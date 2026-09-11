Venezia 2-4 Fiorentina: Fiorentina giành chiến thắng Venezia và Fiorentina đều đang chôn chân ở nhóm cuối bảng khi chưa có điểm số nào, khiến màn đối đầu trực tiếp trở thành cơ hội quan trọng để tìm lối thoát.

Venezia 2 - 4 Fiorentina Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Venezia tiếp đón Fiorentina.

12' Venezia ép sân Cầm bóng: Venezia 69% - 31% Fiorentina, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 1 - 0.

22' BÀN THẮNG! Venezia (1-0) Phút 22': A. Adams (Venezia) lập công (kiến tạo: G. Busio). Tỷ số: 1 - 0.

24' Fiorentina ép sân Cầm bóng: Venezia 55% - 45% Fiorentina, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 2 - 0.

29' BÀN THẮNG! Fiorentina (1-1) Phút 29': F. Mastantuono (Fiorentina) lập công (kiến tạo: A. Jimenez). Tỷ số: 1 - 1.

30' BÀN THẮNG! Fiorentina (1-2) Phút 30': F. Mastantuono (Fiorentina) lập công (kiến tạo: Beto). Tỷ số: 1 - 2.

36' Fiorentina ép sân Cầm bóng: Venezia 54% - 46% Fiorentina, dứt điểm 2 - 9 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 3 - 0.

38' Thẻ vàng Phút 38': J. Schingtienne (Venezia) nhận thẻ vàng (Foul).

44' Thay người Phút 44' (Venezia): T. J. Helgason vào sân thay G. Busio.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Venezia ép sân Cầm bóng: Venezia 62% - 38% Fiorentina, dứt điểm 3 - 11 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 4 - 0.

60' Thay người Phút 60' (Fiorentina): W. Gnonto vào sân thay A. Atta.

60' Thay người Phút 60' (Fiorentina): M. Pellegrino vào sân thay Beto.

63' Venezia ép sân Cầm bóng: Venezia 63% - 37% Fiorentina, dứt điểm 6 - 14 (trúng đích 1 - 7), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 5 - 0.

66' BÀN THẮNG! Fiorentina (1-3) Phút 66': M. Pellegrino (Fiorentina) lập công (kiến tạo: N. Fagioli). Tỷ số: 1 - 3.

69' Thay người Phút 69' (Venezia): T. Correia vào sân thay R. Sagrado.

69' Thay người Phút 69' (Venezia): Juan Jesus vào sân thay M. Moreno.

72' Thẻ vàng Phút 72': A. Njie (Fiorentina) nhận thẻ vàng (Delay of game).

73' Thẻ vàng Phút 73': S. Sohm (Venezia) nhận thẻ vàng (Foul).

75' Venezia ép sân Cầm bóng: Venezia 63% - 37% Fiorentina, dứt điểm 7 - 17 (trúng đích 1 - 8), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 5 - 0.

80' Thay người Phút 80' (Venezia): T. Fernandez vào sân thay J. Yeboah.

80' Thay người Phút 80' (Venezia): L. Lauberbach vào sân thay S. Sohm.

80' Thay người Phút 80' (Fiorentina): Pote vào sân thay A. Njie.

84' BÀN THẮNG! Fiorentina (1-4) Phút 84': F. Mastantuono (Fiorentina) lập công. Tỷ số: 1 - 4.

86' BÀN THẮNG! Venezia (2-4) Phút 86': A. Hainaut (Venezia) lập công (kiến tạo: R. Haps). Tỷ số: 2 - 4.

88' Venezia ép sân Cầm bóng: Venezia 63% - 37% Fiorentina, dứt điểm 11 - 19 (trúng đích 4 - 10), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 6 - 2.

89' Thay người Phút 89' (Fiorentina): M. Pongracic vào sân thay L. Ranieri.

89' Thay người Phút 89' (Fiorentina): M. Brescianini vào sân thay F. Mastantuono.

KT Kết thúc: Venezia 2-4 Fiorentina Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 4.

Cập nhật lúc 03:44 12/09/2026

Đội hình chính thức Venezia Sơ đồ 3-5-2 · HLV Giovanni Stroppa Fiorentina Sơ đồ 4-3-3 · HLV Paolo Vanoli 1 Filip Stanković 3 Joel Schingtienne 2 Matias Moreno 5 Ridgeciano Haps 18 Antoine Hainaut 71 Kike Pérez 6 Gianluca Busio 19 Simon Sohm 20 Richie Sagrado 10 John Yeboah 45 Akor Adams 43 David De Gea 20 Álex Jiménez 3 Radu Drăguşin 33 Viery 6 Luca Ranieri 44 Nicolò Fagioli 27 Cher Ndour 14 Arthur Atta 30 Franco Mastantuono 23 Beto 25 Alieu Njie Dự bị Venezia 96 Lorenzo Montipò 25 Redouane Halhal 16 Rufai Mohammed 95 Ale Gomes 15 Juan Jesus 14 Thierry Correia 36 Lorenzo Berardi 56 Kornel Lisman 77 Toni Fernández Fiorentina 53 Oliver Christensen 19 Luca Lezzerini 21 Víctor Valdepeñas 2 Dodô 5 Marin Pongračić 17 João Mário 28 Pedro Gonçalves 42 Christ Inao Oulaï 4 Marco Brescianini Cập nhật đội hình lúc 01:25 12/09/2026

