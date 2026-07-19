Venezia 4-2 Dolomiti Bellunesi: Venezia giành chiến thắng Venezia có lợi thế rõ rệt trong hai lần đối đầu gần nhất với Dolomiti Bellunesi, nhưng tính chất giao hữu khiến cục diện trận đấu khó dự đoán

Venezia 4 - 2 Dolomiti Bellunesi Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Venezia tiếp đón Dolomiti Bellunesi.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Venezia 4-2 Dolomiti Bellunesi Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 2.

Cập nhật lúc 02:36 20/07/2026

Venezia sẽ chạm trán Dolomiti Bellunesi trong khuôn khổ Giao hữu CLB vào lúc 22:30 ngày 19/07/2026. Lợi thế đáng chú ý của Venezia đến từ thành tích toàn thắng trong hai lần đối đầu gần nhất, trong khi Dolomiti Bellunesi chưa giành được chiến thắng nào.

Venezia nắm lợi thế từ đối đầu gần nhất

Hai lần gặp nhau gần nhất đều kết thúc với phần thắng thuộc về Venezia. Đội bóng này thắng 2 trận, hòa 0 và thua 0 trước Dolomiti Bellunesi. Xu hướng đó tạo ra nền tảng tâm lý thuận lợi cho Venezia khi bước vào cuộc chạm trán tiếp theo.

Tuy nhiên, lợi thế đối đầu không đồng nghĩa với việc trận đấu sẽ diễn ra theo một kịch bản cố định. Đây là một trận giao hữu, vì vậy cách tiếp cận của hai đội có thể chịu ảnh hưởng bởi mục tiêu thử nghiệm và đánh giá nhân sự. Những yếu tố này khiến kết quả trong quá khứ chỉ nên được xem là một cơ sở tham khảo.

Trận giao hữu đặt trọng tâm vào khả năng kiểm soát thế trận

Với Venezia, hai chiến thắng liên tiếp trước Dolomiti Bellunesi cho thấy đội bóng này từng tạo được sự khác biệt trong các cuộc đối đầu trực tiếp. Dù vậy, thông tin được cung cấp không bao gồm đội hình dự kiến, sơ đồ chiến thuật, phong độ gần đây hoặc danh sách cầu thủ vắng mặt. Vì thế, chưa có đủ cơ sở để xác định cách Venezia sẽ tổ chức tấn công hay điều chỉnh nhân sự ở trận đấu này.

Ở chiều ngược lại, Dolomiti Bellunesi cần tìm cách phá vỡ xu hướng bất lợi trong đối đầu. Sự chủ động ở các khu vực tranh chấp và khả năng duy trì cự ly đội hình có thể trở thành những điểm then chốt, nhưng chưa thể khẳng định cụ thể phương án chiến thuật của đội khi chưa có thêm thông tin về lực lượng và cách vận hành.

Nhận định trước trận Venezia vs Dolomiti Bellunesi

Venezia bước vào trận đấu với ưu thế rõ ràng về thành tích đối đầu, khi thắng cả 2 lần gặp Dolomiti Bellunesi gần nhất. Đây là cơ sở để đội bóng được đánh giá cao hơn về mặt tâm lý trước giờ bóng lăn.

Dẫu vậy, tính chất giao hữu khiến mọi đánh giá cần được giữ ở mức thận trọng. Trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng tận dụng cơ hội và mức độ hiệu quả trong cách hai đội triển khai kế hoạch trên sân. Venezia có điểm tựa từ lịch sử đối đầu, còn Dolomiti Bellunesi đứng trước cơ hội thay đổi xu hướng bất lợi này.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Venezia · 2 thắng 0 hòa Dolomiti Bellunesi · 0 thắng Venezia 4 - 2 Dolomiti Bellunesi VEN Venezia 6 - 0 Dolomiti Bellunesi VEN

Venezia 5 trận gần nhất T H T T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Dolomiti Bellunesi 5 trận gần nhất H B B H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới