VFF đặt mục tiêu World Cup 2030 sau cột mốc lịch sử 7 đội tuyển dự VCK châu Á Tại Hội nghị tổng kết năm 2025, VFF xác định chiến dịch World Cup 2030 là trọng tâm chiến lược, đồng thời ghi nhận thành tích lịch sử của 7 đội tuyển quốc gia.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa chính thức công bố lộ trình chiến lược hướng tới vòng loại World Cup 2030, lấy cảm hứng từ một năm 2025 đầy thành công. Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn khẳng định bóng đá Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để vươn tầm thế giới sau khi thiết lập những nền tảng vững chắc về cả thành tích lẫn quản lý chuyên môn.

VFF vạch lộ trình dài hạn cho giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam.

Di sản năm 2025 và cột mốc 7 đội tuyển dự VCK châu Á

Năm 2025 được xem là một chương rực rỡ trong lịch sử bóng đá nước nhà khi lần đầu tiên xác lập cột mốc 7 đội tuyển quốc gia ở các cấp độ khác nhau giành quyền tham dự vòng chung kết (VCK) châu Á năm 2026. Đây không chỉ là con số thống kê đơn thuần mà là minh chứng cho sự phát triển đồng bộ từ các lứa trẻ đến đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh đó, những thành tích khả quan tại SEA Games và các giải đấu khu vực đã củng cố vị thế dẫn đầu của Việt Nam tại Đông Nam Á. Hệ thống giải đấu quốc nội, trải dài từ cấp độ U9 đến bóng đá chuyên nghiệp, được tổ chức bài bản và khoa học. Việc áp dụng công nghệ số trong quản lý đã giúp VFF tối ưu hóa công tác phát hiện và đào tạo tài năng trẻ, tạo ra nguồn cung cầu thủ chất lượng cho các cấp độ đội tuyển.

Chuyên nghiệp hóa bộ máy và y học thể thao

Đáng chú ý, VFF đã có những bước đi đột phá trong việc chuyên nghiệp hóa lực lượng trọng tài và chăm sóc sức khỏe cầu thủ. Lần đầu tiên, hơn 100 giám sát và trọng tài đã được ký hợp đồng chuyên nghiệp, một bước đi quan trọng để nâng cao tính công bằng và chất lượng cho các giải đấu quốc nội.

Về mặt y tế, sự hợp tác toàn diện với hệ thống y tế Vinmec đã mang lại tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe cao cấp cho các vận động viên. Điều này đặc biệt quan trọng trong bóng đá hiện đại, nơi thể lực và tốc độ hồi phục quyết định khả năng duy trì phong độ đỉnh cao. Song song đó, vị thế đối ngoại của bóng đá Việt Nam cũng được nâng tầm khi có 3 đại diện tham gia vào các ban bệ quan trọng của FIFA và AFC, giúp tiếng nói của Việt Nam có trọng lượng hơn trên bản đồ bóng đá quốc tế.

Chiến lược World Cup 2030: Mũi nhọn chiến lược

Hướng tới năm 2026, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn yêu cầu toàn bộ máy VFF tập trung cao độ cho Đại hội nhiệm kỳ mới dự kiến diễn ra vào tháng 11. Tuy nhiên, mục tiêu xa hơn và quan trọng nhất chính là chiến dịch vòng loại World Cup 2030. Đây được xác định là "mũi nhọn" chiến lược, đòi hỏi sự đầu tư bài bản và một lộ trình khoa học ngay từ thời điểm hiện tại.

Để thực hiện hóa giấc mơ này, VFF sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống thi đấu, đẩy mạnh phát triển bóng đá trẻ, bóng đá nữ và futsal. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt nhân sự, chiến thuật và hậu cần sẽ là chìa khóa để Đội tuyển Việt Nam cạnh tranh sòng phẳng tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Cam kết minh bạch và trong sạch

Bên cạnh các mục tiêu chuyên môn, VFF đặc biệt chú trọng đến việc giữ gìn sự minh bạch của môi trường bóng đá. Hội nghị đã dành thời gian tri ân và trao giấy khen cho các cán bộ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vì những đóng góp xuất sắc trong công tác phòng chống tiêu cực. Việc phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng được xem là nhiệm vụ sống còn để đảm bảo niềm tin của người hâm mộ và các nhà đầu tư vào sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam.