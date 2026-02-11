VFF cử lứa U21 Việt Nam dự ASIAD 2026 giữa quy chế chọn lọc khắt khe Môn bóng đá nam ASIAD 2026 thu hẹp quy mô xuống còn 16 đội. Việt Nam và Thái Lan là hai đại diện Đông Nam Á hiếm hoi góp mặt tại giải đấu diễn ra ở Nhật Bản.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa chính thức công bố kế hoạch nhân sự cho kỳ Á vận hội (ASIAD) 2026 diễn ra tại Nhật Bản. Theo đó, đội tuyển U21 Việt Nam sẽ đại diện quốc gia tham dự thay vì đội hình U23+3 như các kỳ đại hội trước, nhằm thích ứng với những thay đổi mang tính lịch sử về quy chế thi đấu của Hội đồng Olympic Châu Á (OCA).

VFF sẽ cử đội hình trẻ trung để dự ASIAD năm nay.

Quy chế sàng lọc khắt khe nhất lịch sử ASIAD

Môn bóng đá nam tại ASIAD 2026 đánh dấu bước ngoặt khi không còn mở cửa tự do cho mọi quốc gia đăng ký. OCA đã quyết định giới hạn số lượng tham dự xuống còn 16 đội tuyển, dựa trên thành tích tại vòng chung kết U23 châu Á diễn ra tại Saudi Arabia. Đối với nội dung bóng đá nữ, con số này được giới hạn ở mức 12 đội vượt qua vòng loại khu vực.

Sự thay đổi này tạo nên sự khác biệt hoàn toàn so với quá khứ. Trước đó, ASIAD 2018 tại Indonesia từng quy tụ 26 đội bóng, trong khi ASIAD 2022 tại Trung Quốc cũng có tới 21 đội tranh tài. Việc siết chặt quy mô cho thấy tham vọng của ban tổ chức trong việc nâng cao tính cạnh tranh và chất lượng chuyên môn cho sân chơi hàng đầu châu lục.

Vị thế của bóng đá Việt Nam tại khu vực

Quy chuẩn mới đã tạo ra một cuộc thanh lọc mạnh mẽ tại khu vực Đông Nam Á. Nhiều quốc gia như Indonesia, Philippines hay Malaysia sẽ phải vắng mặt tại kỳ đại hội tới do không đáp ứng được các tiêu chí khắt khe về thành tích. Trong bối cảnh đó, Việt Nam và Thái Lan là hai đại diện hiếm hoi của khu vực giành được suất chính thức góp mặt tại Nhật Bản.

Việc duy trì vị thế trong nhóm các đội tuyển hàng đầu châu Á không chỉ khẳng định sự ổn định của bóng đá Việt Nam mà còn mở ra cơ hội cọ xát quý giá trước những đối thủ mạnh nhất châu lục ngay từ giai đoạn vòng bảng.

Chiến lược ưu tiên lứa trẻ cho mục tiêu dài hạn

Thay vì sử dụng các cầu thủ quá lứa (U23+3) để đặt nặng mục tiêu thành tích ngắn hạn, VFF đã thống nhất cử đội hình U21 tham dự. Nòng cốt lực lượng sẽ là những gương mặt triển vọng đã khẳng định được năng lực như Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc hay Nguyễn Thanh Nhàn.

Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm chuẩn bị lực lượng kế cận cho các chiến dịch trọng điểm trong tương lai như SEA Games và vòng loại U23 châu Á. Dù phải đối mặt với áp lực lớn khi chạm trán các cường quốc bóng đá châu Á, trải nghiệm tại ASIAD 2026 được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thực chiến và bản lĩnh thi đấu quốc tế.