VFF cử đội U20 dự ASIAD 20 và biến động pháp lý quan trọng của bóng đá Malaysia Liên đoàn bóng đá Việt Nam ưu tiên lứa trẻ cho chiến dịch Á vận hội, trong khi Malaysia bất ngờ có cơ hội lật ngược án phạt của FIFA trước thềm vòng loại Asian Cup.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt khi cử đội tuyển U20 tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản thay vì đội hình U23. Đây được xem là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm bồi dưỡng thế hệ kế cận cho những mục tiêu xa hơn của bóng đá nước nhà.

Chiến lược dài hạn của VFF tại đấu trường ASIAD 20

Theo thể thức mới từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và Hội đồng Olympic châu Á, 16 đội bóng nam lọt vào vòng chung kết U23 châu Á 2026 sẽ được nhận suất trực tiếp tham dự Á vận hội. Việt Nam và Thái Lan là hai đại diện duy nhất của Đông Nam Á giành được đặc quyền này.

Đáng chú ý, thay vì sử dụng lứa U23 vừa giành huy chương đồng châu lục, VFF quyết định trao cơ hội cho đội tuyển U20 (nòng cốt là lứa U21) thử lửa tại Nhật Bản. Quyết định này nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ được cọ xát ở môi trường đỉnh cao, tích lũy kinh nghiệm cho các mục tiêu tương lai.

VFF có thể trao cơ hội cho đội U20 Việt Nam dự ASIAD thay vì U23.

Malaysia và hy vọng thoát án phạt từ FIFA

Một diễn biến bất ngờ đã xảy ra trong cuộc chiến pháp lý của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Tổng thư ký AFC xác nhận Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã chấp thuận yêu cầu tạm dừng thi hành án phạt của FAM, mở ra khoảng 50% cơ hội để Malaysia thoát án phạt ngay trước thềm vòng loại Asian Cup 2027.

Tín hiệu này được coi là chưa từng có tiền lệ, giúp bóng đá Malaysia tạm thời tháo gỡ áp lực trước màn đối đầu quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Cơ sở của niềm tin này dựa trên việc CAS đồng ý xem xét lại các tình tiết trong vụ việc mà FIFA đã đưa ra trước đó.

Malaysia có thể thoát án phạt.

Chuyển động thị trường chuyển nhượng V-League

Tại sân chơi nội, CLB Hải Phòng đang trở thành tâm điểm với những động thái nhân sự mạnh mẽ. Chủ tịch Văn Trần Hoàn xác nhận đội bóng đã thiết lập một mức phí giải phóng hợp đồng kỷ lục đối với tiền đạo Ronaldo Fletcher nhằm tránh tình trạng bị các đối thủ "chèo kéo" như trường hợp của Fred Friday trước đây.

Bên cạnh đó, đội bóng đất Cảng cũng đang đứng trước cơ hội sở hữu Brandon Goda Herrera Kenshiro. Tiền vệ gốc Bolivia mang trong mình kỷ luật bóng đá Nhật Bản và phong cách Nam Mỹ này đã công khai mong muốn được thử sức tại V-League. Đây hứa hẹn sẽ là một sự bổ sung chất lượng cho đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm.

Các tin tức bóng đá đáng chú ý khác

Trong khi đó, tại CLB Công an Hà Nội, HLV Alexandre Polking và hậu vệ Đoàn Văn Hậu đang đặt quyết tâm cao nhất cho trận gặp Tampines Rovers tại vòng 1/8 AFC Champions League Two. Mục tiêu của đại diện Việt Nam là tận dụng lợi thế sân nhà để chiếm ưu thế trước khi hành quân sang Singapore thi đấu lượt về.

Liên quan đến nhân sự đội tuyển quốc gia trong khu vực, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) khẳng định chưa có kế hoạch nhập tịch thêm cầu thủ mới. Động thái này nhằm giúp tân HLV John Herdman có thời gian rà soát lại lực lượng hiện tại trước khi bước vào giải đấu FIFA Series diễn ra vào tháng 3/2026.

Cuối cùng, cựu thủ môn Nguyễn Thế Anh đã đưa ra lời khuyên cho Trần Trung Kiên của HAGL. Với chiều cao ấn tượng 1m92 và sự tiến bộ vượt bậc thời gian qua, Trung Kiên được nhận định là có đầy đủ tố chất để tìm kiếm cơ hội thi đấu tại các giải bóng đá nước ngoài.