VfB Stuttgart 5-0 SpVgg Greuther Fürth: VfB Stuttgart giành chiến thắng Màn so tài giữa VfB Stuttgart và SpVgg Greuther Fürth lúc 22h30 ngày 01/10 hứa hẹn kịch tính khi đội khách cần chứng minh bản lĩnh trước đối thủ kỵ rơ.

VfB Stuttgart 5 - 0 SpVgg Greuther Fürth Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu VfB Stuttgart tiếp đón SpVgg Greuther Fürth.

15' BÀN THẮNG! VfB Stuttgart (1-0) Phút 15': D. Undav (VfB Stuttgart) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

17' BÀN THẮNG! VfB Stuttgart (2-0) Phút 17': G. Promel (VfB Stuttgart) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

37' BÀN THẮNG! VfB Stuttgart (3-0) Phút 37': D. Undav (VfB Stuttgart) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

77' BÀN THẮNG! VfB Stuttgart (4-0) Phút 77': T. van der Leij (VfB Stuttgart) lập công. Tỷ số: 4 - 0.

86' BÀN THẮNG! VfB Stuttgart (5-0) Phút 86': J. Leweling (VfB Stuttgart) lập công. Tỷ số: 5 - 0.

KT Kết thúc: VfB Stuttgart 5-0 SpVgg Greuther Fürth Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 0.

Cập nhật lúc 00:18 02/10/2026

SpVgg Greuther Fürth bước vào chuyến hành quân đến sân của VfB Stuttgart vào lúc 22h30 ngày 01/10/2026 với hành trang là thành tích sân khách đáng nể cùng sự tự tin cao độ. Dẫu vậy, 90 phút sắp tới sẽ là bài trắc nghiệm khắc nghiệt nhất dành cho thầy trò đội khách, bởi họ phải giáp mặt một đối thủ vốn luôn biết cách áp đặt thế trận trên sân nhà.

VfB Stuttgart và điểm tựa từ sự ổn định

Nhìn vào bức tranh phong độ thời gian qua, VfB Stuttgart đang thể hiện sự vững vàng đáng ghi nhận về mặt lối chơi. Trong 5 lần ra quân gần nhất, đội bóng này giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận duy nhất 1 thất bại. Đáng chú ý, họ bước vào trận đấu này với tinh thần phấn chấn sau khi vừa tìm lại cảm giác chiến thắng ở lần xuất quân gần nhất, khép lại giai đoạn có đôi chút chững lại với 1 trận hòa và 1 trận thua trước đó.

Sức mạnh của Stuttgart nằm ở khả năng kiểm soát nhịp độ và duy trì cấu trúc đội hình chặt chẽ. Họ hiếm khi để đối phương kéo vào những cuộc rượt đuổi tốc độ không mong muốn. Khi thi đấu trên sân nhà, sự chủ động cầm bóng và tổ chức tấn công tuần tự giúp đội bóng này làm chủ không gian, đồng thời tạo ra áp lực liên tục lên hệ thống phòng ngự của đối thủ.

Dấu hỏi cho phong độ của SpVgg Greuther Fürth

Bên kia chiến tuyến, SpVgg Greuther Fürth mang đến một hình ảnh tương đối phức tạp về mặt phong độ. Trong 5 trận gần nhất, đội khách cũng có được 3 chiến thắng nhưng đồng thời phải nhận 2 thất bại. Điều đáng lưu tâm là sự biến động rõ rệt về mặt cảm xúc: sau chuỗi 3 trận toàn thắng đầy thăng hoa, Greuther Fürth lại bất ngờ chững lại với 2 trận thua liên tiếp ngay trước thềm chuyến làm khách này.

Dù vậy, bản lĩnh thi đấu xa nhà vẫn luôn là thứ vũ khí nguy hiểm nhất mà Greuther Fürth sở hữu. Thành tích sân khách đáng nể giúp họ luôn biết cách vượt qua sức ép từ các khán đài đối phương. Vấn đề lớn nhất lúc này là việc ban huấn luyện cần nhanh chóng xốc lại tinh thần thi đấu, củng cố sự tập trung của hàng phòng ngự sau những cú vấp ngã gần đây để kích hoạt lại sự nguy hiểm trong các tình huống phản công nhanh.

Lợi thế đối đầu nghiêng về đội chủ nhà

Bên cạnh yếu tố sân bãi, lịch sử chạm trán thời gian qua cũng đang nghiêng rõ rệt về phía VfB Stuttgart. Thống kê trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai câu lạc bộ cho thấy Stuttgart áp đảo với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để cho SpVgg Greuther Fürth ca khúc khải hoàn đúng 1 lần.

Sự kỵ rơ này mang lại lợi thế tâm lý không nhỏ cho các cầu thủ chủ nhà. Họ hiểu rõ cách hóa giải những đợt lên bóng sở trường của Greuther Fürth, đồng thời biết cách khai thác các khoảng trống sau lưng đối phương khi dâng cao tấn công. Để đảo ngược cục diện, đội khách buộc phải thi đấu với sự thận trọng tối đa và chắt chiu từng cơ hội tạo ra.

Kịch bản chiến thuật khó lường

Với tương quan hiện tại, trận đấu hứa hẹn sẽ là màn đấu trí chặt chẽ giữa hai trường phái. VfB Stuttgart nhiều khả năng sẽ chủ động nắm giữ quyền kiểm soát bóng, tổ chức vây ráp tầm cao nhằm tìm kiếm bàn thắng khai thông bế tắc. Ngược lại, SpVgg Greuther Fürth với bản lĩnh sân khách vốn có nhiều khả năng sẽ chọn lối chơi phòng ngự chủ động, kiên nhẫn rình rập sai lầm của đối phương.

Thế trận giằng co là điều có thể dự đoán trước. Đội bóng nào duy trì được sự kỷ luật chiến thuật xuyên suốt trận đấu và tận dụng tốt hơn các tình huống cố định sẽ nắm trong tay cơ hội định đoạt kết quả cuối cùng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất VfB Stuttgart · 3 thắng 1 hòa SpVgg Greuther Fürth · 1 thắng VfB Stuttgart 6 - 1 SpVgg Greuther Fürth VS SpVgg Greuther Furth 0 - 0 VfB Stuttgart Hòa VfB Stuttgart 5 - 1 SpVgg Greuther Furth VS SpVgg Greuther Furth 2 - 0 VfB Stuttgart SGF VfB Stuttgart 2 - 0 SpVgg Greuther Furth VS

VfB Stuttgart 5 trận gần nhất T B B T T 8 Trận 6-1-1 T-H-B 31 Ghi (TB 3.9) 7 Thủng lưới SpVgg Greuther Fürth 5 trận gần nhất H H B T B 7 Trận 4-0-3 T-H-B 14 Ghi (TB 2.0) 7 Thủng lưới