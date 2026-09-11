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Venezia 2-4 Fiorentina: Fiorentina giành chiến thắng

Văn Thể11/09/2026 20:50

Venezia và Fiorentina đều đang chôn chân ở nhóm cuối bảng khi chưa có điểm số nào, khiến màn đối đầu trực tiếp trở thành cơ hội quan trọng để tìm lối thoát.

Venezia2 - 4FiorentinaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Venezia tiếp đón Fiorentina.

  • 12'Venezia ép sân

    Cầm bóng: Venezia 69% - 31% Fiorentina, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 22'BÀN THẮNG! Venezia (1-0)

    Phút 22': A. Adams (Venezia) lập công (kiến tạo: G. Busio). Tỷ số: 1 - 0.

  • 24'Fiorentina ép sân

    Cầm bóng: Venezia 55% - 45% Fiorentina, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 2 - 0.

  • 29'BÀN THẮNG! Fiorentina (1-1)

    Phút 29': F. Mastantuono (Fiorentina) lập công (kiến tạo: A. Jimenez). Tỷ số: 1 - 1.

  • 30'BÀN THẮNG! Fiorentina (1-2)

    Phút 30': F. Mastantuono (Fiorentina) lập công (kiến tạo: Beto). Tỷ số: 1 - 2.

  • 36'Fiorentina ép sân

    Cầm bóng: Venezia 54% - 46% Fiorentina, dứt điểm 2 - 9 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 3 - 0.

  • 38'Thẻ vàng

    Phút 38': J. Schingtienne (Venezia) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 44'Thay người

    Phút 44' (Venezia): T. J. Helgason vào sân thay G. Busio.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 51'Venezia ép sân

    Cầm bóng: Venezia 62% - 38% Fiorentina, dứt điểm 3 - 11 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 4 - 0.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Fiorentina): W. Gnonto vào sân thay A. Atta.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Fiorentina): M. Pellegrino vào sân thay Beto.

  • 63'Venezia ép sân

    Cầm bóng: Venezia 63% - 37% Fiorentina, dứt điểm 6 - 14 (trúng đích 1 - 7), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 5 - 0.

  • 66'BÀN THẮNG! Fiorentina (1-3)

    Phút 66': M. Pellegrino (Fiorentina) lập công (kiến tạo: N. Fagioli). Tỷ số: 1 - 3.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Venezia): T. Correia vào sân thay R. Sagrado.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Venezia): Juan Jesus vào sân thay M. Moreno.

  • 72'Thẻ vàng

    Phút 72': A. Njie (Fiorentina) nhận thẻ vàng (Delay of game).

  • 73'Thẻ vàng

    Phút 73': S. Sohm (Venezia) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 75'Venezia ép sân

    Cầm bóng: Venezia 63% - 37% Fiorentina, dứt điểm 7 - 17 (trúng đích 1 - 8), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 5 - 0.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Venezia): T. Fernandez vào sân thay J. Yeboah.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Venezia): L. Lauberbach vào sân thay S. Sohm.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Fiorentina): Pote vào sân thay A. Njie.

  • 84'BÀN THẮNG! Fiorentina (1-4)

    Phút 84': F. Mastantuono (Fiorentina) lập công. Tỷ số: 1 - 4.

  • 86'BÀN THẮNG! Venezia (2-4)

    Phút 86': A. Hainaut (Venezia) lập công (kiến tạo: R. Haps). Tỷ số: 2 - 4.

  • 88'Venezia ép sân

    Cầm bóng: Venezia 63% - 37% Fiorentina, dứt điểm 11 - 19 (trúng đích 4 - 10), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 6 - 2.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (Fiorentina): M. Pongracic vào sân thay L. Ranieri.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (Fiorentina): M. Brescianini vào sân thay F. Mastantuono.

  • KTKết thúc: Venezia 2-4 Fiorentina

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 4.

Cập nhật lúc 03:44 12/09/2026

Đội hình chính thức
Venezia
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Giovanni Stroppa
Fiorentina
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Paolo Vanoli
1
Filip Stanković
3
Joel Schingtienne
2
Matias Moreno
5
Ridgeciano Haps
18
Antoine Hainaut
71
Kike Pérez
6
Gianluca Busio
19
Simon Sohm
20
Richie Sagrado
10
John Yeboah
45
Akor Adams
43
David De Gea
20
Álex Jiménez
3
Radu Drăguşin
33
Viery
6
Luca Ranieri
44
Nicolò Fagioli
27
Cher Ndour
14
Arthur Atta
30
Franco Mastantuono
23
Beto
25
Alieu Njie
Dự bị
Venezia
96 Lorenzo Montipò25 Redouane Halhal16 Rufai Mohammed95 Ale Gomes15 Juan Jesus14 Thierry Correia36 Lorenzo Berardi56 Kornel Lisman77 Toni Fernández
Fiorentina
53 Oliver Christensen19 Luca Lezzerini21 Víctor Valdepeñas2 Dodô5 Marin Pongračić17 João Mário28 Pedro Gonçalves42 Christ Inao Oulaï4 Marco Brescianini
Cập nhật đội hình lúc 01:25 12/09/2026
VeneziaThống kêFiorentina
62%
Kiểm soát bóng
38%
11
Dứt điểm
19
4
Trúng đích
10
2
Phạt góc
4
10
Phạm lỗi
6
3
Việt vị
2
6
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
Franco Mastantuono
Franco Mastantuono
Fiorentina
3 bàn
Antoine Hainaut
Antoine Hainaut
Venezia
1 bàn
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
Fiorentina
1 bàn
Akor Adams
Akor Adams
Venezia
1 bàn
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
Fiorentina
1 kiến tạo · điểm 7.7
Gianluca Busio
Gianluca Busio
Venezia
1 kiến tạo · điểm 7

