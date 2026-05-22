VFF cần sớm gia hạn với HLV Cristiano Roland cho chiến dịch U17 World Cup 2026 Để chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cần sớm giải quyết vấn đề hợp đồng của chiến lược gia người Brazil trước khi đáo hạn vào tháng 8.

Chiến tích lịch sử giành vé tham dự vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 của đội tuyển U17 Việt Nam đang mở ra một chương mới đầy tự hào cho bóng đá trẻ nước nhà. Tuy nhiên, đằng sau niềm vui chiến thắng, một bài toán nhân sự cấp bách đang đặt ra cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF): giữ chân kiến trúc sư trưởng Cristiano Roland.

Ngay sau khi thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland trở về trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ, VFF đã bắt đầu xây dựng lộ trình chuẩn bị chi tiết, bao gồm các chuyến tập huấn chất lượng tại nước ngoài. Dẫu vậy, một rào cản lớn xuất hiện khi hợp đồng của nhà cầm quân người Brazil với Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ CLB Hà Nội sẽ chính thức đáo hạn vào tháng 8 tới. Điều này buộc VFF phải nhanh chóng phối hợp cùng đội bóng thủ đô để sớm gia hạn hợp đồng, đảm bảo sự ổn định trước khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi trẻ khởi tranh tại Qatar vào tháng 11 năm nay.

HLV Cristiano Roland vẫn đang nâng tầm bóng đá trẻ Việt Nam.

Dấu ấn chiến thuật và sự chuyển mình của U17 Việt Nam

Sự cấp thiết trong việc giữ chân ông Roland không chỉ đến từ áp lực thời gian mà còn xuất phát từ những đóng góp chuyên môn đột phá. Kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 7/2024, vị chiến lược gia người Brazil đã thổi vào U17 Việt Nam một luồng sinh khí mới, hiện đại và đầy tự tin.

Dưới bàn tay nhào nặn của Roland, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã rũ bỏ tâm lý e dè thường thấy để tự tin triển khai bóng ngắn, phối hợp nhóm nhỏ và áp đặt lối chơi. Thành quả rõ rệt nhất là màn trình diễn bùng nổ tại vòng loại và tứ kết giải U17 châu Á 2026. Việc đánh bại những đối thủ sừng sỏ như Yemen hay UAE không chỉ mang về tấm vé World Cup mà còn khẳng định sự đúng đắn trong định hướng phát triển của Roland.

Ông không chỉ là người xây dựng bộ khung đội hình mà còn thấu hiểu sâu sắc từng điểm mạnh, điểm yếu và tâm lý của học trò. Trong bối cảnh World Cup U17 2026 chỉ còn chưa đầy nửa năm, Cristiano Roland được đánh giá là nhân tố không thể thay thế nhờ sự gắn kết chặt chẽ với lứa cầu thủ này.

U17 Việt Nam có thể tiến xa hơn nữa dưới bàn tay HLV Cristiano Roland.

Mối lương duyên sâu đậm với bóng đá Việt Nam

Bên cạnh tài năng cầm quân, Cristiano Roland còn có một mối liên kết đặc biệt với Việt Nam, đặc biệt là tại Hà Nội. Trong giai đoạn 2009-2013, cựu trung vệ người Brazil từng là thủ quân mẫu mực, dẫn dắt đội bóng thủ đô giành hai chức vô địch V-League (2010, 2013) và một Siêu cúp quốc gia (2010). Sự thấu hiểu về văn hóa và con người bản địa giúp ông dễ dàng truyền lửa cho các học trò trẻ.

Đại diện lãnh đạo CLB Hà Nội mới đây đã khẳng định sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán để gia hạn hợp đồng, đồng thời đánh giá cao tài năng và cá tính của vị chiến lược gia này. Đây là tín hiệu thuận lợi để VFF chủ động xúc tiến việc hợp tác dài hạn.

Để chuẩn bị cho sân chơi thế giới – nơi quy tụ những nền bóng đá trẻ hàng đầu, U17 Việt Nam cần một lộ trình rèn luyện liên tục và nghiêm túc. Việc để ghế nóng ở trạng thái chưa rõ ràng cho đến tháng 8 là một rủi ro lớn, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý và quá trình chuẩn bị của toàn đội. Do đó, việc giải quyết dứt điểm câu chuyện hợp đồng của HLV Cristiano Roland ngay lúc này là nhiệm vụ bắt buộc để hướng tới kỳ World Cup lịch sử tại Qatar.