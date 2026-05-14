VFF công bố chiến lược đột phá cho U17 Việt Nam sau kỳ tích World Cup 2026 Chủ tịch VFF tiết lộ U17 Việt Nam được miễn vòng loại kỳ sau và kế hoạch tổ chức giải U16 chuyên nghiệp theo mô hình league nhằm tối ưu hóa nguồn lực trẻ.

U17 Việt Nam vừa chính thức mở ra trang sử mới cho bóng đá nước nhà khi giành tấm vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Ngay sau chiến tích này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố những kế hoạch mang tính bước ngoặt, nhằm đảm bảo đội tuyển không chỉ dừng lại ở một thành công nhất thời mà có sự chuẩn bị bài bản nhất cho sân chơi thế giới.

U17 Việt Nam giành vé đi World Cup một cách thuyết phục.

Đặc quyền miễn vòng loại và bài toán tích lũy kinh nghiệm

Đáng chú ý nhất trong thông báo của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn là việc U17 Việt Nam sẽ không phải tham dự vòng loại World Cup 2027 ở chu kỳ kế tiếp. Đây được xem là một ưu thế cực lớn về mặt chuyên môn, giúp thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland thoát khỏi áp lực cạnh tranh trực tiếp ở giai đoạn sớm, từ đó có thêm quỹ thời gian quý báu để nâng cao trình độ kỹ chiến thuật.

Thay vì bào mòn thể lực qua các đợt tập trung vòng loại căng thẳng, đội ngũ chuyên môn sẽ tập trung vào các chuyến tập huấn quốc tế và thi đấu cọ xát với những đối thủ mạnh. Theo Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, đây là kết quả của một định hướng đầu tư bền bỉ, giúp duy trì đà phát triển và tạo ra lớp kế cận ổn định cho đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Mô hình U16 League: Bước ngoặt trong đào tạo trẻ

Để hiện thực hóa mục tiêu bền vững, VFF sẽ thực hiện một cuộc cách mạng trong hệ thống giải trẻ quốc gia. Dự kiến vào năm 2026, lần đầu tiên bóng đá Việt Nam sẽ tổ chức giải U16 theo mô hình league (thi đấu vòng tròn) dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp.

Sân chơi mới này được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán thiếu hụt trận đấu cho các cầu thủ trẻ. Thay vì chỉ thi đấu vài trận tại các vòng chung kết ngắn ngày, việc được thi đấu thường xuyên theo thể thức league sẽ giúp các cầu thủ rèn luyện bản lĩnh, tích lũy kinh nghiệm thực chiến từ sớm. Đây sẽ là nguồn cung cấp nhân sự quan trọng cho chiến dịch vòng chung kết U17 châu Á 2027.

Cú hích tinh thần trước trận tứ kết với Australia

Trước những kế hoạch dài hạn, VFF cũng đã có động thái khích lệ kịp thời khi thưởng nóng 1 tỷ đồng cho toàn đội sau màn ngược dòng quả cảm trước U17 UAE. Khoản thưởng này là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland trong hành trình chinh phục tấm vé thế giới.

Hiện tại, tâm điểm chú ý đang đổ dồn vào trận tứ kết giải U17 châu Á, nơi U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Australia vào lúc 0 giờ ngày 17/5. Với tâm lý hưng phấn sau những kết quả đối đầu tốt gần đây trước chính đối thủ này tại giải Đông Nam Á, người hâm mộ đang kỳ vọng vào một trang sử mới tiếp theo sẽ được viết nên tại giải đấu châu lục.