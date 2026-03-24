VFF hướng tới mục tiêu World Cup sau kỳ tích U23 Việt Nam tại giải châu Á 2026 Tiếp đà thành công từ tấm Huy chương Đồng U23 châu Á, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đẩy mạnh trẻ hóa lực lượng, quyết tâm đưa đội tuyển trở lại Top 100 FIFA.

Sáng ngày 24/3/2026, Hội đồng Huấn luyện viên (HLV) quốc gia đã tổ chức cuộc họp quan trọng tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nhằm đánh giá các thành tựu chuyên môn trong quý I/2026. Với cú hích từ thành tích của đội tuyển U23, VFF chính thức xác định lộ trình trẻ hóa đội hình và đặt mục tiêu trọng tâm là giành vé tham dự vòng chung kết World Cup trong tương lai gần.

Cú hích chiến thuật từ tấm Huy chương Đồng châu lục

Cuộc họp lần thứ nhất trong năm 2026 có sự góp mặt của các lãnh đạo cấp cao gồm Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Anh Tú, cùng các chuyên gia giàu kinh nghiệm như ông Nguyễn Sỹ Hiển, ông Mai Đức Chung, Lê Huỳnh Đức, Phan Thanh Hùng và bà Đoàn Thị Kim Chi. Nội dung thảo luận tập trung vào sự bùng nổ của bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục trong ba tháng đầu năm.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tham dự cuộc họp Hội đồng HLV quốc gia. Ảnh: VFF.

Điểm nhấn ấn tượng nhất được ghi nhận là việc đội tuyển U23 Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Đồng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Đặc biệt, chiến thắng trước đối thủ mạnh U23 Hàn Quốc không chỉ mang lại danh hiệu mà còn khẳng định sự tiến bộ vượt bậc về tư duy chiến thuật và bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ trẻ. Theo đánh giá từ Hội đồng, kết quả này là thành quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận chuyên môn trong việc xây dựng giáo án huấn luyện hiện đại.

Chuẩn hóa đội ngũ HLV và nâng cao chất lượng đào tạo

Bên cạnh những thành công trên sân cỏ, VFF cũng ghi nhận những bước tiến dài trong công tác đào tạo nhân sự điều hành chuyên môn. Các khóa học cấp chứng chỉ C, B, A theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của AFC và VFF đã được triển khai rộng khắp trên cả nước. Đáng chú ý, việc mời các giảng viên đạt chứng chỉ FIFA tham gia giảng dạy đã giúp chuẩn hóa hệ thống huấn luyện tại Việt Nam theo kịp xu hướng bóng đá thế giới.

Ngoài ra, sự tham gia của các giảng viên quốc tế không chỉ nâng cao kỹ năng cho các HLV nội mà còn giúp củng cố nền tảng lý luận bóng đá đỉnh cao. Điều này đóng vai trò then chốt trong việc tạo ra một đội ngũ kế thừa chất lượng, có khả năng vận hành các sơ đồ chiến thuật phức tạp và áp dụng khoa học thể thao vào thực tế thi đấu.

Tầm nhìn World Cup và kế hoạch tái cấu trúc bóng đá nữ

Dù gặt hái được nhiều kết quả tích cực, Hội đồng HLV quốc gia thẳng thắn nhìn nhận những thách thức đối với bóng đá nữ. Một trong những nhiệm vụ cấp thiết được đặt ra là thực hiện tái cấu trúc lực lượng quyết liệt để đảm bảo tính kế thừa. Các chuyên gia nhấn mạnh việc cần sớm hội nhập các phương pháp huấn luyện tiên tiến từ những cường quốc bóng đá để duy trì vị thế dẫn đầu tại khu vực.

Kết luận tại buổi họp, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định việc có tới 8 đội tuyển quốc gia giành quyền góp mặt tại các Vòng chung kết châu Á là minh chứng cho chiến lược phát triển đồng bộ và đúng đắn. Trong giai đoạn tiếp theo, VFF cam kết sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phân tích trận đấu và tối ưu hóa thể lực cầu thủ.

Mục tiêu tối thượng của bóng đá Việt Nam trong những năm tới đã được xác lập rõ ràng: không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh tại Đông Nam Á mà còn phải nhanh chóng đưa đội tuyển trở lại Top 100 trên bảng xếp hạng FIFA. Đây được xem là bước đệm quan trọng để hiện thực hóa giấc mơ đưa bóng đá Việt Nam lần đầu tiên hiện diện tại đấu trường World Cup.