VETC xác lập Kỷ lục Việt Nam với mạng lưới cứu hộ xe hơi lớn nhất trên nền tảng số

Ngọc Hùng20/05/2026 16:03

Ngày 20/05/2026, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam chính thức công nhận VETC là đơn vị vận hành hệ thống cứu hộ ô tô tích hợp nền tảng số có mạng lưới đối tác và phương tiện lớn nhất cả nước.

Ngày 20/05/2026, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã trao bằng xác lập kỷ lục cho dịch vụ cứu hộ xe hơi toàn quốc 24/7 của Công ty VETC. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của doanh nghiệp vốn đang nắm giữ 75% thị phần thu phí tự động (ETC) tại Việt Nam trong việc mở rộng hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ giao thông chuyên nghiệp.

Nền tảng số hóa và mạng lưới quy mô toàn quốc

Bằng xác nhận từ VietKings ghi nhận VETC là “đơn vị vận hành hệ thống cứu hộ ô tô toàn quốc tích hợp trên nền tảng số có mạng lưới đối tác và phương tiện cứu hộ nhiều nhất Việt Nam”. Theo dữ liệu công bố, mạng lưới này hiện bao gồm gần 600 xe cứu hộ, trong đó có gần 300 xe thuộc sở hữu trực tiếp và hệ thống đối tác rộng khắp 34 tỉnh thành.

Ông Thang Văn Phúc - Chủ tịch TW Hội Kỷ lục Gia Việt Nam trao bằng xác lập kỷ lục cho đại diện VETC.

Điểm khác biệt cốt lõi của dịch vụ này nằm ở tính số hóa toàn diện. Đây là hệ thống cứu hộ đầu tiên tại Việt Nam được vận hành qua tổng đài duy nhất 19006010, cho phép khách hàng xác nhận yêu cầu trong vòng 15 phút. Quy trình này giúp loại bỏ tình trạng thiếu minh bạch về thời gian và chi phí vốn là rào cản lớn của dịch vụ cứu hộ truyền thống.

VETC hiện có mạng lưới gần 600 xe cứu hộ.

Hiệu quả vận hành tại các điểm nóng giao thông

Hệ thống hỗ trợ được vận hành bởi trung tâm điều hành quy mô 1.000 m² với hơn 100 tổng đài viên túc trực 24/7. Trung tâm có khả năng xử lý lên tới 3.000 yêu cầu mỗi ngày. Sau hơn 6 tháng hoạt động chính thức, đơn vị đã thực hiện cứu hộ thành công hơn 3.000 trường hợp, trong đó 50% số ca tập trung tại các tuyến cao tốc và quốc lộ trọng điểm.

Khách hàng có thể theo dõi lộ trình cứu hộ theo thời gian thực.

Bên cạnh hạ tầng kỹ thuật, chính sách giá 299.000 đồng/năm được xem là ưu thế cạnh tranh lớn. Với mức phí này, chủ xe được sử dụng dịch vụ không giới hạn số lần cho các sự cố từ nổ lốp, hết bình điện đến các hư hỏng kỹ thuật nặng.

Thông số vận hànhChi tiết
Số lượng phương tiệnGần 600 xe cứu hộ
Phạm vi phủ sóng34 tỉnh thành
Thời gian phản hồi yêu cầuTrong vòng 15 phút
Năng lực xử lý trung tâm3.000 yêu cầu/ngày
Mức phí đăng ký299.000 đồng/năm

Tại buổi lễ, bà Vũ Thị Nguyệt, Chủ tịch VETC chia sẻ kỷ lục này là sự khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc trở thành điểm tựa cho tài xế Việt. Đơn vị xác định công nghệ không chỉ phục vụ tốc độ di chuyển mà còn phải xây dựng được niềm tin và sự an tâm cho người tham gia giao thông trên mọi cung đường.

