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Vertu Signature V 4G Pure Black Full Gold giá hơn 2,3 tỷ đồng: khung vàng 18K, kính sapphire

Vũ Sơn08/11/2026 16:14

Mẫu điện thoại Vertu có khung vàng 18K, kính sapphire nung 2.000°C, con lăn bàn phím đính 4,75 carat ruby, cùng trợ lý Concierge 24/7 và mã hóa cuộc gọi.

Vertu Signature V 4G Pure Black Full Gold là mẫu điện thoại sang trọng có giá hơn 2,3 tỷ đồng tại Việt Nam, mức tương đương một chiếc xe hơi cao cấp. Mức giá này đến từ khung vàng 18K, kính sapphire nguyên khối, bàn phím cơ khí dùng ruby tự nhiên, quy trình chế tác thủ công và các dịch vụ đi kèm dành riêng cho chủ sở hữu.

Vàng 18K, ceramic đen và da bê: chất liệu làm nên diện mạo

Theo nguồn tin, máy gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ bộ khung bằng vàng 18K. Khung vàng được kết hợp với chất liệu ceramic đen tuyền và lớp da bê ở mặt sau.

Ở mặt trước, màn hình được bảo vệ bằng tấm kính sapphire nguyên khối. Tấm kính này được nung liên tục ở nhiệt độ 2.000°C trong hơn hai tuần, cho khả năng chống trầy xước vượt trội và độ trong suốt gần như hoàn hảo.

Điện thoại Vertu Signature V 4G Pure Black Full Gold với khung vàng 18K và ceramic đen

4,75 carat ruby bên dưới bàn phím cơ khí

Dưới cụm bàn phím cơ khí là hệ thống con lăn nâng đỡ được đính kết từ 4,75 carat đá ruby tự nhiên. Theo mô tả, giải pháp này giúp giảm ma sát tối đa và giữ cho bàn phím bền bỉ lâu dài.

Mỗi lần bấm phím cho cảm giác nhấn êm, độ nảy chuẩn xác và âm thanh click đặc trưng của dòng Signature.

Một nghệ nhân, một chiếc máy: dấu ấn thủ công

Bên cạnh vật liệu quý, sức hút của máy còn nằm ở khâu chế tác. Từ chọn lọc linh kiện, lắp ráp đến hoàn thiện chi tiết, mỗi chiếc Signature V Pure Black Full Gold đều do duy nhất một nghệ nhân hàng đầu thế giới phụ trách. Chữ ký của nghệ nhân được chạm khắc trên thân máy.

Về âm thanh, thiết bị có hệ thống loa kép và bộ nhạc chuông riêng do Dàn nhạc Giao hưởng London hòa tấu và thu âm.

Vertu Signature V Pure Black Full Gold với bàn phím cơ khí và chi tiết chế tác thủ công

Phím ruby gọi trợ lý 24/7 và lớp bảo mật khép kín

Ngoài phần cứng, Vertu cung cấp một hệ sinh thái dịch vụ riêng. Chủ sở hữu chỉ cần bấm phím ruby chuyên dụng để kết nối tới Vertu Concierge, dịch vụ trợ lý cá nhân hoạt động 24/7 trên toàn thế giới.

Theo nguồn tin, mạng lưới này xử lý các yêu cầu cá nhân hóa như đặt bàn tại nhà hàng Michelin, điều phối lịch trình đi lại và hỗ trợ tham gia các sự kiện giới hạn.

Về bảo mật, máy dùng hệ điều hành độc quyền, được mô tả như một 'pháo đài số' khép kín nhằm hạn chế nguy cơ mã độc và các điểm yếu thường gặp trên smartphone thông thường. Cơ chế mã hóa cuộc gọi can thiệp tới tầng phần cứng, nhằm giảm nguy cơ bị nghe lén trong các cuộc đàm thoại kinh doanh.

Những điểm chính của Signature V Pure Black Full Gold

Hạng mụcChi tiết theo nguồn tin
Giá tại Việt NamHơn 2,3 tỷ đồng
Khung máyVàng 18K
Vật liệu khácCeramic đen, da bê ở mặt sau
Mặt kínhSapphire nguyên khối, nung ở 2.000°C trong hơn hai tuần
Bàn phímCơ khí, con lăn đính 4,75 carat ruby tự nhiên
Âm thanhLoa kép, nhạc chuông do Dàn nhạc Giao hưởng London thu âm
Dịch vụVertu Concierge 24/7 qua phím ruby
Bảo mậtHệ điều hành độc quyền, mã hóa cuộc gọi ở tầng phần cứng

Nhìn chung, mức giá hơn 2,3 tỷ đồng của Vertu Signature V 4G Pure Black Full Gold gắn với vật liệu hiếm, chế tác thủ công và đặc quyền dịch vụ. Nguồn tin không công bố thêm thông số cấu hình chi tiết như chip xử lý hay dung lượng bộ nhớ.

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        Vertu Signature V 4G Pure Black Full Gold giá hơn 2,3 tỷ đồng: khung vàng 18K, kính sapphire
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