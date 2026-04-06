VFF gia hạn hợp đồng với HLV Lee Woon-jae: Giữ chân người nhện huyền thoại đến năm 2027 Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức ký kết gia hạn với HLV thủ môn Lee Woon-jae đến năm 2027, ghi nhận những đóng góp then chốt của ông cho đội tuyển quốc gia.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức công bố việc gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên (HLV) thủ môn Lee Woon-jae đến năm 2027. Quyết định này không chỉ là sự ghi nhận cho những đóng góp chuyên môn xuất sắc mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn của bóng đá Việt Nam trong việc duy trì sự ổn định ở ban huấn luyện, hướng tới những mục tiêu cao hơn tại đấu trường châu lục.

HLV thủ môn Lee Woon-jae ghi dấu ấn trong hành trình vừa qua cùng đội tuyển Việt Nam.

Sự ghi nhận cho những chiến tích vang dội

Lễ ký kết diễn ra vào sáng ngày 6/4 tại trụ sở VFF, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp huấn luyện của chuyên gia người Hàn Quốc tại Việt Nam. Ông Lee Woon-jae sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên thủ môn cho cả đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 quốc gia Việt Nam.

Việc gia hạn hợp đồng được đánh giá là bước đi tất yếu sau chuỗi thành tích ấn tượng mà ông Lee đã góp công kiến tạo. Dưới sự huấn luyện của ông, các thủ môn Việt Nam đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc, góp phần quan trọng vào những cột mốc lịch sử gần đây:

Vô địch ASEAN Cup 2024.

Giành Huy chương Vàng SEA Games 33.

Đạt Huy chương Đồng U23 châu Á 2026.

Giành vé chính thức tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Thay mặt VFF, Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh rằng những đóng góp thầm lặng của HLV Lee Woon-jae chính là nền móng vững chắc cho hệ thống phòng ngự của đội tuyển. Sự ổn định nơi khung gỗ đã giúp các chiến thuật của HLV trưởng được vận hành một cách trơn tru và tự tin hơn.

Đẳng cấp của một tượng đài World Cup

Lee Woon-jae không chỉ mang đến những bài tập kỹ thuật mà còn truyền tải bản lĩnh của một ngôi sao đẳng cấp thế giới. Với 133 lần khoác áo đội tuyển Hàn Quốc và kinh nghiệm chinh chiến tại 4 kỳ World Cup, ông là nhân tố không thể thay thế trong hành trình lịch sử đưa Hàn Quốc lọt vào bán kết World Cup 2002.

Kinh nghiệm từ hàng trăm trận đấu đỉnh cao tại K-League và AFC Champions League đã được ông chuyển hóa thành những bài học thực tiễn quý báu. Cách tiếp cận của ông Lee chú trọng vào việc kiểm soát không gian, tâm lý thi đấu trong các tình huống đối mặt và khả năng chỉ huy hàng phòng ngự – những yếu tố mà các thủ môn Việt Nam đã cải thiện rõ rệt trong hai năm qua.

Mảnh ghép hoàn hảo trong ban huấn luyện

Sự hiện diện của ông Lee bên cạnh HLV trưởng Kim Sang-sik tạo nên một bộ khung huấn luyện đồng nhất và hiểu ý. Từng là những đồng đội cũ, sự kết hợp giữa họ mang lại sự cộng hưởng lớn trong công tác quản lý và triển khai chiến thuật. Điều này giúp đội tuyển Việt Nam duy trì được bản sắc chơi bóng hiện đại, khoa học nhưng không thiếu đi sự gắn kết.

Phát biểu tại buổi lễ, vị chuyên gia sinh năm 1973 bày tỏ sự trân trọng trước niềm tin từ phía VFF. Ông khẳng định mục tiêu trong nhiệm kỳ mới không chỉ là nâng cao kỹ năng cho các thủ môn hiện tại mà còn tập trung vào việc đào tạo lớp kế cận, đảm bảo chiều sâu đội hình cho bóng đá Việt Nam trước những thử thách lớn hơn tại Asian Cup 2027.

Có thể thấy, việc giữ chân được một chuyên gia có tầm vóc như Lee Woon-jae là bước đi chiến lược, đảm bảo tính kế thừa và sự tự tin cho các cấp độ đội tuyển trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới của bóng đá châu Á.