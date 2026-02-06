Verge TS Pro: Xe máy điện dùng pin thể rắn đầu tiên trên thế giới lùi lịch giao hàng Verge Motorcycles và Donut Lab vừa điều chỉnh lộ trình giao mẫu Verge TS Pro dùng pin thể rắn, dấy lên nghi vấn về tính khả thi của công nghệ pin sạc 5 phút này.

Kế hoạch thương mại hóa mẫu xe máy điện đầu tiên trên thế giới sử dụng pin thể rắn đang đối mặt với nhiều thách thức khi Verge Motorcycles và Donut Lab điều chỉnh thời gian giao hàng. Tuyên bố này được đưa ra sau khi hãng gây tiếng vang lớn tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES hồi đầu năm với cam kết về một cuộc cách mạng trong ngành xe điện.

Mẫu xe máy điện Verge TS Pro trang bị công nghệ pin thể rắn đột phá

Lộ trình giao xe và phản hồi từ nhà sản xuất

Theo kế hoạch ban đầu, mẫu Verge TS Pro trang bị pin thể rắn của Donut Lab dự kiến sẽ đến tay khách hàng ngay trong quý I năm nay. Tuy nhiên, thông tin mới nhất trên hệ thống của Verge Motorcycles cho thấy thời gian bàn giao đối với các đơn hàng mới đã được dời sang quý IV. Thậm chí tại thị trường Mỹ, người mua có thể phải chờ đến tận quý IV/2026 do danh sách đăng ký kéo dài.

Trước những lo ngại về sự chậm trễ, CEO Verge Motorcycles, ông Tuomo Lehtimäki, khẳng định các đơn hàng thực hiện từ năm ngoái vẫn sẽ được thực hiện đúng cam kết, bắt đầu từ cuối tháng 3. Việc lùi lịch chỉ áp dụng cho nhóm khách hàng mới. Trong khi đó, một số báo cáo từ truyền thông Phần Lan nhận định một số thị trường có thể phải đợi đến năm 2027 mới sở hữu mẫu xe này.

Thông số kỹ thuật gây tranh cãi của pin thể rắn

Donut Lab tuyên bố công nghệ pin thể rắn của họ sở hữu những thông số vượt trội so với pin lithium-ion truyền thống. Cụ thể, loại pin này đạt mật độ năng lượng 400 Wh/kg (gấp đôi hiện nay), hỗ trợ sạc đầy chỉ trong 5 phút và có tuổi thọ lên tới 100.000 chu kỳ sạc. Đặc biệt, pin không chứa vật liệu đất hiếm, giúp giảm thiểu rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng do các vấn đề địa chính trị.

Bên cạnh đó, độ an toàn cũng là điểm nhấn quan trọng khi công nghệ mới gần như loại bỏ nguy cơ cháy nổ. Tuy nhiên, những con số này đang vấp phải sự hoài nghi từ cộng đồng chuyên gia. Nhiều nhà sản xuất pin lớn tại Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ các tuyên bố của Donut Lab, cho rằng công nghệ này vẫn cần thêm thời gian để chứng minh khả năng vận hành ổn định và sản xuất quy mô lớn trong thực tế.

Rào cản pháp lý và thử thách phía trước

Ngoài vấn đề kỹ thuật, Verge TS Pro còn phải đối mặt với các quy trình kiểm định khắt khe. Tại châu Âu, xe cần đạt Phê duyệt Loại Xe Toàn diện của EU. Tại Mỹ, sản phẩm phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn liên bang và quy định môi trường. Những thủ tục pháp lý này thường kéo dài từ vài tháng đến hơn một năm, tùy thuộc vào mức độ hoàn thiện cuối cùng của xe.

Với mục tiêu sản lượng khiêm tốn khoảng 350 xe trong năm đầu tiên, dự án của Verge Motorcycles và Donut Lab hiện vẫn đứng giữa ranh giới của một đột phá công nghệ và một lời hứa chưa thành hình. Tương lai của mẫu xe máy điện pin thể rắn thương mại đầu tiên chỉ có thể được khẳng định khi những chiếc xe đầu tiên thực sự lăn bánh trên đường phố.