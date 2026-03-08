VFF cử đội U21 Việt Nam dự giải tứ hùng Trung Quốc: Cơ hội cho người khổng lồ 1m95 Nhằm chuẩn bị cho ASIAD 20, VFF dự kiến cử lứa U21 thay thế U23 tham dự giải giao hữu quốc tế tại Tây An vào cuối tháng 3 với tâm điểm là trung vệ Đinh Quang Kiệt.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa đưa ra quyết định chiến lược khi cử đội tuyển U21 tham dự giải giao hữu quốc tế tại Tây An, Trung Quốc vào cuối tháng 3 tới. Đây là bước đi quan trọng trong kế hoạch xây dựng lực lượng nòng cốt cho chiến dịch ASIAD 20 diễn ra vào năm 2026 và xa hơn là mục tiêu tìm kiếm tấm vé dự Olympic 2028.

Chiến lược dài hạn thay vì mục tiêu ngắn hạn

Quyết định cử đội hình U21 thay vì U23 như thông lệ xuất phát từ việc tối ưu hóa lộ trình phát triển cho các cầu thủ trẻ. Theo định hướng của VFF, lứa cầu thủ hiện tại sẽ được rèn giũa liên tục để tích lũy kinh nghiệm quốc tế trước khi bước vào các đấu trường lớn trong hai năm tới. Giải đấu tại Trung Quốc lần này là sự thay thế chất lượng sau khi U23 Iran rút lui khỏi giải tứ hùng quốc tế.

Một nguyên nhân quan trọng khác dẫn đến sự thay đổi này là do lịch thi đấu quốc tế bị trùng lặp. Từ ngày 25 đến 31/3, Đội tuyển Quốc gia Việt Nam sẽ hội quân chuẩn bị cho các trận đấu quan trọng tại vòng loại Asian Cup 2027 gặp Bangladesh và Malaysia. Do tính chất sống còn của các trận đấu này, những nhân tố xuất sắc nhất của lứa U23 như thủ môn Trần Trung Kiên, Minh Phúc hay tiền đạo Thanh Nhàn nhiều khả năng sẽ được đôn lên phục vụ đội tuyển lớn.

Điểm tựa từ hàng phòng ngự cao 1m95

Trong danh sách các gương mặt trẻ được kỳ vọng, Đinh Quang Kiệt là cái tên thu hút sự chú ý lớn nhất. Trung vệ đang thuộc biên chế câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sở hữu chiều cao lên tới 1m95, một thông số hình thể lý tưởng hiếm thấy của bóng đá Việt Nam. Quang Kiệt được xem là chốt chặn quan trọng trong sơ đồ phòng ngự, giúp giải quyết bài toán chống bóng bổng vốn là điểm yếu cố hữu của các cấp độ đội tuyển.

Đinh Quang Kiệt trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai.

Bên cạnh "người khổng lồ" từ phố Núi, lứa U21 đợt này còn quy tụ nhiều tài năng triển vọng khác như thủ thành Cao Văn Bình (Sông Lam Nghệ An), hậu vệ Nguyễn Mạnh Hưng (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), cùng bộ đôi từ câu lạc bộ Ninh Bình là Trần Thanh Trung và Nguyễn Lê Phát. Việc đối đầu với các đối thủ mạnh như U23 Trung Quốc, U23 Thái Lan và U23 Triều Tiên sẽ là bài kiểm tra cường độ cao giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành vượt bậc.

Thống kê và triển vọng

Lịch sử cho thấy các giải giao hữu tại Trung Quốc thường mang lại kết quả tích cực cho quá trình phát triển của các lứa trẻ Việt Nam. Việc thi đấu với những đối thủ ở độ tuổi lớn hơn (U23) sẽ giúp lứa U21 vỡ vạc nhiều bài học về tư duy chiến thuật và bản lĩnh thi đấu. Nếu thể hiện tốt tại Tây An, những viên ngọc thô này hoàn toàn có thể trở thành hạt nhân chính trong hành trình chinh phục tấm huy chương tại ASIAD sắp tới.