VFF cấm chỉ đạo 4 trận với HLV Popov: Đòn giáng mạnh vào tham vọng của Thể Công Viettel Ban Kỷ luật VFF đình chỉ nhiệm vụ 4 trận và phạt 20 triệu đồng đối với HLV Velizar Popov sau phản ứng gay gắt với trọng tài, gây khó cho Thể Công Viettel ở giai đoạn nước rút.

Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa chính thức đưa ra án phạt nghiêm khắc dành cho chiến lược gia Velizar Popov của CLB Thể Công Viettel. Theo đó, vị HLV người Bulgaria bị đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận đấu kế tiếp tại V-League và phải nộp phạt hành chính 20 triệu đồng.

Cơn giận dữ tại phút bù giờ

Quyết định kỷ luật được đưa ra dựa trên báo cáo giám sát trận đấu giữa Thể Công Viettel và Thanh Hóa diễn ra tối ngày 10/4. Điểm nóng bùng phát vào phút 90+1, sau pha va chạm giữa cầu thủ Thanh Nam (Thanh Hóa) và Wesley Nasta bên phía đội chủ nhà. Do không hài lòng với cách điều hành của trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn ở cự ly gần, ông Popov đã có những phản ứng gay gắt ngay sát đường biên.

HLV Popov bị cấm chỉ đạo 4 trận ở V-League.

Sự việc căng thẳng đến mức tiền đạo Rimario của đội khách phải chạy đến can thiệp để xoa dịu vị thuyền trưởng cũ. Tuy nhiên, trọng tài Nguyễn Viết Duẩn vẫn quyết định rút thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với một tấm thẻ đỏ truất quyền chỉ đạo trực tiếp của HLV trưởng Thể Công Viettel. Thậm chí sau khi nhận thẻ, ông Popov còn thể hiện sự tức giận bằng hành động ném thẻ tác nghiệp trước khi rời khu vực kỹ thuật vào cabin.

Thách thức cho Thể Công Viettel trong cuộc đua vô địch

Ban Kỷ luật VFF đánh giá đây là những hành vi thiếu kiểm soát, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh chuyên nghiệp của giải đấu. Án phạt này như một gáo nước lạnh dội vào tham vọng của Thể Công Viettel trong giai đoạn nước rút của mùa giải. Đội bóng đang nỗ lực tối đa cho cuộc đua vô địch với CLB CAHN, nhưng giờ đây họ sẽ phải thi đấu mà không có sự chỉ đạo trực tiếp từ ông Popov trên băng ghế chỉ đạo.

Trong 4 vòng đấu quan trọng sắp tới, Thể Công Viettel sẽ lần lượt đối đầu với HAGL, SHB Đà Nẵng, Ninh Bình và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Việc thiếu vắng "người truyền lửa" trên sân buộc ban huấn luyện đội bóng áo lính phải nhanh chóng tìm phương án thay thế để duy trì sự ổn định tâm lý và chiến thuật cho các cầu thủ trong những trận cầu then chốt.