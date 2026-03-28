VFF mở bán trực tiếp vé trận Việt Nam gặp Malaysia tại sân Thiên Trường VFF mở bán trực tiếp vé trận Việt Nam - Malaysia từ 29/3 tại Thiên Trường với 3 mệnh giá. Thầy trò Kim Sang-sik quyết thắng dù đã chắc ngôi đầu bảng F.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa chính thức công bố kế hoạch phát hành vé trực tiếp cho trận đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Trận đấu được mong đợi này sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 31/3/2026 tại sân vận động Thiên Trường, Nam Định.

Việt Nam sẽ chạm trán Malaysia vào ngày 31/3 tới.

Chi tiết mệnh giá và thời gian bán vé

Nhằm đáp ứng nhu cầu trực tiếp đến sân cổ vũ của người hâm mộ, ban tổ chức quyết định mở bán vé trực tiếp ngay tại cổng sân Thiên Trường. Đây là cơ hội cuối cùng cho những khán giả chưa sở hữu được tấm vé thông qua đợt mở bán trực tuyến diễn ra từ ngày 21/3 đến 25/3 trước đó.

Vé xem trận đấu được chia thành ba mệnh giá cụ thể như sau:

Khán đài A: 400.000 đồng/vé

Khán đài B: 300.000 đồng/vé

Khán đài C và D: 200.000 đồng/vé

Thời gian mở bán sẽ bắt đầu từ ngày 29/3 và kéo dài đến hết ngày 31/3/2026, phục vụ khán giả trong cả khung giờ sáng và chiều hàng ngày.

Vị thế của đội tuyển Việt Nam tại bảng F

Về khía cạnh chuyên môn, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu tâm lý vô cùng thoải mái trước thềm trận đấu. Sau chiến thắng thuyết phục trước Bangladesh, Hoàng Hên và các đồng đội đang thể hiện sự tự tin cao độ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Đáng chú ý, cục diện tại bảng F đã sớm ngã ngũ khi Malaysia bị xử thua do vi phạm quy định sử dụng cầu thủ nhập tịch. Kết quả này giúp "Những chiến binh Sao Vàng" chắc chắn bảo vệ thành công ngôi đầu bảng, bất kể kết quả của trận tái đấu vào ngày 31/3 tới đây có ra sao.

Quyết tâm cống hiến tại chảo lửa Thiên Trường

Dù trận đấu chỉ còn mang tính chất thủ tục về mặt điểm số, đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì cường độ tập luyện tích cực tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Mục tiêu của thầy trò ông Kim Sang-sik là giành một chiến thắng đẹp mắt để tri ân sự đồng hành của người hâm mộ trong suốt hành trình vừa qua.

Sự cuồng nhiệt đặc trưng của khán giả thành Nam được kỳ vọng sẽ biến khán đài sân Thiên Trường thành một ngày hội thực thụ, tiếp thêm động lực cho các cầu thủ cống hiến một trận cầu chất lượng trước đối thủ nhiều duyên nợ Malaysia.