Venezia Thống kê Fiorentina 62% Kiểm soát bóng 38% 11 Dứt điểm 19 4 Trúng đích 10 2 Phạt góc 4 10 Phạm lỗi 6 3 Việt vị 2 6 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Franco Mastantuono Fiorentina 3 bàn Antoine Hainaut Venezia 1 bàn Mateo Pellegrino Fiorentina 1 bàn Akor Adams Venezia 1 bàn Nicolò Fagioli Fiorentina 1 kiến tạo · điểm 7.7 Gianluca Busio Venezia 1 kiến tạo · điểm 7

Cuộc so tài giữa Venezia và Fiorentina diễn ra vào lúc 01:45 ngày 12/09/2026 trên sân vận động Stadio Pierluigi Penzo mang tính chất vô cùng căng thẳng. Cả hai đội bóng lúc này đều đang nằm trong nhóm cuối bảng xếp hạng và đối diện với áp lực nặng nề trong cuộc chiến giành giật từng điểm số cho mục tiêu trụ hạng.

Áp lực đè nặng từ phong độ ảm đạm

Khởi đầu mùa giải đang diễn ra theo cách không thể thất vọng hơn cho cả hai câu lạc bộ. Đội chủ nhà Venezia hiện đứng ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng và vẫn chưa giành được điểm số nào sau chuỗi 3 trận toàn thua gần nhất. Sự bế tắc trong khâu triển khai thế trận cùng những lỗ hổng ở hàng phòng ngự khiến đội bóng áo màu cam-đen-xanh liên tục trắng tay.

Bên kia chiến tuyến, tình cảnh của Fiorentina thậm chí còn ảm đạm hơn. Đội khách đang xếp cuối bảng ở vị trí thứ 20, cũng với 0 điểm sau 3 trận toàn thua liên tiếp gần đây. Cú trượt dài này đặt thầy trò đội bóng áo tím vào hoàn cảnh vô cùng hiểm nghèo, buộc họ phải nhanh chóng thay đổi nếu không muốn bị lún sâu hơn vào vòng xoáy nguy hiểm.

Lịch sử đối đầu và cơ hội bứt phá

Mặc dù đứng ở vị trí thấp và chịu chung chuỗi phong độ kém cỏi, Venezia lại có được điểm tựa tinh thần nhất định khi nhìn vào thành tích chạm trán gần đây. Trong 4 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Venezia chiếm ưu thế với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để Fiorentina vượt qua 1 lần.

Lợi thế sân nhà Stadio Pierluigi Penzo cùng sự tự tin từ những lần đụng độ trước đó có thể là bệ phóng giúp Venezia nhập cuộc chủ động. Ngược lại, Fiorentina cần phải dốc toàn lực để phá vỡ chuỗi trận bết bát, bởi thêm một thất bại trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp sẽ đẩy họ vào thế bế tắc toàn diện.

Nhận định chung

Khi cả Venezia lẫn Fiorentina đều trắng tay và chia nhau hai vị trí ở khu vực cuối bảng xếp hạng, màn so tài trực tiếp này chính là bước ngoặt then chốt. Sự thận trọng chắc chắn sẽ được hai bên đặt lên hàng đầu, nhưng đội bóng nào chắt chiu tốt hơn những cơ hội hiếm hoi sẽ có khả năng giành được những điểm số đầu tiên để mở ra lối thoát cho hành trình phía trước.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Venezia · 2 thắng 1 hòa Fiorentina · 1 thắng Venezia 2 - 1 Fiorentina VEN Fiorentina 0 - 0 Venezia Hòa Fiorentina 1 - 0 Venezia FIO Venezia 1 - 0 Fiorentina VEN

Venezia 5 trận gần nhất B B B B T 3 Trận 0-0-3 T-H-B 2 Ghi (TB 0.7) 7 Thủng lưới Fiorentina 5 trận gần nhất B B B T 3 Trận 0-0-3 T-H-B 1 Ghi (TB 0.3) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 AS Roma 3 3 0 0 +9 9 T T T 2 Inter 3 3 0 0 +5 9 T T T 3 Lazio 3 3 0 0 +3 9 T T T … 17 Monza 3 0 1 2 -4 1 H B B 18 Venezia 3 0 0 3 -5 0 B B B 19 Genoa 3 0 0 3 -6 0 B B B 20 Fiorentina 3 0 0 3 -8 0 B B B

Tình hình lực lượng Venezia ✚ A. Adorante (Hernia) ✚ T. Basic (Foot Injury) ✚ A. Bella-Kotchap (Injury) ✚ M. Dagasso (Inactive) ✚ B. Franjic (Injury) ✚ M. Sverko (Hip Injury) ✚ A. Adorante (Hernia) ✚ T. Basic (Foot Injury) Fiorentina ✚ F. Parisi (Knee Injury) ✚ R. Sottil (Back Injury) ✚ F. Parisi (Knee Injury) ✚ R. Sottil (Back Injury)