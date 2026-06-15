VETC liên thông hệ thống trạm sạc xe điện toàn quốc: Một ứng dụng dùng cho nhiều mạng lưới VETC ra mắt nền tảng liên thông trạm sạc, cho phép người dùng xe điện tìm kiếm, kích hoạt và thanh toán dịch vụ đa mạng lưới ngay trên một ứng dụng duy nhất.

VETC Trạm sạc là nền tảng kết nối và thanh toán điện tử cho phép người dùng xe thuần điện (BEV) và hybrid sạc điện (PHEV) dễ dàng tiếp cận hệ thống trạm sạc đa đối tác tại Việt Nam thông qua một tài khoản duy nhất.

VETC chính thức ra mắt giải pháp liên thông trạm sạc xe điện trên ứng dụng di động.

Một ứng dụng duy nhất cho toàn bộ mạng lưới sạc

VETC, đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán tự động không dừng trực thuộc công ty Tasco, vừa chính thức ra mắt nền tảng “VETC Trạm sạc”. Đây là giải pháp kết nối, tìm kiếm và kích hoạt dịch vụ sạc liên thông ngay trên ứng dụng di động hiện có của hãng. Mục tiêu của nền tảng là giúp khách hàng không cần cài đặt quá nhiều ứng dụng hay duy trì nhiều tài khoản thanh toán riêng biệt cho từng nhà cung cấp trạm sạc.

Tính đến ngày 15/6/2026, VETC Trạm sạc đã hoàn tất kết nối toàn trình với 4 hệ thống trạm sạc lớn trên thị trường bao gồm: Tasco Smart Charge, Ford Việt Nam, ESKY và Rabbit EV. Sự hợp tác này cho phép người dùng tiếp cận và sử dụng dịch vụ tại gần 200 trạm sạc trên toàn quốc. Dự kiến trong nửa cuối tháng 6/2026, nền tảng sẽ kết nối thêm 2 đối tác mới, nâng tổng số trạm sạc lên khoảng 250 trạm.

Tối ưu trải nghiệm thanh toán và quản lý điện năng

Thông qua ứng dụng, người dùng có thể thực hiện toàn bộ quy trình từ tìm kiếm trạm theo vị trí, công suất đến kiểm tra tình trạng hoạt động thực tế. Hệ thống cung cấp tính năng dẫn đường đến trạm phù hợp và cho phép kích hoạt phiên sạc bằng mã QR trực tiếp.

Người dùng xe điện có thể dễ dàng quản lý phiên sạc và thanh toán trực tiếp qua ứng dụng.

Đáng chú ý, khách hàng có thể theo dõi lượng điện tiêu thụ, thời gian sạc và chi phí theo thời gian thực. Sau khi kết thúc phiên sạc, chi phí sẽ được trừ trực tiếp từ tài khoản VETC và hệ thống tự động xuất hóa đơn VAT điện tử, giúp việc quản lý chi tiêu trở nên minh bạch và chuyên nghiệp hơn.

Xây dựng hệ sinh thái mở cho xe điện tại Việt Nam

Bên cạnh các tính năng kỹ thuật, người dùng còn được tham gia chương trình khách hàng thân thiết của VETC. Mỗi lần sạc điện đều được tích lũy điểm thưởng để đổi lấy các dịch vụ trong hệ sinh thái của Tasco hoặc nhận ưu đãi từ các đối tác liên kết trong tương lai.

Đối với các doanh nghiệp vận hành trạm sạc, VETC cung cấp một hệ sinh thái mở để tiếp cận gần 5 triệu người dùng hiện có. Các đối tác được hỗ trợ giải pháp thanh toán, đối soát và truyền thông tập trung. Đặc biệt, VETC triển khai chính sách miễn phí sử dụng nền tảng trong 6 tháng đầu cho đối tác mới và hỗ trợ tích hợp thông qua chuẩn Open API để rút ngắn thời gian triển khai dịch vụ ra thị trường.