VfB Stuttgart 1-1 Atletico Madrid: Hai đội chia điểm
Cả hai đội đều đang có phong độ cao khi VfB Stuttgart thắng 4 trong 5 trận gần nhất, còn Atletico Madrid thắng cả 5. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 21/10/2026 tại MHP Arena.
- 0'Trận đấu bắt đầu
VfB Stuttgart tiếp đón Atletico Madrid.
- 13'VfB Stuttgart ép sân
Cầm bóng: VfB Stuttgart 66% - 34% Atletico Madrid, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 0; cứu thua 0 - 3.
- 17'Thẻ vàng
Phút 17': Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) nhận thẻ vàng (Foul).
- 26'VfB Stuttgart ép sân
Cầm bóng: VfB Stuttgart 66% - 34% Atletico Madrid, dứt điểm 8 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 3.
- 36'BÀN THẮNG! VfB Stuttgart (1-0)
Phút 36': Jamie Leweling (VfB Stuttgart) lập công. Tỷ số: 1 - 0.
- 38'VfB Stuttgart ép sân
Cầm bóng: VfB Stuttgart 59% - 41% Atletico Madrid, dứt điểm 9 - 2 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 3.
- 45'Thay người
Phút 45' (Atletico Madrid): Ademola Lookman vào sân thay Jonathan David.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 47'BÀN THẮNG! Atletico Madrid (1-1)
Phút 47': Julián Álvarez (Atletico Madrid) lập công (kiến tạo: Ademola Lookman). Tỷ số: 1 - 1.
- 51'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: VfB Stuttgart 51% - 49% Atletico Madrid, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 1 - 3.
- 52'Thay người
Phút 52' (VfB Stuttgart): Lorenz Assignon vào sân thay Josha Vagnoman.
- 63'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: VfB Stuttgart 52% - 48% Atletico Madrid, dứt điểm 10 - 10 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 5 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 2 - 3.
- 64'Thẻ đỏ
Phút 64': Morten Hjulmand (Atletico Madrid) nhận thẻ đỏ (Serious Foul).
- 69'Thay người
Phút 69' (Atletico Madrid): Johnny Cardoso vào sân thay Alejandro Baena Rodríguez.
- 72'Thay người
Phút 72' (VfB Stuttgart): Ermedin Demirović vào sân thay Jamie Leweling.
- 77'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: VfB Stuttgart 52% - 48% Atletico Madrid, dứt điểm 12 - 10 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 8 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 11 - 6, cứu thua 2 - 3.
- 78'Thay người
Phút 78' (Atletico Madrid): Obed Vargas vào sân thay Julián Álvarez.
- 78'Thay người
Phút 78' (Atletico Madrid): Robin Le Normand vào sân thay Pablo Barrios Rivas.
- 85'Thẻ vàng
Phút 85': Diego Pablo Simeone (Atletico Madrid) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 87'Thay người
Phút 87' (Atletico Madrid): Alexander Sørloth vào sân thay Giuliano Simeone Baldini.
- 87'Thay người
Phút 87' (VfB Stuttgart): Dženan Pejčinović vào sân thay Deniz Undav.
- 87'Thay người
Phút 87' (VfB Stuttgart): Leo Sauer vào sân thay Chris Führich.
- 89'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: VfB Stuttgart 52% - 48% Atletico Madrid, dứt điểm 16 - 10 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 9 - 4; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 13 - 7, cứu thua 2 - 3.
- KTKết thúc: VfB Stuttgart 1-1 Atletico Madrid
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.
Cập nhật lúc 03:51 21/10/2026
VfB Stuttgart và Atletico Madrid bước vào trận đấu tại MHP Arena với trạng thái tâm lý đều rất tốt. Chủ nhà thắng 4 trong 5 trận gần nhất, còn đội khách có chuỗi 5 trận toàn thắng. Trận đấu bắt đầu lúc 02:00 ngày 21/10/2026.
Hai chuỗi phong độ đáng chú ý
VfB Stuttgart đang có phong độ cao với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Trận gần đây nhất là một thất bại, nhưng trước đó đội bóng này đã có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp. Chuỗi kết quả ấy cho thấy một tập thể vận hành ổn định và có sự tự tin rõ rệt khi thi đấu.
Trong khi đó, Atletico Madrid mang đến MHP Arena thành tích còn trọn vẹn hơn: thắng cả 5 trận gần nhất. Một chuỗi toàn thắng thường phản ánh sự chắc chắn ở cả khâu phòng ngự lẫn khả năng tận dụng cơ hội. Đây là nền tảng tinh thần quan trọng cho chuyến làm khách.
Vị trí trên bảng xếp hạng
Trên bảng xếp hạng, VfB Stuttgart đang đứng thứ 4 với 6 điểm. Atletico Madrid xếp thứ 15 với 3 điểm. Khoảng cách này chưa phản ánh đầy đủ phong độ gần đây của đội khách. Với chuỗi 5 trận thắng, Atletico Madrid rõ ràng đang chơi tốt hơn so với vị trí hiện tại của họ.
Với VfB Stuttgart, thứ hạng cao là phần thưởng cho chuỗi thắng gần đây. Đội chủ nhà muốn tiếp tục duy trì vị trí ở nhóm trên và sớm quên đi thất bại ở trận gần nhất ngay trên sân nhà.
Điểm then chốt của trận đấu
Trận đấu hứa hẹn là cuộc đối đầu giữa hai đội đang ở trạng thái tự tin. VfB Stuttgart cần phản ứng nhanh sau trận thua gần nhất, giữ được sự tập trung và nhịp độ đã giúp họ thắng 4 trận trước đó. Lợi thế sân nhà tại MHP Arena sẽ là yếu tố hỗ trợ đáng kể.
Ngược lại, Atletico Madrid sẽ muốn kéo dài mạch toàn thắng để tạo đà cho phần còn lại của hành trình. Đội khách có động lực lớn để chứng minh phong độ không chỉ nằm ở những con số. Bên nào kiểm soát tốt hơn các khoảnh khắc then chốt và hạn chế sai sót cá nhân sẽ có lợi thế.
Nhận định
Nhìn chung, đây là trận đấu giữa hai đội cùng đang có phong độ tốt, nên khó có thể nghiêng hẳn về một phía. VfB Stuttgart có lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Atletico Madrid lại sở hữu chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Một trận đấu cân bằng, giàu tính cạnh tranh và nhiều toan tính chiến thuật đang chờ người hâm mộ.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)