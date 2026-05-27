VFF đình chỉ trọng tài Trần Ngọc Nhớ vì sai lầm thổi phạt đền tại V-League Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chính thức đình chỉ trọng tài Trần Ngọc Nhớ sau quyết định thổi phạt đền thiếu chính xác trong trận đấu giữa Thể Công Viettel và PVF CAND tại vòng 24.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa ban hành quyết định tạm dừng phân công nhiệm vụ đối với trọng tài chính Trần Ngọc Nhớ sau sai sót nghiêm trọng về mặt nhận định tại vòng 24 V-League 2025/2026. Động thái này được đưa ra sau khi Ban chuyên môn tiến hành rà soát kỹ lưỡng băng hình kỹ thuật của trận đấu giữa Thể Công Viettel và PVF CAND.

Sai lầm nhận định trong tình huống thổi phạt đền

Tình huống gây tranh cãi diễn ra ở phút thứ 20 của trận đấu. Sau nỗ lực đột phá từ Thanh Nhàn, cầu thủ Hà Văn Việt bên phía PVF CAND đã ngã trong vòng cấm địa. Trọng tài Trần Ngọc Nhớ ngay lập tức cắt còi và cho đội khách hưởng quả phạt đền vì cho rằng hậu vệ Đào Văn Nam của Thể Công Viettel đã phạm lỗi. Tuy nhiên, kết luận từ VFF khẳng định quyết định của vị "vua áo đen" này là hoàn toàn thiếu chính xác.

Trọng tài Trần Ngọc Nhớ bị treo còi vòng 24 vì quyết định thổi phạt đền sai lầm.

Tác động trực tiếp đến cuộc đua trụ hạng

Sai sót của trọng tài Nhớ diễn ra vào thời điểm nhạy cảm khi giải đấu chỉ còn hai vòng nữa là kết thúc. Một điểm có được từ trận hòa với đội nhì bảng Thể Công Viettel là lợi thế lớn cho PVF CAND trong bối cảnh cuộc đua trụ hạng đang diễn ra nghẹt thở. Hiện tại, nhóm cuối bảng đang chứng kiến sự bám đuổi quyết liệt giữa HAGL (23 điểm), Becamex TP.HCM (21 điểm), CLB Đà Nẵng (20 điểm) và PVF CAND (18 điểm).

VFF khẳng định việc xử lý nghiêm các sai sót của đội ngũ trọng tài nhằm bảo vệ tính trung thực, khách quan và nâng cao chất lượng chuyên môn cho giai đoạn về đích của mùa giải. Trong hoàn cảnh cuộc đua trụ hạng đang cực kỳ khốc liệt, bất kỳ quyết định thiếu chính xác nào trên sân cỏ cũng có thể trực tiếp làm thay đổi số phận của một câu lạc bộ. Cơ quan quản lý bóng đá cao nhất nước cam kết sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ đội ngũ cầm cân nảy mực để hạn chế tối đa những sai lầm tương tự trong tương lai.