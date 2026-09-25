VfB Stuttgart 3-0 1. FC Heidenheim: VfB Stuttgart giành chiến thắng Cuộc chạm trán lúc 21h30 ngày 25/09/2026 tại sân MHP Arena là bài kiểm tra thực sự cho 1. FC Heidenheim khi đội khách sở hữu phong độ thi đấu xa nhà đầy ấn tượng.

VfB Stuttgart 3 - 0 1. FC Heidenheim Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu VfB Stuttgart tiếp đón 1. FC Heidenheim.

42' BÀN THẮNG! VfB Stuttgart (1-0) Phút 42': A. Karazor (VfB Stuttgart) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

72' BÀN THẮNG! VfB Stuttgart (2-0) Phút 72': L. Assignon (VfB Stuttgart) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

86' BÀN THẮNG! VfB Stuttgart (3-0) Phút 86': (VfB Stuttgart) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

KT Kết thúc: VfB Stuttgart 3-0 1. FC Heidenheim Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 23:20 25/09/2026

Màn đọ sức giữa VfB Stuttgart và 1. FC Heidenheim vào lúc 21:30 ngày 25/09/2026 tại sân vận động MHP Arena hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến giằng co hấp dẫn. Trọng tâm của cuộc đối đầu này hướng về 1. FC Heidenheim, tập thể đang sở hữu sự tự tin đáng nể mỗi khi phải hành quân xa nhà, đối diện với một VfB Stuttgart luôn chơi chủ động trên thánh địa quen thuộc.

Bản lĩnh sân khách của 1. FC Heidenheim

Điểm tựa lớn nhất của 1. FC Heidenheim trong chuyến làm khách lần này chính là sự vững vàng và lối chơi kỷ luật ở những chuyến du đấu. Không hề tỏ ra e dè trước sức ép từ các khán đài đối phương, đại diện này luôn biết cách tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tối đa những thời cơ phản công sắc nét.

Về mặt kết quả thi đấu thời gian qua, 1. FC Heidenheim duy trì nhịp độ ở mức chấp nhận được khi giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 2 thất bại trong 5 trận gần nhất. Tính ổn định trong cách vận hành chiến thuật là chìa khóa giúp họ đứng vững trước nhiều thách thức, và chuyến hành quân tới MHP Arena tiếp tục là bài kiểm tra đo lường khả năng chịu đựng của đội khách.

Sự tự tin và ưu thế từ VfB Stuttgart

Ở phía đối diện, VfB Stuttgart bước vào trận đấu với điểm tựa vững vàng từ phong độ lẫn sự vượt trội trong các cuộc đối đầu gần đây. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng đã thể hiện sức mạnh thuyết phục với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận duy nhất 1 thất bại. Nhịp độ thi đấu liền mạch cùng khả năng kiểm soát thế trận giúp đội chủ sân MHP Arena thường xuyên nắm thế chủ động.

Lịch sử chạm trán cũng đang nghiêng nhẹ về phía VfB Stuttgart. Xét trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai bên, VfB Stuttgart chiếm ưu thế khi giành được 2 chiến thắng, hòa 2 trận và chỉ để đối thủ vượt qua 1 lần. Những thông số này tiếp thêm động lực đáng kể cho đội chủ nhà trong việc áp đặt lối chơi ngay từ những phút đầu tiên.

Cục diện giằng co và điểm nhấn chiến thuật

Trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra theo kịch bản tương phản rõ nét về mặt tiếp cận không gian. VfB Stuttgart sẽ tận dụng lợi thế sân bãi để dâng cao đội hình, triển khai các mảng miếng phối hợp nhằm kéo giãn cự ly phòng ngự của đối thủ. Khả năng kiểm soát khu vực trung tuyến và duy trì nhịp độ vây hãm liên hồi sẽ là chìa khóa để họ tìm kiếm sơ hở.

Ngược lại, 1. FC Heidenheim chắc chắn sẽ duy trì khối đội hình thấp, ưu tiên bịt kín các khoảng trống trước vòng cấm và kiên nhẫn chờ đợi thời cơ từ những pha chuyển đổi trạng thái nhanh. Với bản lĩnh sân khách vốn có, đội khách đủ khả năng tạo ra một thế trận chặt chẽ, khiến VfB Stuttgart phải trải qua một buổi tối đầy thử thách nếu muốn xuyên thủng mành lưới đối phương.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất VfB Stuttgart · 2 thắng 2 hòa 1. FC Heidenheim · 1 thắng 1. FC Heidenheim 3 - 3 VfB Stuttgart Hòa VfB Stuttgart 1 - 0 1. FC Heidenheim VS VfB Stuttgart 0 - 1 1. FC Heidenheim 1FH 1. FC Heidenheim 1 - 3 VfB Stuttgart VS VfB Stuttgart 3 - 3 FC Heidenheim Hòa

VfB Stuttgart 5 trận gần nhất B B T T B 7 Trận 5-1-1 T-H-B 28 Ghi (TB 4.0) 7 Thủng lưới 1. FC Heidenheim 5 trận gần nhất H T T T B 7 Trận 3-1-3 T-H-B 19 Ghi (TB 2.7) 11 Thủng lưới