - 69% Napoli, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'BÀN THẮNG! Venezia (1-0)
Phút 49': Akor Adams (Venezia) lập công (kiến tạo: Simon Sohm). Tỷ số: 1 - 0.
- 50'Napoli ép sân
Cầm bóng: Venezia 36% - 64% Napoli, dứt điểm 5 - 9 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 0 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 0 - 1.
- 54'Thay người
Phút 54' (Napoli): Rasmus Hojlund vào sân thay Lorenzo Lucca.
- 54'Thay người
Phút 54' (Napoli): Alisson Santos vào sân thay Giovane Santana Do Nascimento.
- 54'Thay người
Phút 54' (Napoli): Kevin De Bruyne vào sân thay Billy Gilmour.
- 61'Thẻ vàng
Phút 61': Toma Bašić (Venezia) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 62'Napoli ép sân
Cầm bóng: Venezia 32% - 68% Napoli, dứt điểm 6 - 10 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 0 - 6; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 0 - 1.
- 63'Thay người
Phút 63' (Venezia): Albion Rrahmani vào sân thay John Yeboah.
- 63'Thay người
Phút 63' (Napoli): Matteo Politano vào sân thay Sam Beukema.
- 68'Hỏng phạt đền
Phút 68': Kevin De Bruyne (Napoli) sút hỏng phạt đền.
- 71'Thay người
Phút 71' (Venezia): Thorir Johann Helgason vào sân thay Toma Bašić.
- 71'Thay người
Phút 71' (Venezia): Pasquale Mazzocchi vào sân thay Ridgeciano Haps.
- 72'Thay người
Phút 72' (Venezia): Joël Schingtienne vào sân thay Matias Moreno.
- 74'Napoli ép sân
Cầm bóng: Venezia 31% - 69% Napoli, dứt điểm 9 - 17 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 0 - 9; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 3 - 3.
- 80'Thẻ vàng
Phút 80': Enrique Pérez Muñoz (Venezia) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 82'Thay người
Phút 82' (Venezia): Lamine Fanne vào sân thay Simon Sohm.
- 82'Thay người
Phút 82' (Napoli): Mathias Olivera vào sân thay Leonardo Spinazzola.
- 87'Napoli ép sân
Cầm bóng: Venezia 30% - 70% Napoli, dứt điểm 9 - 23 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 0 - 11; việt vị 0 - 4, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 5 - 3.
- KTKết thúc: Venezia 1-0 Napoli
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.
Cập nhật lúc 21:53 17/10/2026
Napoli đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 9 với 10 điểm. Họ sẽ làm khách của Venezia trên sân vận động Stadio Pier Luigi Penzo lúc 20:00 ngày 17/10/2026. Đối thủ của họ đang đứng hạng 20 và chưa có điểm nào.
Napoli muốn bám sát nhóm đầu
Với 10 điểm và vị trí thứ 9, Napoli đang ở khoảng cách rất gần nhóm đầu bảng. Mỗi trận đấu lúc này đều có thể quyết định đội bóng áp sát hay bị bỏ lại phía sau. Chuyến làm khách tại Venezia vì thế là cơ hội để đội khách củng cố vị thế.
Tuy nhiên, Napoli không có phong độ ổn định. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận, trong đó trận mới nhất kết thúc với thất bại. Chuỗi kết quả lên xuống này cho thấy đội bóng vẫn chưa tìm được nhịp thi đấu đều đặn.
Venezia chưa tìm được lối thoát
Venezia đang ở hoàn cảnh khó khăn. Họ thua cả 5 trận gần nhất, đứng hạng 20 và chưa có điểm nào trên bảng xếp hạng. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà đang thiếu sự tự tin cả trong phòng ngự lẫn khâu ghi bàn.
Dù vậy, được thi đấu trên sân nhà có thể là động lực để Venezia tìm lại tinh thần. Một trận đấu có tính cạnh tranh cao sẽ giúp đội bóng phá vỡ mạch thất bại.
Thế đối đầu nghiêng về Napoli
Trong 4 lần chạm trán gần nhất, Napoli thắng 3 trận, hòa 1 trận, còn Venezia chưa thắng trận nào. Xu hướng này cho thấy Napoli thường chiếm ưu thế mỗi khi hai đội gặp nhau. Đây cũng là lợi thế tâm lý mà đội khách mang theo trong chuyến làm khách lần này.
Điểm then chốt về chiến thuật
Khoảng cách về vị trí và phong độ cho thấy Napoli nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận. Nhiệm vụ của họ là tận dụng sự mong manh của đối thủ để sớm mở tỷ số, từ đó giảm áp lực cho cả trận đấu.
Ngược lại, Venezia cần giữ sự kỷ luật và hạn chế sai lầm ở khu vực phòng ngự. Với một đội đang thua liên tiếp, bàn thua sớm thường làm lung lay tinh thần. Giữ được sự bình tĩnh trong giai đoạn đầu là điều kiện để họ tạo bất ngờ.
Nhận định
Xét về thứ hạng, thế đối đầu và phong độ, Napoli đang chiếm ưu thế rõ rệt. Đội khách hơn chủ nhà 8 bậc trên bảng xếp hạng và có 3 chiến thắng trong 4 lần gặp gần nhất. Dù vậy, những kết quả thất thường của Napoli cho thấy họ chưa thể chủ quan trước một đối thủ đang rất cần điểm số.
Nếu giữ được sự tập trung, Napoli có cơ sở để tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục. Còn Venezia sẽ phải cố gắng kết thúc chuỗi trận không thắng ngay trên sân nhà.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)