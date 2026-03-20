VFF công bố giá vé trận Việt Nam gặp Malaysia tại sân Thiên Trường Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chính thức mở bán vé trận đấu cuối bảng F Vòng loại Asian Cup 2027 với 3 mệnh giá, cao nhất 400.000 đồng qua ứng dụng OneU.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa chính thức công bố kế hoạch phát hành vé cho trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Với ba mệnh giá linh hoạt từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng, trận đấu hứa hẹn sẽ tạo nên bầu không khí sôi động khi tuyển Việt Nam đặt mục tiêu khẳng định sức mạnh trước đối thủ duyên nợ.

Việt Nam sẽ rất muốn trả lại món nợ trước Malaysia.

Chi tiết giá vé và phương thức phân phối trực tuyến

Theo thông báo từ VFF, người hâm mộ có thể sở hữu tấm vé theo dõi trận đấu với các mức giá lần lượt là 200.000 đồng, 300.000 đồng và cao nhất là 400.000 đồng. Toàn bộ vé sẽ được phân phối độc quyền qua hình thức trực tuyến trên ứng dụng OneU nhằm đảm bảo tính minh bạch và thuận tiện cho khán giả.

Thời gian mở bán dự kiến bắt đầu từ 10 giờ ngày 21/3 và kéo dài đến hết ngày 25/3. Tuy nhiên, ban tổ chức cũng lưu ý đợt bán vé có thể kết thúc sớm hơn nếu toàn bộ số lượng vé được tiêu thụ hết trước thời hạn dự kiến.

Bối cảnh bảng đấu và biến động từ phía Malaysia

Cuộc đối đầu kịch tính này sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 31/3 trên sân vận động Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình. Đáng chú ý, trận đấu diễn ra trong bối cảnh Malaysia vừa phải nhận án phạt nặng từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) liên quan đến sai phạm hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ.

Việc bị xử thua 2 trận khiến đội tuyển Malaysia chính thức dừng bước sớm tại vòng loại năm nay. Ngược lại, đội tuyển Việt Nam đã chắc chắn giành ngôi nhất bảng F cùng tấm vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027, biến trận đấu tới đây thành màn trình diễn khẳng định vị thế của thầy trò huấn luyện viên trưởng.

Kế hoạch chạy đà cho mục tiêu FIFA Days

Mặc dù kết quả bảng đấu đã ngã ngũ, trận gặp Malaysia vẫn mang ý nghĩa chuyên môn quan trọng. Để chuẩn bị tốt nhất, đội tuyển Việt Nam sẽ có màn tổng duyệt bằng trận giao hữu quốc tế với Bangladesh vào ngày 26/3 tại sân Hàng Đẫy, Hà Nội. Đây là cơ hội quý giá để ban huấn luyện thử nghiệm nhân sự và cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng thế giới.

Nhằm đảm bảo an ninh, VFF khuyến cáo khán giả tuyệt đối không mang theo pháo sáng, vật sắc nhọn hay các chất cấm vào khu vực thi đấu. Ban tổ chức có thể điều chỉnh kế hoạch phát hành vé dựa trên tình hình thực tế để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người hâm mộ tới sân cổ vũ.