Cuộc so tài giữa Venezia và Fiorentina diễn ra vào lúc 01:45 ngày 12/09/2026 trên sân vận động Stadio Pierluigi Penzo mang tính chất vô cùng căng thẳng. Cả hai đội bóng lúc này đều đang nằm trong nhóm cuối bảng xếp hạng và đối diện với áp lực nặng nề trong cuộc chiến giành giật từng điểm số cho mục tiêu trụ hạng.

Áp lực đè nặng từ phong độ ảm đạm

Khởi đầu mùa giải đang diễn ra theo cách không thể thất vọng hơn cho cả hai câu lạc bộ. Đội chủ nhà Venezia hiện đứng ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng và vẫn chưa giành được điểm số nào sau chuỗi 3 trận toàn thua gần nhất. Sự bế tắc trong khâu triển khai thế trận cùng những lỗ hổng ở hàng phòng ngự khiến đội bóng áo màu cam-đen-xanh liên tục trắng tay.

Bên kia chiến tuyến, tình cảnh của Fiorentina thậm chí còn ảm đạm hơn. Đội khách đang xếp cuối bảng ở vị trí thứ 20, cũng với 0 điểm sau 3 trận toàn thua liên tiếp gần đây. Cú trượt dài này đặt thầy trò đội bóng áo tím vào hoàn cảnh vô cùng hiểm nghèo, buộc họ phải nhanh chóng thay đổi nếu không muốn bị lún sâu hơn vào vòng xoáy nguy hiểm.

Lịch sử đối đầu và cơ hội bứt phá

Mặc dù đứng ở vị trí thấp và chịu chung chuỗi phong độ kém cỏi, Venezia lại có được điểm tựa tinh thần nhất định khi nhìn vào thành tích chạm trán gần đây. Trong 4 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Venezia chiếm ưu thế với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để Fiorentina vượt qua 1 lần.

Lợi thế sân nhà Stadio Pierluigi Penzo cùng sự tự tin từ những lần đụng độ trước đó có thể là bệ phóng giúp Venezia nhập cuộc chủ động. Ngược lại, Fiorentina cần phải dốc toàn lực để phá vỡ chuỗi trận bết bát, bởi thêm một thất bại trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp sẽ đẩy họ vào thế bế tắc toàn diện.

Nhận định chung

Khi cả Venezia lẫn Fiorentina đều trắng tay và chia nhau hai vị trí ở khu vực cuối bảng xếp hạng, màn so tài trực tiếp này chính là bước ngoặt then chốt. Sự thận trọng chắc chắn sẽ được hai bên đặt lên hàng đầu, nhưng đội bóng nào chắt chiu tốt hơn những cơ hội hiếm hoi sẽ có khả năng giành được những điểm số đầu tiên để mở ra lối thoát cho hành trình phía trước.

Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
Venezia · 2 thắng1 hòaFiorentina · 1 thắng
12/05/2025
Venezia
2 - 1
Fiorentina
VEN
25/08/2024
Fiorentina
0 - 0
Venezia
Hòa
16/04/2022
Fiorentina
1 - 0
Venezia
FIO
19/10/2021
Venezia
1 - 0
Fiorentina
VEN
Venezia
5 trận gần nhất
BBBBT
3
Trận
0-0-3
T-H-B
2
Ghi (TB 0.7)
7
Thủng lưới
Fiorentina
5 trận gần nhất
BBBT
3
Trận
0-0-3
T-H-B
1
Ghi (TB 0.3)
9
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1AS Roma3300+99TTT
2Inter3300+59TTT
3Lazio3300+39TTT
17Monza3012-41HBB
18Venezia3003-50BBB
19Genoa3003-60BBB
20Fiorentina3003-80BBB
Tình hình lực lượng
Venezia
A. Adorante (Hernia)
T. Basic (Foot Injury)
A. Bella-Kotchap (Injury)
M. Dagasso (Inactive)
B. Franjic (Injury)
M. Sverko (Hip Injury)
A. Adorante (Hernia)
T. Basic (Foot Injury)
Fiorentina
F. Parisi (Knee Injury)
R. Sottil (Back Injury)
F. Parisi (Knee Injury)
R. Sottil (Back Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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