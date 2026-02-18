VFF kiên định mục tiêu World Cup 2030 sau chuỗi thành tích lịch sử Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định World Cup là kim chỉ nam trong chiến lược phát triển bền vững, dựa trên đà thăng hoa của các cấp độ đội tuyển quốc gia.

Bóng đá Việt Nam đang bước vào giai đoạn hoàng kim mới với sự ổn định đáng kinh ngạc ở mọi cấp độ đội tuyển. Chia sẻ nhân dịp đầu năm 2026, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn khẳng định, mục tiêu vươn tầm thế giới và giành vé dự World Cup không còn là giấc mơ xa vời mà đã trở thành lộ trình chiến lược được tính toán kỹ lưỡng.

Nền tảng từ những cột mốc lịch sử tại châu lục

Nhìn lại năm 2025 và đầu năm 2026, bóng đá Việt Nam đã tạo nên những cơn địa chấn thực sự tại khu vực và châu lục. Những danh hiệu liên tiếp như chức vô địch ASEAN Cup, Huy chương Vàng SEA Games 33 và ngôi vương U23 Đông Nam Á đã khẳng định vị thế thống trị tại khu vực.

VFF đã vạch ra lộ trình bền vững cho bóng đá Việt.

Đặc biệt, tấm Huy chương Đồng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026 được xem là đỉnh cao mới về bản lĩnh. Chiến thắng nghẹt thở trước U23 Hàn Quốc sau 120 phút thi đấu và loạt luân lưu cân não không chỉ mang về huy chương mà còn minh chứng cho sự thu hẹp khoảng cách trình độ với các nền bóng đá hàng đầu châu lục.

Theo ông Trần Quốc Tuấn, thành công này không phải là sự bùng nổ nhất thời. Việc có tới 7 đội tuyển ở các lứa tuổi khác nhau cùng vượt qua vòng loại các giải châu Á trong năm 2025 là bằng chứng thép cho chiều sâu đội hình và sự kế thừa liên tục giữa các thế hệ cầu thủ.

Chiến lược vươn tầm World Cup 2030 và 2034

Hướng tới các kỳ World Cup 2030 và 2034, VFF xác định rõ quan điểm không chạy theo các giải pháp ngắn hạn. Lộ trình phát triển bền vững sẽ tập trung vào hai trụ cột chính: nâng cao chất lượng hệ thống giải quốc nội và mở rộng hợp tác quốc tế.

Các mục tiêu trọng điểm trong giai đoạn tới:

Hợp tác quốc tế: Đẩy mạnh mối quan hệ chiến lược với các cường quốc bóng đá như Nhật Bản, Saudi Arabia và Qatar để tạo cơ hội cho cầu thủ cọ xát đỉnh cao.

Đẩy mạnh mối quan hệ chiến lược với các cường quốc bóng đá như Nhật Bản, Saudi Arabia và Qatar để tạo cơ hội cho cầu thủ cọ xát đỉnh cao. Đào tạo trẻ: Tiếp tục kiện toàn hệ thống đào tạo trẻ bài bản, đảm bảo nguồn cung cầu thủ chất lượng cho đội tuyển quốc gia.

Tiếp tục kiện toàn hệ thống đào tạo trẻ bài bản, đảm bảo nguồn cung cầu thủ chất lượng cho đội tuyển quốc gia. Bản lĩnh thi đấu: Duy trì tinh thần vượt khó và ý chí không từ bỏ, yếu tố giúp bóng đá Việt Nam nhận được sự nể trọng từ bạn bè quốc tế.

Bằng việc kiên định với "kim chỉ nam" World Cup, VFF đang từng bước xây dựng một nền móng vững chắc. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của các cựu binh và sức trẻ từ các lứa U23 đầy triển vọng được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá Việt Nam hiện thực hóa khát vọng vươn tầm thế giới trong thập kỷ tới.